रॉयल एनफील्ड हिमालयन माना ब्लॅक एडिशन लाँच: ऑफ रोडसाठी खरतनाक दुचाकी
रॉयल एनफील्डनं हिमालयन 450 ची ‘माना ब्लॅक एडिशन’ लाँच केली. ऑफ-रोडसाठी पूर्ण तयार, स्टेल्थ ब्लॅक लुक, फॅक्टरी ॲक्सेसरीजसह केवळ 3.37 लाख (एक्स-शोरूम) आहे.
Published : November 22, 2025 at 11:04 AM IST
मुंबई : भारतात रॉयल एनफील्डनं हिमालयन 450 ची खास ‘माना ब्लॅक एडिशन’ लाँच केली आहे. ही मोटरसायकल ऑफ-रोड रायडिंगसाठी विशेष रूपानं तयार करण्यात आली असून तिची एक्स-शोरूम किंमत 3.37 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. स्टँडर्ड हिमालयन 450 पेक्षा ही बाइक 17,000 रुपयांनी महाग आहे. देशभरातील रॉयल एनफील्ड डीलरशिपवर आजपासूनच तिचं बुकिंग सुरू झालं आहे.
ईआयसीएमए 2025 मध्ये या स्पेशल एडिशनचं पहिल्यांदा अनावरण झालं होतं. ‘माना पास’ या हिमालयातील प्रसिद्ध खिंडीपासून प्रेरणा घेऊन ही बाइक डिझाइन केली गेली आहे. स्टेल्थ ब्लॅक कलर थीम, खडतर रस्त्यांसाठी खास बॉडी पॅनल्स आणि सुधारित एर्गोनॉमिक्स यामुळं ही बाइक पूर्णपणे ऑफ-रोड केंद्रित वाटते.
माना ब्लॅक एडिशनमध्ये काय खास?
- फॅक्टरी-फिटेड ॲडव्हेंचर ॲक्सेसरीज: ब्लॅक रॅली हँडगार्ड्स, ब्लॅक रॅली सीट, रॅली मड गार्ड
- ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स (स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये हे वेगळे बसवावं लागतात)
- सुधारित रियर सेक्शनमुळं वजन 1 किलोनं कमी – आता ड्राय वजन फक्त 195 किलो
- ऑफ-रोडसाठी अनुकूल सीट आणि हँडलबार पोजिशन
लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजिन
इंजिन आणि चेसिस मात्र स्टँडर्ड हिमालयन 450 सारखेच आहेत. यात 452 सीसी लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजिन आहे, जे 39.5 एचपी पॉवर आणि 40 एनएम टॉर्क देते. 6-स्पीड गियरबॉक्स आणि स्लिपर क्लचही कायम आहे. चेसिस, रियर स्विंगआर्म, व्हील साइज, टायर कंपाऊंड आणि राइड हाइटमध्ये कोणताही बदल नाही.
ऑफ-रोड क्षमत
रॉयल एनफील्डनं ही बाइक खासकरून त्या रायडर्ससाठी तयार केली आहे ज्यांना हिमालयनच्या ऑफ-रोड क्षमतांचा पूर्ण आनंद घ्यायचा आहे, पण ॲक्सेसरीज वेगळ्या बसवण्याची वेळ आणि खर्च टाळायचा आहे. सगळ्या आवश्यक ॲडव्हेंचर किट्स फॅक्टरीतूनच बसवून आल्यानं ही बाइक ‘रेडी टू रॅली’ स्वरूपात मिळते. सध्या ही माना ब्लॅक एडिशन फक्त मर्यादित कालावधीसाठी किंवा मर्यादित युनिट्समध्ये उपलब्ध राहणार असल्याचे संकेत आहेत, त्यामुळं इच्छुकांनी लवकरात लवकर डीलरशिपला भेट द्यावी आणि तुमची गाडी बुक करा..
हे वाचलंत का :