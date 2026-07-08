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सॅमसंग गॅलक्सी अनपॅक्ड इव्हेंटची 2026 तारीख जाहीर; Galaxy Z Fold 8, Flip 8, Watch 9 लवकरच होणार लॉंच?

सॅमसंग 22 जुलै रोजी लंडनमध्ये गॅलक्सी अनपॅक्ड इव्हेंट आयोजित करणार आहे. यात Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 आणि नवीन AI फोल्डेबल्स लॉंच होतील.

Galaxy Unpacked event
गॅलक्सी अनपॅक्ड इव्हेंट (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 9:48 AM IST

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मुंबई: सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आपल्या पुढच्या पिढीतील फोल्डेबल स्मार्टफोन्ससह एका नवीन युगाची सुरुवात करण्यास सज्ज आहे. कंपनीनं अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे की, 22 जुलै 2026 रोजी लंडनमध्ये 'गॅलेक्सी अनपॅक्ड' कार्यक्रम होणार आहे. "A New Shape Unfolds" (एका नवीन रूपाचा उगम) या संकल्पनेअंतर्गत, सॅमसंग आपले नवीनतम फोल्डेबल स्मार्टफोन्स आणि AI-आधारित नवकल्पना (innovations) सादर करेल. या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण जागतिक स्तरावर दुपारी 2:00 वाजता (BST) / सकाळी 9:00 वाजता (EDT) / संध्याकाळी 6:30वाजता (IST) केलं जाईल.

सॅमसंगच्या निमंत्रणात म्हटलं आहे, "22 जुलै रोजी, सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लंडन, यूके (UK) येथे 'गॅलेक्सी अनपॅक्ड' आयोजित करत आहे. प्रगत बुद्धिमत्ता (intelligent capabilities) आणि नाविन्यपूर्ण रचना (form factors) यांचा मेळ घालून, गॅलेक्सी उपकरणांची पुढची पिढी अनुभव देईल, ज्यामुळं AI युगासाठी एक नवीन मानक प्रस्थापित होईल."

आरक्षण (Reservations) सुरू : कार्यक्रमापूर्वीच, सॅमसंगनं आगामी गॅलेक्सी उपकरणांसाठी आरक्षण प्रक्रिया सुरू केली आहे. अधिकृत घोषणेपूर्वी आरक्षण करणारे ग्राहक नंतर प्री-ऑर्डर पूर्ण केल्यावर $३० चे क्रेडिट मिळवतील.

Samsung Galaxy Unpacked 2026 काय अपेक्षा करावी? : या कार्यक्रमाचं मुख्य आकर्षण Galaxy Z Fold 8 आणि Galaxy Z Flip 8 हे असतील. लीकनुसार, या वर्षीच्या फोल्डेबल फोन्समध्ये अधिक हलकी रचना (lighter design), अधिक पातळ बिजागरी (slimmer hinges) आणि स्क्रीनवरील घडीची खूण (crease) कमी करण्याची सुधारित यंत्रणा असेल. याव्यतिरिक्त, ते AI-आधारित मल्टीटास्किंग वैशिष्ट्ये देतील जी सॅमसंगच्या 'गॅलेक्सी AI इकोसिस्टम'शी अखंडपणे जोडलेली असतील.

Galaxy Z Fold 8 Ultra ची शक्यता: अशी चर्चा आहे की सॅमसंग या वर्षी तिसरा फोल्डेबल स्मार्टफोन देखील लाँच करेल, ज्याचे नाव कदाचित 'Galaxy Z Fold 8 Ultra' असेल. या डिव्हाइसमध्ये प्रगत डिस्प्ले तंत्रज्ञान असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळं स्क्रीनवरील दिसणारी घडीची खूण (crease) जवळजवळ नाहीशी होईल. यात ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप, फास्ट चार्जिंग क्षमता आणि अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर असण्याची शक्यता आहे. हा फोन प्रीमियम मार्केट सेगमेंटमध्ये गेम-चेंजर ठरू शकतो.

नवीन स्मार्टवॉचेस आणि स्मार्ट ग्लासेस: स्मार्टफोन्सच्या पलीकडे जाऊन, सॅमसंग गॅलेक्सी वॉच 9 आणि गॅलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2 चे अनावरण करण्यासही सज्ज आहे. या नवीन स्मार्टवॉचेसमध्ये हेल्थ ट्रॅकिंग, बॅटरी लाईफ आणि एआय फीचर्समध्ये लक्षणीय सुधारणा अपेक्षित आहेत. याव्यतिरिक्त, कंपनी अँड्रॉइड एक्सआर स्मार्ट ग्लासेसचे प्रदर्शन करेल. तथापि, या ग्लासेसचे पूर्ण लॉंच नंतरच्या तारखेला होऊ शकते. एक्सआर तंत्रज्ञानाद्वारे, सॅमसंग वेअरेबल्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती करत आहे.

हा सॅमसंग गॅलेक्सी अनपॅक्ड इव्हेंट फोल्डेबल तंत्रज्ञान आणि एआय यांचा संगम साधणारा एक ऐतिहासिक प्रसंग ठरेल. लंडनसारख्या क्रिएटिव्ह हबमध्ये होत असलेला हा इव्हेंट जगभरातील तंत्रज्ञानप्रेमींमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण करत आहे. नवीन फॉर्म फॅक्टर्स, इंटेलिजेंट फीचर्स आणि युझर-फ्रेंडली अनुभवांसह सॅमसंग फोल्डेबल मार्केटमधील आपलं वर्चस्व पुन्हा एकदा मजबूत करेल, अशी अपेक्षा आहे.

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TAGGED:

SAMSUNG GALAXY UNPACKED 2026
गॅलक्सी अनपॅक्ड इव्हेंट
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GALAXY Z FOLD8
GALAXY UNPACKED EVENT 2026

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