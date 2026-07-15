सॅमसंगनं ‘फ्लेक्स टायटॅनियम’ तंत्रज्ञानाची केली घोषणा
सॅमसंगनं आपल्या ‘फ्लेक्स टायटॅनियम’ तंत्रज्ञानाची घोषणा केली आहे. हे नवीन तंत्रज्ञान गॅलेक्सी फोल्डेबल डिस्प्लेला अधिक मजबूत, पातळ आणि सुरकुत्या-मुक्त बनवेल.
Published : July 15, 2026 at 11:00 AM IST
मुंबई: सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सनं आज गॅलेक्सी फोल्डेबल उपकरणांसाठी क्रांतिकारी ‘फ्लेक्स टायटॅनियम’ तंत्रज्ञानाची घोषणा केली आहे. फोल्डेबल तंत्रज्ञानातील आपल्या अनुभवावर आधारित, हे नवनवीन तंत्रज्ञान डिस्प्लेच्या डिझाइनमध्ये संरचनात्मक आणि भौतिक बदल घडवून आणतं. याचा परिणाम म्हणजे अधिक परिष्कृत दृश्यानुभव, वाढलेली टिकाऊपणा आणि कमी दिसणारी घडी. टायटॅनियम-आधारित दोन प्रमुख घटक, एक टायटॅनियम अलॉय फिल्म आणि एक टायटॅनियम प्लेट यांना एकत्र करून, हे तंत्रज्ञान पातळपणा, लवचिकता आणि मजबुती यांचा परिपूर्ण समतोल साधतं.
फोल्डेबल क्षेत्रातील अनेक वर्षांचा अनुभव: सॅमसंग मोबाईल डिस्प्ले क्षेत्रात अग्रणी आहे. 2007 मध्ये AMOLED डिस्प्लेच्या व्यापक वापराची सुरुवात केल्यानंतर, सॅमसंगनं आता लवचिक फॉर्म फॅक्टर्समध्ये क्रांती घडवून आणली आहे. गॅलेक्सी फोल्डेबल उपकरणांच्या आणि ग्राहकांच्या प्रतिक्रियांचं विश्लेषण करून, कंपनीला असं आढळलं की वापरकर्त्यांना मोठ्या, आकर्षक स्क्रीन, कमीत कमी घड्या, उच्च टिकाऊपणा आणि सहज वाहून नेण्याची सोय हवी आहे. या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी, सॅमसंगनं डिस्प्लेची रचना पूर्णपणे नव्यानं तयार केली. ‘फ्लेक्स टायटॅनियम’ तंत्रज्ञान हे तंत्रज्ञान, पदार्थ विज्ञान आणि यांत्रिक अभियांत्रिकी यांच्या अखंड मिश्रणातून तयार केलं गेलं. हे तंत्रज्ञान मोबाईल उद्योगाला एका नवीन दिशेनं नेण्यास सज्ज आहे.
फ्लेक्स टायटॅनियम: फोल्डेबल डिस्प्ले दैनंदिन वापरासाठी टिकाऊ राहावेत, पाहण्याचा एक आकर्षक अनुभव द्यावा आणि त्यांची पातळ रचना कायम राहावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सॅमसंगनं या नवीन पदार्थाची निवड केली. टायटॅनियम हा एक अत्यंत मजबूत, लवचिक पदार्थ आहे, जो खूप पातळ बनवता येतो. उपग्रह अँटेना आणि मंगळ रोव्हरच्या चाकांसारख्या आव्हानात्मक उपयोगांमध्ये त्याचा वापर होत असला तरी, फोल्डेबल डिस्प्लेमध्ये त्याचा वापर करणे हे एक आव्हान होतं,ज्यावर सॅमसंगच्या कौशल्यानं यशस्वीपणे मात केली.
टायटॅनियम अलॉय फिल्म: ओएलईडी पॅनलच्या खाली लावलेली ही फिल्म, पूर्वीच्या पॉलिमर फिल्म्सच्या तुलनेत 20 पट अधिक फायदेशीर आहे. ती सरासरी मानवी केसाच्या जाडीच्या केवळ एक-तृतीयांश आहे, ज्यामुळं अधिक पातळ डिस्प्ले पॅनल शक्य होतं.
टायटॅनियम प्लेट: ही डिस्प्ले मॉड्यूलला खालून संरचनात्मक आधार देते. प्लेटमध्ये सूक्ष्म छिद्रे पाडण्यासाठी अत्याधुनिक छिद्र-प्रक्रिया तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळं हवेचे फुगे नाहीसे होतात. यामुळं उघडल्यावर स्थिर आधार मिळतो आणि दुमडताना लवचिकता टिकून राहते. याव्यतिरिक्त, हाय-रिझोल्यूशन आर्किटेक्चर आणि नेक्स्ट-जनरेशन ऑरगॅनिक मटेरियल्समुळं रंगांची तीव्रता वाढली आहे आणि विजेचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे, ज्यामुळं एकूण ऊर्जा कार्यक्षमतेत एक मोठी झेप घेतली गेली आहे.
"फोल्डिंग भागामध्ये मायक्रो-पॅटर्न्ड छिद्रांचा वापर करून आम्ही लवचिकता आणि टिकाऊपणा दोन्ही साध्य केलं आहेत," असं सॅमसंग डिस्प्ले येथील ईव्हीपी आणि मोबाईल डिस्प्ले प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट टीमचे प्रमुख क्युंग-जिन यू म्हणाले.
भविष्यातील फोल्डेबल्ससाठी एक मजबूत पाया: 'फ्लेक्स टायटॅनियम' तंत्रज्ञान गॅलेक्सी फोल्डेबल डिव्हाइसेसना अधिक मजबूत, स्लिम आणि सुरकुत्या-मुक्त बनवेल, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना एक अखंड आणि इमर्सिव्ह स्क्रीन अनुभव मिळेल. हे तंत्रज्ञान सॅमसंगच्या नेक्स्ट-जनरेशन गॅलेक्सी फोल्डेबल डिव्हाइसेसमध्ये पदार्पण करेल. गॅलेक्सी अनपॅक्ड इव्हेंटमध्ये अधिक तपशील उघड केले जातील.
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