रॉयल एनफिल्ड हिमालयन 440 लाँच: किंमत फक्त 2.29लाख!
रॉयल एनफिल्डनं भारतात हिमालयन 440 (Himalayan 440) हे मॉडेल 2.29 लाख किमतीत लाँच केलं आहे. ही बाईक एक सुलभ 'ॲडव्हेंचर टूरर' (adventure tourer) आहे.
Published : September 5, 2026 at 7:06 AM IST
मुंबई: रॉयल एनफिल्डनं भारतात अधिकृतपणे हिमालयन 440 मॉडेल (Royal Enfield Himalayan 440 ) लाँच केलं आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 2.29 लाख आहे. कंपनीनं याला हिमालयन 450 च्या खालील श्रेणीतील, एक साधी, अधिक सुलभ आणि किफायतशीर ॲडव्हेंचर टूरिंग बाईक म्हणून सादर केलं आहे. हे मॉडेल 'हिमालयन' या नावानं सुरू केलेल्या 10 वर्षांच्या प्रवासाचं प्रतीक आहे. यात दमदार 443 सीसी (443cc) इंजिन आणि अद्ययावत फ्रेम देण्यात आली आहे. 4 सप्टेंबरपासून डीलरशिप्स आणि कंपनीच्या वेबसाइटवर तीचं बुकिंग सुरू झालं आहे.
हिमालयनच्या यशाची गाथा: हिमालयन मॉडेल पहिल्यांदा 2016 मध्ये सादर करण्यात आलं होतं आणि ते विशेषतः टूरिंग, ॲडव्हेंचर रायडिंगसाठी डिझाइन केलं गेलं होतं. ताठ बसण्याची पद्धत (upright riding posture), साधी मेकॅनिकल रचना आणि विविध प्रकारच्या भूप्रदेशांवर चालण्याची क्षमता यामुळं या बाईकला टूरिंग आणि ॲडव्हेंचरची आवड असलेल्यांमध्ये प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. सुरुवातीच्या युनिट्सवर फ्युएल टँकवर 10 व्या वर्धापन दिनाचा विशेष बॅज असेल. ही बाईक सेला ब्लॅक (Sela Black), मस्टँग ब्राउन (Mustang Brown) आणि नेलोंग व्हाइट (Nelong White) अशा तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
इंजिन आणि हार्डवेअर: हिमालयन 440 मध्ये (Himalayan 440) 443 सीसीचं सिंगल-सिलेंडर, लाँग-स्ट्रोक इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन 6,250 आरपीएम (rpm) वर 25.4 बीएचपी (bhp) पॉवर आणि 4,000 आरपीएमवर 34 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करते. यात आता जुन्या 5-स्पीड गिअरबॉक्सऐवजी 6-स्पीड गिअरबॉक्स देण्यात आला आहे. कंपनीनं NVH (आवाज, कंपने आणि कठोरता) पातळी कमी करण्यासाठी इंजिनमध्ये सुधारणा केली आहे, ज्यामुळं रायडिंग अधिक सुखद होते. यात 'हाफ-डुप्लेक्स स्प्लिट-क्रॅडल फ्रेम'चा वापर करण्यात आला आहे. सस्पेन्शनसाठी समोर 41 मिमीचे टेलिस्कोपिक फोर्क्स (200 मिमी ट्रॅव्हलसह) आणि मागे लिंकेज-टाइप मोनोशॉक (180 मिमी ट्रॅव्हलसह) देण्यात आले आहेत. 21-इंच समोरचे आणि 17-इंच मागचे वायर-स्पोक व्हील्स खराब रस्ते आणि ट्रेल रायडिंगसाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत. यात 220 मिमीचा ग्राउंड क्लिअरन्स आणि 800 मिमीची सीटची उंची मिळते. ब्रेकिंगसाठी यात टू-पिस्टन फ्लोटिंग कॅलिपरसह 300 मिमीचा फ्रंट डिस्क ब्रेक आणि 240 मिमीचा रिअर डिस्क ब्रेक देण्यात आला आहे. यात ड्युअल-चॅनेल एबीएस (ABS) ही सुविधा मानक (standard) म्हणून मिळते आणि सैल किंवा कच्च्या रस्त्यांवर (loose surfaces) चालवताना ती बंद करण्याची सोयही आहे.
नवीन वैशिष्ट्ये: या बाईकमध्ये नवीन एलईडी (LED) हेडलॅम्प, डिजिटल-ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, 'ट्रिपर' (Tripper) नेव्हिगेशन सिस्टम आणि यूएसबी टाइप-सी (USB Type-C) चार्जिंग पोर्ट देण्यात आलं आहेत. 15 लिटरची इंधन टाकी आणि सामान वाहून नेण्याची सुधारित क्षमता यामुळं ही बाईक लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी योग्य ठरते. या वैशिष्ट्यांमुळं ही बाईक दैनंदिन प्रवासापासून ते लांबच्या साहसी सहलींपर्यंत सर्व प्रकारच्या प्रवासासाठी सज्ज होते.
ॲक्सेसरीज आणि कस्टमायझेशन: रॉयल एनफिल्ड यात हार्ड पॅनियर्स, टॉप बॉक्स, टूरिंग सीट्स, हँडगार्ड्स, इंजिन गार्ड्स, स्लाइडर्स आणि टेपर्ड मिरर्स यांसारख्या ॲक्सेसरीज उपलब्ध करून देते. यामुळं मालकांना त्यांच्या गरजेनुसार मग तो दैनंदिन प्रवास असो, वीकेंड राईड असो किंवा मोठी साहसी मोहीम बाईकमध्ये आवश्यक ते बदल (कॉन्फिगरेशन) करणं सोपं जातं. किंमत आणि क्षमता यांचा उत्तम समतोल साधणारी 'हिमालयन 440' (Himalayan 440) साहसी प्रवासाची आवड असलेल्या नवीन पिढीला आकर्षित करते.
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