ETV Bharat / technology

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 चं नवीन 'बेस प्रीमियम' वेरिएंट आणि दोन नवीन कलर ऑप्शन्स लॉंच

रॉयल एनफील्डने हंटर 350 लाइनअप अपडेट करत नवीन 'बेस प्रीमियम' वेरिएंट आणि दोन आकर्षक कलर ऑप्शन्स लॉंच केले आहे.

2026 Royal Enfield Hunter 350
2026 Royal Enfield Hunter 350 (Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 6, 2026 at 12:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद/नवी दिल्ली: रॉयल एनफील्डनं आपल्या लोकप्रिय हंटर 350 मोटरसायकलच्या 2026 लाइनअपला अपडेट केलं आहे. गुरीला 450 च्या लॉंचनंतर लगेचच कंपनीनं हंटर 350 मध्ये एक नवीन बेस प्रीमियम वेरिएंट (Hunter 350 New Base Premium Variant ) आणि टॉप वेरिएंटसाठी दोन आकर्षक नवीन रंग जोडले आहेत. हे अपडेट शहरातील राइडर्ससाठी अधिक परवडणारे आणि स्टाइलिश पर्याय उपलब्ध करून देते. बुकिंग्स आजपासून सुरू झाली आहे.

Royal Enfield Hunter 350
2026 Royal Enfield Hunter 350 (Royal Enfield)

नवीन बेस प्रीमियम वेरिएंट: रॉयल एनफील्डनं हंटर 350 च्या लाइनअपमध्ये (Hunter 350) बेस प्रीमियम हे नवीन वेरिएंट आणलं आहे. या वेरिएंटची किंमत 1.49,900 रुपये (एक्स-शोरूम, चेन्नई) आहे. हे फक्त एकाच टार्मॅक ब्लॅक रंगात उपलब्ध आहे. हे वेरिएंट एंट्री-लेव्हल बेस (रेट्रो) वेरिएंटच्या वरचं आहे, ज्याची किंमत सुमारे 1.37,620 रुपये आहे. मुख्य फरक म्हणजे, बेस प्रीमियममध्ये अलॉय व्हील्स आणि ट्यूबलेस टायर्स देण्यात आले आहेत. याशिवाय, यात 55W चा हॅलोजन हेडलॅम्प मिळतो, तर बेस वेरिएंटमध्ये 35W चा हेडलॅम्प आहे. सिंगल-चॅनल ABS सारखी सुरक्षितता वैशिष्ट्येही यात उपलब्ध आहेत. हे अपडेट राइडर्सना स्पोक व्हील्सऐवजी आधुनिक अलॉय व्हील्ससह अधिक सोयीस्कर आणि देखभालीत सोपे पर्याय देते.

2026 Royal Enfield Hunter 350
2026 Royal Enfield Hunter 350 (Royal Enfield)

टॉप वेरिएंटसाठी नवीन कलर ऑप्शन्स : टॉप-स्पेक ट्रिममध्ये दोन नवीन रंग जोडण्यात आले आहेत. मुंबई येलो आणि मूनशॉट व्हाइट. मुंबई येलोमध्ये ब्लू आणि ऑरेंज हायलाइट्ससह व्हाइट स्ट्राइप्स आहेत, जे शहराच्या उत्साही वातावरणाला सूचित करतात. मूनशॉट व्हाइटमध्ये आकाशीय थीमवर आधारित ग्राफिक्स आहेत, जे आकर्षक आणि वेगळे दिसतात. दोन्ही कलर ऑप्शन्सची किंमत 1.69,804 रुपये (एक्स-शोरूम) आहे.

2026 Royal Enfield Hunter 350
2026 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 नवीन रंगाचा पर्याय (Royal Enfield)

इंजन आणि परफॉर्मन्स : मैकेनिकल बदल न करता हंटर 350 पूर्वीप्रमाणेच आहे. यात 349cc एअर/ऑइल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन आहे, जो 6,100rpm वर 20.2bhp पॉवर आणि 4,000rpm वर 27 Nm टॉर्क देतो. 5-स्पीड गियरबॉक्स आणि स्लिप-अँड-असिस्ट क्लच स्टँडर्ड आहेत. ही बाइक शहरातील दैनंदिन वापरासाठी आरामदायक आणि सहज नियंत्रित करण्यायोग्य आहे. या अपडेटनंतर हंटर 350 च्या लाइनअपमध्ये आता चार वेरिएंट्स आहेत. बेस, बेस प्रीमियम, मिड आणि टॉप. किंमती 1.38 लाख ते 1.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर्यंत आहेत. हे बदल रॉयल एनफील्डच्या 'हंटर हूड 2026' इव्हेंटमध्ये सादर करण्यात आले.

TAGGED:

ROYAL ENFIELD
HUNTER 350 NEW BASE PREMIUM VARIANT
ROYAL ENFIELD HUNTER 350
हंटर 350
HUNTER 350 BASE PREMIUM VARIANT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.