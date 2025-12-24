मायक्रोग्रॅव्हिटीपेक्षा मानसिक तयारी मोठं आव्हान - अंतराळवीर प्रशांत नायर
भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन प्रशांत नायर (astronaut Prashanth Nair) यांची गगनयान मोहिमेत कमांडर म्हणून निवड झाली आहे. याबात त्यांनी ई-टीव्ही भारतला खास मुलाखत दिलीय.
Published : December 24, 2025 at 4:56 PM IST
नवी दिल्ली: भारतीय हवाई दलाचे टेस्ट पायलट आणि अंतराळवीर म्हणून निवडलेले अंतराळवीर प्रशांत बालकृष्णन नायर (astronaut Prashanth Nair) हे भारताच्या पहिल्या स्वदेशी मानव अंतराळ मोहिम 'गगनयान' साठी निवडलेल्या चार अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत. 1998 मध्ये हवाई दलात कमिशन झालेले नायर यांच्याकडे सुखोई-30 एमकेआय, मिग-21 आणि एएन-32 सारख्या आघाडीच्या विमान उड्डणाचा अनुभव आहे.
2019 मध्ये एरोस्पेस मेडिसिन संस्था आणि इस्रोच्या कठोर निवड प्रक्रियेतून ते टॉप चारमध्ये निवडले गेले. त्यानंतर रशियातील युरी गागारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटरमध्ये मूलभूत प्रशिक्षण, बेंगलुरूतील इस्रोच्या अंतराळवीर प्रशिक्षण सुविधेत प्रगत प्रशिक्षण त्यांनी घेतलं. याशिवाय त्यांनी आयआयएससी बेंगलुरूत एरोस्पेस इंजिनिअरिंगमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे. नासाच्या जॉन्सन स्पेस सेंटरमध्येही प्रशिक्षण त्यांनी घेतलं असून, ते अॅक्सिओम-4 मोहिमेसाठी शुभांशू शुक्ला यांचे बॅकअप होते. यंदा इस्रोनं त्यांना गगनयान-4 मोहिमेचे कमांडर म्हणून नेमलं आहे.
भारत 1984 मधील विंग कमांडर राकेश शर्मा यांच्या सोव्हिएत मोहिमेनंतर चार दशकांचे अंतर पार करून स्वतंत्रपणे अंतराळवीरांना कमी पृथ्वी कक्षेत पाठवणार असून समुद्रात सुरक्षित उतरवणार आहे. ही मोहीम मुख्यतः स्वदेशी असली तरी अमेरिका, रशिया आणि फ्रान्सच्या सहकार्यानं मजबूत झाली आहे. याच मुद्द्यवार आम्ही प्रशांत नायर यांची मुलाखत घेतली आहे.ईटीव्ही भारतला दिलेल्या मुलाखतीत ग्रुप कॅप्टन नायर यांनी अंतराळ मोहिमेच्या आव्हानांबद्दल भाष्य केलंय.
अंतराळातील सर्वात मोठ्या आव्हानाबद्दल बोलताना नायर म्हणाले, "सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणात (मायक्रोग्रॅव्हिटी) स्वतःला हाताळणे आणि स्थिती ठेवणे हे सर्वात मोठं आव्हान असतं. हे शारीरिकापेक्षा मानसिकदृष्ट्या जास्त कठीण आहे. तरीही शारीरिक तंदुरुस्ती आणि वैद्यकीय तयारी महत्त्वाची आहे, जेणेकरून अंतराळात लवकर आपल्याला जुळवून घेता येईल."
सुरक्षेच्या प्रश्नाबाबत बोलताना ते म्हणाले, "सुरक्षा प्रशिक्षण सतत चालू आहे. तपशील सांगता येणार नाहीत, पण खात्री देतो की मोहीम अत्यंत (Gaganyaan mission) सुरक्षित असेल. इस्रो अध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे मानवी सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि त्यानुसार सर्व प्रशिक्षण चालतं."
त्यांनी कठीण प्रशिक्षणाबाबत देखील त्यांचं मत व्यक्त केलं, यावेळी त्यांनी सांगितलं,"प्रशिक्षण काहीही विशेष कठीण नव्हते. संपूर्ण कार्यक्रम अतिशय काळजीपूर्वक आणि विचारपूर्वक डिझाइन केला आहे. शारीरिक प्रशिक्षण, वैद्यकीय तपासणी, सैद्धांतिक वर्ग, भेटी आणि जनजागृती कार्यक्रम, अशा सर्व गोष्टीचा विचार करण्यात आला आहे, त्यामुळे हा अनुभव आनंददायी आहे."
फायटर पायलट आणि टेस्ट पायलट म्हणून तुमचा अनुभव गगनयानला कसा उपयुक्त ठरेल?, यावर बोलताना ते म्हणाले, "टेस्ट पायलट आणि प्रशिक्षक म्हणून मिळालेली तयारी निश्चितच उपयुक्त आहे. नवीन अंतराळयान विकसित होताना त्याच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर आणि आपत्कालीन स्थितीत जलद प्रतिसाद देणारे लोक आवश्यक असतात. त्यामुळेच फायटर टेस्ट पायलटांची सुरुवातीला भूमिका महत्त्वाची आहे. पण अंतराळ उड्डाण हे लष्करी विमानचालनापासून वेगळे आहे. इस्रोनं रशिया, भारत, नासा, जॅक्सा आणि ईएसए यांच्याकडून प्रशिक्षण देऊन हे अंतर भरून काढलं आहे. प्रशिक्षण सुरू आहे आणि आता आम्ही मोहिमेची वाट पाहत आहोत."
अंतराळात स्नायू आणि पोषकतत्त्वांच्या कमतरतेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं, "सर्व काही ठरलेल्या योजनेनुसार चालतं. शारीरिक आणि मानसिक तयारीसह सर्व पैलूंची काळजी घेतली जाते. लाँचपूर्वी प्रोटोकॉल लागू करून दलाच्या आरोग्याची हमी दिली जाईल."
भारतीय तरूणांनाच्या पश्नाबद्दल बोलताना ते म्हणाले,"फक्त भारत या महान राष्ट्रावर विश्वास ठेवा आणि स्वतःचे धर्म नीट पार पाडा. जे येणार आहे ते निश्चित येईल. हा विश्वास आणि उद्देशाची भावना ही अंतराळवीरांची मानसिकता आहे, जी तरुणांमध्ये विकसित करायची आहे."
