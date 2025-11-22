Royal Enfield Meteor 350 : संडाउनर ऑरेंज स्पेशल एडिशन लॉंच, जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये
रॉयल एनफील्डनं मेटिअर 350 ची संडाउनर ऑरेंज स्पेशल एडिशन लॉंच केली. टूरिंग सीट, फ्लायस्क्रीनसह बुकिंग आजपासून सुरू झालीय.
Published : November 22, 2025 at 10:25 AM IST
मुंबई : गोव्यामध्ये सुरू असलेल्या मोटोव्हर्स 2025 कार्यक्रमात रॉयल एनफील्डनं आपल्या लोकप्रिय मेटिअर 350 मोटरसायकलची नवीन स्पेशल एडिशन आवृत्ती लॉंच केली आहे. “संडाउनर ऑरेंज” असं नाव असलेली ही खास मोटरसायकल भारतात 2.18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्टँडर्ड मेटिअर 350 पेक्षा ही स्पेशल एडिशन तब्बल 27,649 रुपये महाग आहे. ग्राहकांसाठी बुकिंग 22 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरू झाली आहे.
डिझाइन आणि खास वैशिष्ट्ये
संडाउनर ऑरेंज स्पेशल एडिशनला एकदम वेगळी आणि आकर्षक रंगसंगती दिली आहे. स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये फायरबॉल ऑरेंज, फायरबॉल ग्रे, स्टेलर मॅट ग्रे, स्टेलर मरिन ब्ल्यू, ऑरोरा रेट्रो ग्रीन, ऑरोरा रेड आणि सुपरनोवा ब्लॅक असे पर्याय उपलब्ध आहेत; पण ही स्पेशल एडिशन फक्त संडाउनर ऑरेंज रंगातच मिळणार आहे.
ॲल्युमिनियम ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स
या स्पेशल एडिशनमध्ये फॅक्टरी-फिटेड क्रूझर स्टाइल अॅक्सेसरीज दिल्या आहेत, ज्यात टूरिंग सीट, फ्लायस्क्रीन (विंडशील्ड), पॅसेंजर बॅकरेस्ट आणि ट्रिपर नेव्हिगेशन पॉड यांचा समावेश आहे. याशिवाय ॲल्युमिनियम ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, स्लिप-अँड-असिस्ट क्लच, अॅडजस्टेबल लिव्हर्स, पूर्ण एलईडी हेडलॅम्प आणि यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट ही वैशिष्ट्येही मिळतात. एकंदरीत ही मोटरसायकल लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी अजून सोयीस्कर झाली आहे.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स
इंजिनच्या बाबतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मेटिअर 350 चं प्रमाणित 349 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड इंजिनच यात वापरण्यात आलं आहे. हे इंजिन 20.2 एचपी पॉवर आणि 27 एनएम टॉर्क जनरेट करतं. पाच-स्पीड गिअरबॉक्ससह हे इंजिन अतिशय स्मूथ आणि आरामदायी राइडिंग अनुभव देतं. चेसिस, सस्पेन्शन आणि ब्रेकिंग सिस्टीमही स्टँडर्ड मॉडेलसारखीच आहे.
अपेक्षा
रॉयल एनफील्ड मेटिअर 350 ही भारतात अतिशय लोकप्रिय क्रूझर मोटरसायकल आहे. नवीन संडाउनर ऑरेंज स्पेशल एडिशनमुळं ग्राहकांना अधिक प्रीमियम आणि स्टायलिश पर्याय मिळाला आहे. विशेषतः जे रायडर्स लांब टूर्स करतात आणि मोटरसायकलमध्ये फॅक्टरी-फिटेड टूरिंग अॅक्सेसरीज हवीत, त्यांच्यासाठी ही उत्तम निवड ठरेल. मोटोव्हर्स 2025 मध्ये झालेल्या या लॉंचमुळं रॉयल एनफील्डच्या चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह दिसत आहे. लवकरच ही मोटरसायकल देशभरातील डीलरशिपवर दाखल होईल.
हे वाचलंत का :