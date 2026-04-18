भारताचं सॅमसंगला गिफ्ट: बॅकअप कॉलिंग आणि डायरेक्ट व्हॉइसमेल वैशिष्ट्ये आता जगभरात उपलब्ध !
सॅमसंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट नोएडाच्या भारतीय टीमनं गॅलक्सी S26 साठी बॅकअप कॉलिंग आणि डायरेक्ट व्हॉइसमेल सारखी क्रांतिकारी वैशिष्ट्ये विकसित केली, जी आता जगभरात उपलब्ध आहेत.
Published : April 18, 2026 at 2:33 PM IST
नवी दिल्ली: सॅमसंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SRI) नोएडाच्या भारतीय टीमनं गॅलक्सी स्मार्टफोन्ससाठी अनेक प्रगत वैशिष्ट्ये विकसित केली आहेत. यात बॅकअप कॉलिंग आणि डायरेक्ट व्हॉइसमेलसारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत, जी आता जगभरातील सॅमसंग उपकरणांमध्ये उपलब्ध आहेत. हे वैशिष्ट्ये भारतीय ग्राहकांच्या गरजा आणि अंतर्दृष्टीवर आधारित आहेत, असं SRI नोएडाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर क्युंगयुन रू यांनी सांगितलं.
भारतीय टीमची नाविन्यपूर्ण योगदान : सॅमसंग आर अँड डी इन्स्टिट्यूट नोएडाच्या टीमनं गॅलक्सी S26 सारख्या फ्लॅगशिप डिव्हाइससाठी अनेक AI-आधारित वैशिष्ट्ये विकसित केली. यात प्रायव्हसी डिस्प्ले,नाउ नज,नाउ ब्रीफ,कॉल स्क्रीनिंग आणि डायरेक्ट व्हॉइसमेल यांचा समावेश आहे.
बॅकअप कॉलिंग : वैशिष्ट्याची कल्पना थेट भारतातून आली. भारतात लोक दोन सिम कार्ड्स वापरतात, कारण एका ऑपरेटरचे नेटवर्क एका ठिकाणी कमकुवत असतं, तर दुसऱ्या ठिकाणी वेगळं. या समस्या सोडवण्यासाठी दुसऱ्या सिमच्या डेटा सेवेचा वापर करून कॉल रूट करण्याचं सोल्यूशन भारतीय टीमनं सुचवलं. हे सोल्यूशन सॅमसंगच्या मुख्यालय सुवॉन (दक्षिण कोरिया) ला पाठवल्यावर त्यांना ते खूप आवडलं आणि आता हे वैशिष्ट्य प्रत्येक सॅमसंग फोनमध्ये समाविष्ट आहे. हे पूर्णपणे भारतीय टीमचं योगदान आहे, असं रू यांनी सांगितलं.
डायरेक्ट व्हॉइसमेल : वैशिष्ट्य भारतीय ग्राहकांच्या फीडबॅकवर आधारित विकसित करण्यात आलं. प्रथम A-सीरीजमध्ये लाँच झाल्यानंतर ते S-सीरीजमध्येही विस्तारित झालं. यासाठी नोएडा टीमनं सुवॉन ऑफिसशी सहकार्य केलं.याशिवाय, प्रायव्हसी डिस्प्ले तंत्रज्ञानानं आसपासच्या लोकांना स्क्रीनवरील कंटेंट पाहण्यापासून रोखलं जातं. कॉल स्क्रीनिंग वैशिष्ट्य AI च्या मदतीनं वैयक्तिक कॉल्सला उत्तर देणे, ट्रान्सक्राइब करणे आणि फिल्टर करणे शक्य होते. SRI नोएडा टीमनं क्रिएटिव्ह स्टुडिओसाठी AI-आधारित इमेज क्रिएशन आणि कस्टमायझेशनचं एक-स्टॉप सोल्यूशनही विकसित केलं. यात प्रॉम्प्ट्स, स्केचेस आणि इमेजेसचा वापर करून विज्युअल्स तयार केलं जातं.
AI आणि सहकार्यावर भर : रू यांनी सांगितलं की, SRI नोएडा दरवर्षी अनेक पेटंट्स (IPs) नोंदवते, मुख्यतः AI क्षेत्रात. सर्व कर्मचाऱ्यांना ML आणि AI ची ट्रेनिंग दिली जाते. कोरियासोबत इंजिनियर एक्सचेंज प्रोग्राम चालू आहे. IITs सोबत सहा MoUs आहेत, ज्यात संयुक्त प्रकल्प आणि उच्च शिक्षण कार्यक्रम समाविष्ट आहेत. तसेच भारतीय स्टार्टअप्ससोबत भारत-केंद्रित सेवांसाठी सहकार्य सुरू आहे.
गॅलक्सी S26 सीरीज : फेब्रुवारी 2026 मध्ये लाँच झाली. ही सॅमसंगची तिसरी AI स्मार्टफोन सीरीज आहे. ही सीरीज नोएडा प्लांटमध्ये तयार केली जाते.भारतीय टीमचे हे योगदान सॅमसंगच्या जागतिक नाविन्यपूर्णतेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
हे वाचलंत का :