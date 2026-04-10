रॉयल एनफिल्डची पहिली इलेक्ट्रिक मोटरसायकल, 'Flying Flea C6', भारतात लॉंच; किंमत 1.99 लाखांपासून सुरू!
रॉयल एनफील्डनं भारतात आपली पहिली इलेक्ट्रिक मोटरसायकल फ्लाइंग फ्ली C6 लाँच केलीय. तिची किंमत 1.99 लाखांपासून (BaaS) सुरू होतेय.
Published : April 10, 2026 at 9:50 AM IST
मुंबई: रॉयल एनफिल्डनं भारतीय बाजारात कंपनीनं आपली पहिली इलेक्ट्रिक मोटरसायकल,'Flying Flea C6', लॉंच केलीय. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 2.79 लाख आहे; तथापि, 'Battery as a Service' (BaaS) या पर्यायासह, ही बाईक केवळ 1.99 लाखांना उपलब्ध (Flying Flea C6 Price ) होईल. हे लाँच रॉयल एनफिल्डसाठी इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात एक मोठी झेप ठरलं असून, यामुळं कंपनीला भविष्यात आणखी इलेक्ट्रिक मॉडेल्स सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या बाईकसाठीचे बुकिंग 10 एप्रिलपासून सुरू होईल, तर डिलिव्हरीज मे महिन्याच्या अखेरीस सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सुरुवातीला, या बाईकची विक्री बंगळुरू येथील जयनगरमध्ये असलेल्या पहिल्या 'Flying Flea' स्टोअरमधून सुरू होईल.
Flying Flea C6 रेंज आणि वैशिष्ट्ये : 'Flying Flea C6' मध्ये 3.91 kWh क्षमतेची लिथियम-आयन बॅटरी बसवण्यात आली आहे. ही बॅटरी एका PMSM इलेक्ट्रिक मोटरला ऊर्जा पुरवते; ही मोटर 15.4 kW (सुमारे 20.6 hp) इतकी शक्ती आणि 60 Nm इतका टॉर्क निर्माण करते. बेल्ट-ड्राइव्ह प्रणालीनं सुसज्ज असलेल्या या बाईकला 0 ते 60 किमी/तास इतका वेग गाठण्यासाठी अवघी 3.7 सेकंद लागतात आणि तिचा कमाल वेग (टॉप स्पीड) 115 किमी/तास इतका आहे. कंपनीचा दावा आहे की,IDC सायकलवर आधारित चाचणीनुसार, ही बाईक एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर 154 किमी इतकी रेंज (Flying Flea C6 range ) देते.
ग्राउंड क्लिअरन्स 207 मिमी : बाईकमध्येच बसवलेल्या 'ऑनबोर्ड चार्जर'चा वापर करून, बॅटरी 20% वरून 80% पर्यंत चार्ज होण्यासाठी साधारणपणे 65 मिनिटं लागतात. पूर्ण चार्ज होण्यासाठी 2 तास आणि 16 मिनिटं लागतील, असा अंदाज आहे. ही बॅटरी 'एअर-कूल्ड' (हवेद्वारे थंड होणारी) असून, ती मॅग्नेशियम मिश्रधातूचे (alloy) 'फिन्स' असलेल्या ॲल्युमिनियमच्या आवरणामध्ये सुरक्षितपणे बसवण्यात आली आहे; या रचनेमुळं बॅटरीची शीतलीकरण कार्यक्षमता आणि तिचं 'एरोडायनॅमिक्स' (हवेचा रोध कमी करण्याची क्षमता) या दोन्ही गोष्टींमध्ये सुधारणा होते. ही बाईक 'रीजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टीम'नं देखील सुसज्ज आहे. केवळ 124 किलो वजनाची असलेली ही मोटरसायकल, रॉयल एनफिल्डनं आतापर्यंत उत्पादित केलेलं सर्वात हलकं (lightest) मॉडेल ठरलं आहे. या बाईकची ग्राउंड क्लिअरन्स 207 मिमी आणि सीटची उंची 823 मिमी आहे.
Flying Flea C6 वैशिष्ट्ये: शहरी भागातील रायडर्सना (चालकांना) डोळ्यासमोर ठेवून डिझाइन केलेल्या या बाईकमध्ये अनेक आधुनिक वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये पूर्ण LED लाइटिंग, Google-आधारित ऑनबोर्ड नेव्हिगेशन, वायरलेस फोन चार्जिंग, कॉर्नरिंग ABS, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि विविध 'राईड मोड्स' (Sport, City, Highway, Rain आणि Custom) यांचा समावेश आहे. Individual (Custom) मोडमध्ये, रायडर्स आपल्या वैयक्तिक पसंदीनुसार ट्रॅक्शन कंट्रोल, ABS च्या हस्तक्षेपाची पातळी आणि थ्रॉटलचा प्रतिसाद (throttle response) समायोजित करू शकतात.
स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी : या बाईकमधील इतर अतिरिक्त वैशिष्ट्यांमध्ये 3.5-इंचाचा रंगीत TFT टचस्क्रीन, कीलेस इग्निशन (चावीशिवाय सुरू करण्याची सुविधा), स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, जिओ-फेन्सिंग आणि छेडछाडीबाबतचे अलर्ट्स (tamper alerts) यांचा समावेश आहे. ब्रेकिंगसाठी, या बाईकमध्ये पुढील चाकावर 260 मिमीची डिस्क आणि मागील चाकावर 220 मिमीची डिस्क वापरण्यात आली आहे. सस्पेंशन प्रणालीमध्ये पुढील चाकासाठी 'girder-type' सस्पेंशन आणि मागील चाकासाठी 'monoshock' सस्पेंशनची व्यवस्था आहे. ही सर्व वैशिष्ट्ये एकत्रितपणे शहरी प्रवासासाठी एक आरामदायी आणि सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करतात.
Flying Flea C6 डिझाइन : Flying Flea C6 चं डिझाइन खरोखरच अद्वितीय आणि लक्षवेधी आहे. 1930 च्या दशकातील मूळ Flying Flea मोटरसायकलपासून प्रेरणा घेऊन डिझाइन केलेल्या या बाईकमध्ये 'exposed frame', girder-type पुढील सस्पेंशन, 'floating' सीट आणि काढता येण्याजोगी 'pillion seat' (मागील प्रवाशाची सीट) यांसारख्या घटकांचा समावेश आहे. रॉयल एनफिल्डच्या पारंपारिक 'Bullet' मॉडेलपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असलेली ही बाईक एक 'sci-fi'आणि 'retro-futuristic' सौंदर्यशास्त्र सादर करते. हवेचा रोध (air resistance) कमी करण्यासाठी, बॅटरीचे आवरण अत्यंत अचूक अशा 'aerodynamic' तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिझाइन करण्यात आलं आहे. 19-इंचाची चाके, 90/90-19 टायर्स आणि सुटसुटीत बांधणी यामुळं ही बाईक चालवायला अत्यंत सोपी आहे आणि शहरी वाहतुकीतून ती सहजपणे हाताळता येते. रॉयल एनफिल्डच्या पारंपारिक पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक्सच्या अगदी विपरीत ठरत, ही मोटरसायकल स्वतःची एक वेगळीच ओळख निर्माण करते.
