Himalayan 750 : 5 लाखांच्या बजेटमध्ये 750cc बाईक! रॉयल एनफिल्डनं बदललं मार्केटचं गणित; BMW आणि Honda ची डोकेदुखी वाढली
Himalayan 750 : 5 लाखांच्या बजेटमध्ये 750cc बाईक! रॉयल एनफिल्डनं बदललं मार्केटचं गणित; BMW आणि Honda डोकेदुखी वाढली
Published : November 28, 2026 at 10:56 AM IST
मुंबई:रॉयल एनफिल्डनं भारतात 'हिमालयन 750' (Himalayan 750) लाँच केली आहे. ही दुचाकी 4.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीत लॉंच झालीय. कंपनीच्या या पावलामुळं भारतीय दुचाकी बाजारातील मिडलवेट ॲडव्हेंचर मोटरसायकल सेगमेंटचं स्वरूप पूर्णपणे बदलणार आहे. गोव्यात आयोजित 'मोटोव्हर्स 2026' (Motoverse 2026) या कार्यक्रमात आपली पहिली 750 सीसी मोटरसायकल हिमालयन 750 चं आगमन झालं. ही दुचाकी लॉंच करून रॉयल एनफिल्डनं बीएमडब्ल्यू (BMW) आणि होंडा (Honda) सारख्या स्पर्धकांची डोकेदुखी वाढली आहे.
किंमत आणि उपलब्धता : हिमालयन 750 ची किंमत 4.89 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, हिमालयन 750 'वायकिंग ब्राँझ' आणि 'सायबेरिया व्हाईट' व्हेरिएंटची किंमत 5.14 लाख (एक्स-शोरूम, चेन्नई) आहे. खास तयार केलेल्या लगेजनं सुसज्ज असलेल्या फ्लॅगशिप अंटार्क्टिक सिल्व्हरची किंमत 6.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम चेन्नई) आहे. यासोबतच, ट्विन-सिलेंडर इंजिनसह या ब्रँडनं मिडल-वेट ॲडव्हेंचर टूरर सेगमेंटमध्ये प्रवेश केला आहे. हिमालयन 750 पाच व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये अँटार्क्टिक सिल्व्हर व्हेरिएंटला अतिरिक्त टूरिंग उपकरणे मिळतात आणि ही आगामी नॉर्टन ॲटलस 750 शी थेट स्पर्धा करेल. या मोटरसायकलसाठी बुकिंग 1 डिसेंबरपासून सुरू होईल.
BMW आणि होंडा समोर मोठं आव्हान: आतापर्यंत, भारतीय बाजारपेठेत प्रीमियम ॲडव्हेंचर बाइक्स शोधणाऱ्या ग्राहकांकडे मर्यादित पर्याय उपलब्ध होते. नवीन हिमालयन 750 च्या (Himalayan 750) लॉंचिंगमुळं या सेगमेंटमधील स्पर्धकांची डोकेदुखी वाढील. BMW F 450 GS एक ट्विन-सिलेंडर मोटरसायकल असूनही ती 5.35 लाख ते 6.15 लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किंमतीत खरेदी करावी लागत होती. याचा अर्थ असा की, हिमालयन 750 च्या तुलनेत 300 सीसी लहान इंजिन असूनही, BMW साठी ग्राहकांना 50,000 ते 1 लाख रुपये अधिक मोजावे लागताय. दुसरीकडं, होंडा NX500 (Honda NX500) सुमारे 7.44 लाख रुपयांना मिळते. ती हिमालयन 750 च्या बेस व्हेरिएंटपेक्षा तब्बल 2.5 लाखांनी महाग आहे.
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 इंजिन आणि पॉवर: हिमालयन 750 मध्ये नवीन 743cc ट्विन-सिलेंडर ऑइल-कूल्ड SOHC इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन 7,000 rpm वर 55 hp ची पीक पॉवर आणि 5,000 rpm वर 63 Nm चा पीक टॉर्क निर्माण करतं. यापैकी 90 टक्के टॉर्क 3,500 rpm पासूनच उपलब्ध होतो, असा रॉयल इनफिल्डचा दावा आहे. हे इंजिन इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, स्लिपर क्लच आणि 6-स्पीड गिअरबॉक्सशी जोडलेलं आहे. ETB सह, हिमालयन 750 मध्ये आता क्रूझ कंट्रोल मिळतो, ज्यामध्ये रोड, रोड स्पोर्ट, रेन, ट्रेल आणि कस्टम असे पाच रायडिंग मोड्स आहेत, जे इंजिन मॅपिंग, ABS हस्तक्षेप आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल हस्तक्षेप यांसारख्या विविध बाबी नियंत्रित करतात.
रॉयल एनफिल्ड हिमालयन 750 चं कसं आहे डिझाइन: डिझाइनच्या बाबतीत, रॉयल एनफिल्डनं दुचाकीच्या सौंदर्यापेक्षा तिच्या उपयुक्ततेला (function-over-form) अधिक महत्त्व दिलं आहे. दुचाकीत समोरची विंडशील्ड उंचीनुसार ॲडजस्ट करता येते आणि 'स्प्लिट सीट'रायडरला आराम देते. वरच्या दिशेला झुकलेला एक्झॉस्ट (exhaust) पाण्यामधून गाडी चालवताना पुरेशी मोकळी जागा (clearance) देण्यास मदत करेल. मात्र, याचे मुख्य डिझाइन घटक लहान 450 सीसी (450 cc) आवृत्तीशी मिळतेजुळतं आहेत; हे विशेषतः गोलाकार हेडलॅम्प, इंधन टाकीचा आकार आणि गाडीच्या एकूण रचनेवरून (silhouette) दिसून येतं.
