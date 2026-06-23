सकाना एआयचा फुगु: अँथ्रोपिकच्या फेबल-मिथोसला टक्कर देणारा मल्टी-एजंट एआय सिस्टम
जपानी स्टार्टअप सकाना एआयनं फुगु ( Sakana Fugu) नावाची मल्टी-एजंट एआय सिस्टम लाँच केलीय, जी अँथ्रोपिकच्या फेबल-मिथोसला टक्कर देईल.
Published : June 23, 2026 at 2:43 PM IST
हैदराबाद: जपानी एआय स्टार्टअप सकाना एआयनं (Sakana AI) आपल्या नवीन एआय सिस्टम 'फुगु' (Sakana Fugu) ची घोषणा केली आहे. या सिस्टमनं अँथ्रोपिकच्या अत्याधुनिक मॉडेल्स फेबल 5 (Fable 5) आणि मिथोस 5 (Mythos 5) च्या बरोबरीनं कामगिरी केल्याचा दावा केला आहे. काही कार्यांमध्ये तर त्यानं अँथ्रोपिकच्या एआयला मागं टाकलं आहे. विशेष म्हणजे, अँथ्रोपिकच्या या दोन्ही मॉडेल्सना अमेरिकन सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा चिंतेमुळं लाँच केल्यानंतर फक्त तीन दिवसांत परदेशी नागरिकांसाठी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
फुगु म्हणजे काय? : फुगु हे पारंपरिक एका मोठ्या मॉडेलवर अवलंबून न राहता, मल्टी-एजंट ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम आहे. हे एकाच मॉडेल एपीआयद्वारे उपलब्ध आहे. यात विविध विशेषज्ञ एआय मॉडेल्सचा पूल तयार केला आहे. जसं एखाद्या टीममध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ एकत्र काम करतात, तसंच फुगु कार्ये विभागून देतं. यामुळं एका विशाल मॉडेलची गरज न पडता, कार्यक्षमता वाढते. फुगुच्या दोन मुख्य आवृत्त्या आहेत. एक फुगु कोडिंग, चॅट आणि दैनंदिन कामांसाठी, तर दुसरी फुगु अल्ट्रा जटिल कार्यांसाठी जसं एआय संशोधन, सायबर सुरक्षा विश्लेषण आणि पेटंट तपासणी.
बेंचमार्कमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी : बेंचमार्क स्कोअर फुगुला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. LiveCodeBench वर (ज्यात सॉफ्टवेअर समस्या सोडवण्याची क्षमता तपासली जाते) फुगु अल्ट्रानं 93.2 तर फुगुनं 92.9 गुण मिळवले. याउलट क्लॉड फेबल 5 चा स्कोअर 89.8 होता. GPQA-D (Diamond): बायोलॉजी, फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीच्या ग्रॅज्युएट लेव्हल प्रश्नांवर फुगु अल्ट्रा आणि फुगु दोघांनीही 95.5 गुण मिळवले, तर क्लॉड मिथोस प्रिव्ह्यूचा स्कोअर 94.6 होता. या आकडेवारीमुळं फुगुने इंजिनिअरिंग, सायन्स आणि रिझनिंग क्षेत्रात मजबूत उपस्थिती दाखवली आहे.
रेडिटवर जोरदार चर्चा: फुगुच्या (Fugu) लॉंचमुळं रेडिटवर एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. एका गटाचं म्हणणे आहे की फुगु हे एक स्वतंत्र मॉडेल नसून ते ओपनराउटरच्या (OpenRouter) फ्यूजन सिस्टीमप्रमाणे एक ऑर्केस्ट्रेटर आहे आणि म्हणूनच त्याची तुलना फेबल (Fable) किंवा मिथोस (Mythos) सारख्या एकात्मिक आर्किटेक्चरशी केली जाऊ शकत नाही. एका वापरकर्त्यानं म्हटलं, "मुळात, हे तीन एलएलएम (LLMs) एकत्र येऊन स्वतःला एक फ्रंटियर मॉडेल म्हणून सादर करत आहेत." याउलट, दुसऱ्या गटाचं म्हणणे आहे की "मॉडेल" आणि "ऑर्केस्ट्रेशन" यांमधील फरक आता कमी महत्त्वाचा झाला आहे. फ्रंटियर मॉडेल्समध्ये आधीपासूनच मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स (MoE) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो, जिथं अनेक उप-मॉडेल्स एकत्रितपणे काम करतात. काही प्रगत प्रणाली अत्यंत गुंतागुंतीच्या रूटिंग कंट्रोलर्स म्हणून कार्य करतात, जे समांतर थ्रेड्सद्वारे असंख्य लहान मॉडेल्सचे व्यवस्थापन करतात.
दोन्ही बाजूंचे दृष्टिकोन: आर्किटेक्चरच्या शुद्धतेच्या दृष्टिकोनातून, फुगु आणि फेबल 5 (Fable 5) यांची थेट तुलना करणे कठीण आहे, कारण फुगु बाह्य मॉडेल्सवर अवलंबून आहे. तथापि, फुगु उपयुक्तता, खर्च-कार्यक्षमता, जोखीम कमी करणे आदी क्षमतेच्या बाबतीत स्पर्धात्मक आहे. ते एकाच API द्वारे मल्टी-एजंट सिस्टीम प्रदान करतं, ज्यामुळं व्हेंडर डाउनटाइम आणि बाह्य नियंत्रणांशी संबंधित जोखीम कमी होते.
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