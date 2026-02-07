दुबईमध्ये चालकविरहित टॅक्सी सुरू, 40 हून अधिक विशेष सेन्सर्स
दुबईमध्ये RT6 चालकविरहित टॅक्सी सुरू (RT6 Driverless taxis) झाल्या आहेत. यात 40 हून अधिक विशेष सेन्सर्सचा समावेश आहे.
Published : February 7, 2026 at 3:15 PM IST
दुबई : बायडू अपोलो गो नं विकसित केलेली RT6 ड्रायव्हरलेस टॅक्सी लाँच करून दुबईनं भविष्यकालीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला आहे. अलीकडेच, दुबईचे क्राउन प्रिन्स शेख हमदान यांनी या टॅक्सीमध्ये जागतिक सरकार शिखर परिषदेला वैयक्तिकरित्या प्रवास केला. एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आणि 40 हून अधिक विशेष सेन्सर्स वापरून, ही कार रस्त्यावरील रहदारी समजते आणि सुरक्षितपणे चालते. ही नाविन्यपूर्ण सेवा 2026 च्या सुरुवातीला जनतेसाठी उपलब्ध होईल, ज्यामुळं दुबईच्या रस्त्यांवर प्रवास करणे आणखी सोपे आणि आधुनिक होईल.
On my way to the World Governments Summit 2026, I took a ride in a fully autonomous taxi, enabled by artificial intelligence, advanced sensing technologies, and autonomous decision-making systems. The future of mobility in Dubai will be smarter, safer, more efficient, and more… pic.twitter.com/p4xJFE0HS0— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) February 5, 2026
RT6 Driverless taxis
दुबईनं शहरी वाहतुकीत क्रांती घडवून आणली आहे. 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी दुबईचे क्राउन प्रिन्स शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम यांनी स्वायत्त RT6 टॅक्सीची सुरवात (Driverless RT6 Taxi Service) केलीय.या टॅक्सीनं ते मदीना जुमेराहमध्ये होत असलेल्या वर्ल्ड गव्हर्नमेंट्स समिटला पोहचले. हा प्रवास दुबईच्या भविष्यकाळातील वाहतूक धोरणाचा होता. यावेळी बोलताना शेख हमदान यांनी सांगितलं की,दुबईला “स्मार्ट, सेफ आणि अधिक कार्यक्षम” बनवण्याचं आहे, जेणेकरून स्थानिक आणि पर्यटक दोघांनाही शहरात प्रवास करणं सोपं आणि सुरक्षित होईल.
RT6 ची वैशिष्ट्ये
RT6 ही बैदू अपोलो गो सोबत विकसित केलेली टॅक्सी आहे. या प्रत्येक वाहनात हाय-प्रेसिजन लायडार, मल्टी-बँड रडार आणि प्रगत कॅमेरे असे 40 पेक्षा अधिक सेन्सर्स आहेत. हे सेन्सर्स 360 अंशासह पादचारी मार्ग, इतर वाहने, रस्ते आणि अडथळे ओळखतात. वाहन रिअल-टाइममध्ये ट्रॅफिक परिस्थितीचं विश्लेषण करून मानवी हस्तक्षेपाशिवाय निर्णय घेतं. हे तंत्रज्ञान हाय-डेफिनिशन मॅपिंग, रिअल-टाइम डेटा फीड आणि डीप-लर्निंग अल्गोरिदमवर आधारित आहे. प्राधिकरणानं सांगितलं की, हे वाहन शहरी वातावरणात ट्रॅफिक नियम पाळत सार्वजनिक रस्त्यांवर चालवता येईल. सुरुवातीला मेट्रो स्टेशन्स आणि प्रमुख पर्यटन स्थळे जोडणाऱ्या मार्गावर ही टॅक्सी धावेल. जुमेराह, उम्म सुकेम आणि दुबई सिलिकॉन ओएसिससारख्या उच्च ट्रॅफिक क्षेत्रांवर प्रथम लक्ष केंद्रित केलं जाईल. पुढच्या महिन्यात (मार्च 2026 ) 100 स्वायत्त टॅक्सींच्या नविन ताफ्यानं सार्वजनिक सेवा सुरू होईल. 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत या सेवेचा विस्तार केला जाईल. या अभियानाचं उद्दिष्टट्रॅफिक जाम कमी करणे आणि रस्ते अधिक सुरक्षित करणं आहे.
दुबईत ऑपरेशन्स सेंटर
तंत्रज्ञान जागतिक असलं तरी पायाभूत सुविधा पूर्णपणे दुबईची आहे. बैदू अपोलो गोने दुबई सायन्स पार्कमध्ये आपलं पहिलं आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्स आणि कंट्रोल सेंटर उघडलं आहे. हे 2,000 चौरस मीटरचं केंद्र रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि सेफ्टी सिम्युलेशन्ससाठी काम करेल. येत्या वर्षांत 1,000 पेक्षा अधिक वाहनांचा ताफा यात दाखल होईल.
हे वाचलंत का :