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 ची वैशिष्ट्ये: हिमालयन 750 मध्ये नेहमीचा TFT ट्रिपर डॅश मिळतो. मात्र, हा डॅश आता सुधारित वैशिष्ट्ये आणि कार्यक्षमतेसह येतो. गुगल मॅप्स मिररिंगसोबतच, हा क्लस्टर आता TPMS डेटा देखील दाखवतो, आणि रॉयल एनफील्डनं त्याला नियंत्रित करण्यासाठी आकर्षक स्विचगियर दिलं आहे.
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 चं हार्डवेअर: बॉक्स-सेक्शन स्पाइन फ्रेममध्ये इंजिन एक स्ट्रेस्ड मेंबर म्हणून काम करतं, जे शोवा 43mm USD फ्रंट फोर्क्स आणि शोवा रिअर मोनो शॉकवर बसवलेलं आहे. यामध्ये पुढच्या बाजूला 990 मिमी आणि मागच्या बाजूला 170 मिमी सस्पेन्शन ट्रॅव्हल मिळतं. पुढच्या फोर्क्समध्ये कॉम्प्रेशन, रिबाउंड आणि प्रीलोड ॲडजस्टमेंटची सुविधा आहे, तर मागच्या सस्पेन्शनमध्ये रिमोट डायलद्वारे प्रीलोड आणि रिबाउंड ॲडजस्ट करता येतं. ब्रेकिंग सिस्टममध्ये पुढं 'ट्विन फ्लोटिंग डिस्क' आणि मागे 'सिंगल डिस्क' सेटअप देण्यात आलं आहे. यासोबत ड्युअल-चॅनेल एबीएस (ABS), ट्रॅक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस आणि लीन सेन्सिटिव्ह ट्रॅक्शन कंट्रोल सारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.
रॉयल एनफिल्ड हिमालयन 750 परिमाण: हिमालयन 750 चा व्हीलबेस 1,522 मिमी, ग्राऊंड क्लिअरन्स 205 मिमी, एकूण लांबी 2,185 मिमी, रुंदी 840मिमी, उंची 1,450 मिमी आणि सीटची उंची 815 मिमी आहे. या दुचाकीचं 'कर्ब वेट' (एकूण वजन) 224 किलो असून यात 17.8 लिटर क्षमतेची इंधन टाकी आहे. या बाईकमध्ये पुढं 99 इंच आणि मागे 17-इंच आकाराची चाकं आहेत, ज्यांवर अनुक्रमे 110/80-R19 आणि 150/70-R17 आकाराचे रेडियल टायर बसवण्यात आले आहेत.
Himalayan 750, Himalayan 450, Himalayan 440 मधील फरक :
|Overview
|Himalayan 750
|Himalayan 450
|Himalayan 440
|Engine
|743 cc, twin-cylinder, air-oil-cooled
|452 cc, single-cylinder, liquid-cooled
|443 cc, single-cylinder, air-cooled
|Max Power
|55 PS @ 7,000 rpm
|40.02 PS @ 8,000 rpm
|25.4 bhp @ 6,250 rpm
|Max Torque
|63 Nm @ 5,000 rpm
|40 Nm @ 5,500 rpm
|34 Nm @ 4,000 rpm
|Gearbox
|6-speed
|6-speed
|6-speed
|Kerb Weight
|224 kg
|196 kg
|199 kg
|Seat Height
|815 mm
|825–845 mm
|800 mm
|Ground Clearance
|205 mm
|230 mm
|220 mm
|Suspension Travel (F/R)
|190 / 175 mm
|200 / 200 mm
|200 / 180 mm
|Wheel Setup (F/R)
|19” / 17” Cast Alloys/Tubeless Spoke
|21” / 17” Spoke/Tubeless
|21” / 17” Spoke wheels
|Tyres (F/R)
|110/80 R19 / 150/70 R17
|90/90 R21 / 140/80 R17
|90/90 R21 / 120/90 R17
|Fuel Capacity
|17.8 L
|17 L
|15 L
|Brakes (F/R)
|Twin 280 / 255 mm
|320 / 270 mm
|300 / 240 mm
|ABS
|Dual-channel, Cornering ABS, Switchable
|Dual-channel, Switchable
|Dual-channel, Switchable
|Rider Aids
|Cruise control, Riding Modes, Lean Sensitive Cruise Control
|Ride modes
|Not specified
|Instrument Cluster
|4-inch round TFT
|4-inch round TFT
|Digital-analogue
|Navigation
|Full map Google Navigation/ Tripper Dash
|Full map Google Navigation/ Tripper Dash
|Turn-by-turn / Tripper Pod
|Connectivity
|Bluetooth & Wi-Fi phone connectivity, Wingman 2.0 (4G/GPS)
|Wi-Fi phone connectivity
|Bluetooth phone connectivity
|USB Charging
|Dual Type-C (27 W + 10 W)
|Type-C
|Type-C
|Customer Proposition
|Long-Distance touring
|All-terrain versatility & balanced performance
|Accessible adventure riding
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