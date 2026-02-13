इलेक्ट्रो एल5 उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण
रशियन अंतराळ संस्था रोस्कॉसमॉसनं काल बैकोनूरवरून प्रोटॉन-एम रॉकेटनं इलेक्ट्रो एल 5 हवामान उपग्रह यशस्वीपणे प्रक्षेपित केला.
February 13, 2026
बैकोनूर : रशियाच्या अंतराळ संस्था रोस्कॉसमॉसनं 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक प्रेक्षपण केलंय. कझाकस्तानातील बैकोनूर कॉस्मोड्रोमवरून प्रोटॉन एम रॉकेटनं इलेक्ट्रो-एल 5 हा हवामान उपग्रह यशस्वीपणे अवकाशात झेपावलाय. हा उपग्रह 24/7, उच्च-रिझोल्यूशन पृथ्वी देखरेख आणि डेटा रिलेसाठी डिझाइन केला आहे, जो रशियाच्या ऑर्बिटल वेदर नेटवर्कला पुढे नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
प्रक्षेपणाची वैशिष्ट्ये
बैकोनूर कॉस्मोड्रोमच्या साइट 81/24 वरून हे प्रक्षेपण झालं. उणे तापमानातही चार टप्प्यांच्या प्रोटॉन-एम रॉकेटनं आकाशात झेप घेतली. ब्लॉक डीएम-03 अप्पर स्टेज आणि पेलोड्सना घेऊन रॉकेट जिओस्टेशनरी कक्षेत पोहोचलं. उपग्रहासोबत ओसीएचआर नावाचा दुय्यम उपग्रहही होता. डिसेंबर 2025 मध्ये अप्पर स्टेजमधील त्रुटींमुळं हे प्रक्षेपण पुढं ढकलण्यात आलं होतं. दुरुस्तीनंतर 9 फेब्रुवारी रोजी रॉकेट लाँच पॅडवर पोहचलं होतं. प्रोटॉन-एम हे सोव्हिएत काळातील डिझाइनवर आधारित असून त्यानं 400 हून अधिक उड्डाणे केली आहेत. बैकोनूरमधून डीएम अप्पर स्टेजसह हे 300 वं प्रक्षेपण ठरलं. इलेक्ट्रो एल5 ढगांची आणि पृथ्वीच्या पृष्ठभागाची मल्टीस्पेक्ट्रल प्रतिमा प्रदान करेल, तसंच COSPAS-SARSAT आपत्कालीन बीकन्स, OANANews कडून रिले सिग्नल देखील देईल. जवळजवळ तीन वर्षांनंतर हे पहिलं प्रोटॉन प्रक्षेपण होतं आणि रशियाच्या अवकाश-आधारित हवामानशास्त्रीय क्षमतांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दिशेनं एक मोठे पाऊल आहे, असं RussianSpaceWeb.com नं म्हटलं आहे.
इलेक्ट्रो एल 5 चं महत्त्व
इलेक्ट्रो एल 5 हा उपग्रह हवामान निरीक्षण, महासागर, आयनोस्फियर आणि चुंबकीय क्षेत्रांचा अभ्यास करेल. 2011 पासून सुरू झालेल्या इलेक्ट्रो-एल मालिकेतील हा पाचवा उपग्रह आहे. आपत्कालीन सूचना, विमान वाहतूक आणि सागरी नेव्हिगेशनसाठी हा उपग्रह महत्त्वपूर्ण आहे. अंतिम बर्ननंतर आठ मिनिटांत उपग्रह वेगळा झाला. जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर सतत पृथ्वी निरीक्षणाची क्षमता वाढवण्यात या उपग्रहाचा मोठा वाटा असेल.
