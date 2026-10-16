रॉयल एनफिल्डची 125 व्या वर्धापनदिनानिमित्त खास भेट: 'क्लासिक 650 हायपरशिफ्ट' चं भारतात शानदार आगमन!
आपल्या 125 व्या वर्धापनदिनानिमित्त, रॉयल एनफिल्डनं भारतात 'क्लासिक 650 हायपरशिफ्ट' (Classic 650 Hypershift) ॲनिव्हर्सरी एडिशन लाँच केली आहे. रं
Published : October 16, 2026 at 4:45 PM IST
मुंबई: 125 व्या वर्धापनदिनानिमित्त, रॉयल एनफिल्डनं भारतात 'क्लासिक 650' ची एक विशेष 'ॲनिव्हर्सरी एडिशन' (Royal Enfield Classic 650 Anniversary Edition) सादर केली आहे. 'हायपरशिफ्ट' (Hypershift) असं नाव असलेल्या या मॉडेलची किंमत 4,25,589 रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी आहे. जागतिक स्तरावरील प्रत्येक प्रमुख प्रदेशासाठी केवळ 125 युनिट्सपर्यंत मर्यादित असलेली ही आवृत्ती, ब्रँडच्या इतिहासातील एक दुर्मिळ ठेवा ठरणार आहे. यासाठी नोंदणी प्रक्रिया आज, 16 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 2:00 वाजता सुरू होत असून ती 28 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहील. या दुचाकींची डिलिव्हरी नोव्हेंबर 2026 मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
'हायपरशिफ्ट' पेंटचा जादुई परिणाम: या मोटरसायकलचे सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे तिचं अनोखं 'हायपरशिफ्ट' फिनिश. पाहण्याचा कोन आणि प्रकाशाच्या तीव्रतेनुसार, याचा रंग लाल, हिरवा आणि सोनेरी छटांमध्ये बदलत जातो. पितळी धातूपासून (brass) प्रेरित असलेली ही रंगांची योजना, 1901 मधील रॉयल एनफिल्डच्या सुरुवातीच्या मोटरसायकलींच्या आठवणींना उजाळा देते. इंधन टाकी (fuel tank), साइड पॅनेल, मडगार्ड्स आणि हेडलॅम्प नेसेलवर गडद रंगांसोबत सोनेरी छटांचं मिश्रण पाहायला मिळतं, तर पूर्णपणे काळ्या रंगातील इंजिन आणि एक्झॉस्ट घटक एक प्रभावी आणि उठावदार विरोधाभास (contrast) निर्माण करतात.
हातानं रेखाटलेले तपशील आणि खास डिझाइन: इंधन टाकीच्या मध्यभागी असलेल्या काळ्या भागाच्या कडांवर हातानं रेखाटलेल्या 'पिनस्ट्राइप्स' (pinstripes) आहेत. टाकीच्या वरच्या भागावर 125 व्या वर्धापनदिनानिमित्त एक विशेष 'कॅनन' (Cannon) डिकल आहे, तर साइड पॅनेलवर 125 व्या वर्धापनदिनाचे सुवर्ण-प्लेटेड बोधचिन्ह (crest) लावण्यात आलं आहे. हे तपशील या 'ॲनिव्हर्सरी एडिशन'ला (Anniversary Edition) मानक 'क्लासिक 650' (Classic 650) पेक्षा वेगळे ठरवतात. रायडरसाठी यात विंटेज शैलीतील तपकिरी रंगाची लेदर सीट दिली आहे, ज्यावर क्विल्टेड स्टिचिंग (शिवणकाम) आणि सोनेरी रंगाचे नक्षीकाम पाहायला मिळते.
आधुनिक सोयीसुविधा आणि क्लासिक लूक: या मोटरसायकलमध्ये एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लॅम्प आणि यूएसबी टाइप-सी (USB Type-C) चार्जिंग पोर्ट देण्यात आले आहेत; मात्र, टर्न इंडिकेटर्स अजूनही पारंपारिक बल्ब-प्रकारचेच आहेत. वायर-स्पोक व्हील्स, गोलाकार आरसे आणि काळ्या रंगाचे ड्युअल एक्झॉस्ट (सायलेन्सर) लूकला आणखी आकर्षक बनवतात.
पॉवरट्रेन आणि तांत्रिक वैशिष्ट्ये जैसे थे: यात कोणतेही यांत्रिक बदल केलेले नाहीत. 647.95 सीसी क्षमतेचं, फ्युएल-इंजेक्टेड, एसओएचसी (SOHC), ट्विन-सिलेंडर इंजिन 7,250 आरपीएमवर 47 पीएस (PS) पॉवर आणि 5,650 आरपीएमवर 25.3 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करतं. याला सहा-स्पीड गिअरबॉक्स आणि वेट, मल्टी-प्लेट क्लच जोडलेले आहे. ब्रेकिंगसाठी यात 320 मिमीचा पुढचा डिस्क ब्रेक आणि 300 मिमीचा मागचा डिस्क ब्रेक देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये ट्विन-पिस्टन फ्लोटिंग कॅलिपर आणि ड्युअल-चॅनेल एबीएस (ABS) सुविधा आहे. या बाईकमध्ये पुढे 19-इंच आणि मागे 18-इंच चाके आहेत, ज्यावर अनुक्रमे 100/90 आणि 140/70 आकाराचे टायर बसवलेले आहेत. याची सीटची उंची 800 मिमी, ग्राउंड क्लिअरन्स 154मिमी, व्हीलबेस 1,475 मिमी, इंधन टाकीची क्षमता 14.7 लिटर आणि एकूण वजन (कर्ब वेट) 234 किलो इतकं आहे.
केवळ 125 युनिट्स उपलब्ध : या दुचाकीचे केवळ 125 युनिट्स उपलब्ध आहे, ही बाईक संग्राहकांसाठी (collectors) आणि रॉयल एनफिल्डच्या चाहत्यांसाठी एक मोठे आकर्षण ठरणार आहे. 'हायपरशिफ्ट' (Hypershift) पेंट स्कीम, हाताने केलेले बारकावे आणि 125 वर्षांच्या वारशाचा सन्मान करणारी ही आवृत्ती भारतीय रस्त्यांवर नक्कीच आपली वेगळी छाप पाडेल. नोंदणी प्रक्रिया सुरू होताच, याच्या आरक्षणासाठी (bookings) मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे.
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