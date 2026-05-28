रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 भारतात लाँच: किंमत 3.65 लाख रुपये
रॉयल एनफील्डनं भारतात Bullet 650 लाँच केली. iconic बुलेट डिझाइन आणि 650 सीसी शक्तिशाली इंजिनसह ही बाइक 3.65 लाख रुपयांपासून उपलब्ध आहे.
Published : May 28, 2026 at 5:06 PM IST
मुंबई : रॉयल एनफील्डनं आपल्या iconic बुलेट मालिकेत नवी भर घातली आहे. 650 सीसी सेगमेंटमधील नवीन Bullet 650 मोटरसायकल भारतीय बाजारात 3.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आली आहे. 1962 पासून चालत आलेल्या Bullet नावाचा वारसा पुढे नेणारी ही बाइक ब्रँडची सातवी 650 सीसी मॉडेल आहे.
Royal Enfield Bullet 650 डिझाइन: नवीन Bullet 650 चं डिझाइन Bullet 350 आणि Classic 650 Twin सारखंच आहे. यात signature क्रोम हेडलाइट, हूड आणि टेललाइट दिले आहेत. फ्यूल टँकवर iconic हँड-पेंटेड पिनस्ट्राइप्स आणि मेटॅलिक बॅजेस दिसतात. Classic 650 च्या तुलनेत फेंडर्स अधिक स्क्वेअर आणि आकर्षक आहेत. एर्गोनॉमिक्स अधिक व्यावहारिक बनवण्यात आले आहेत. पिलियनसाठी आरामदायक फिक्स्ड सीट एकत्रित युनिटसह दिली आहे. डिजिटल-अॅनलॉग इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, फ्युएल गेज आणि ओडोमीटर Classic 650 सारखेच आहेत. ही बाइक लांब पल्ल्याच्या टुरिंगसाठी आदर्श आहे.
Royal Enfield Bullet 650 इंजिन: Bullet 650 मध्ये रॉयल एनफील्डचं प्रसिद्ध 647.95 सीसी parallel-twin इंजिन बसवण्यात आलं आहे. हे एअर-ऑइल कूल्ड इंजिन 7,250rpm वर 47 bhp पॉवर आणि 5,650rpm वर 52.3 Nm टॉर्क निर्माण करतं. 6-स्पीड गियरबॉक्ससह ही बाइक आतापर्यंतची सर्वात शक्तिशाली Bullet ठरली आहे. इंटरसेप्टर 650 आणि सुपर मेटिअर 650 सारख्या मॉडेल्समध्ये वापरलेलं हे इंजिन टुरिंगसाठी उत्तम परफॉर्मन्स देतं.
Royal Enfield Bullet 650 हार्डवेअर आणि फीचर्स : Bullet 650 स्टील ट्यूब फ्रेमवर आधारित आहे. समोर 43 mm टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि मागे ट्विन शॉक अॅब्जॉर्बर्स दिले आहेत. 19 इंच फ्रंट आणि 18 इंच रियर व्हील्स iconic लुक देतात. ब्रेकिंगसाठी समोर 320 mm डिस्क आणि मागे 300 mm डिस्क बसवले आहेत. दोन्ही ड्युअल-चॅनल ABS सह येतात. सीट हाइट 800 mm आणि कर्ब वेट 243 kg आहे. 14.8 लिटर क्षमतेचे फ्यूल टँक लांब प्रवासासाठी सोयीस्कर ठरेल.
Royal Enfield Bullet 650 बाजारातील स्थान: रॉयल एनफील्ड Bullet 650 ही बाइक जुन्या Bullet प्रेमींसाठी भावनिक आणि नव्या राइडर्ससाठी आधुनिक पर्याय आहे. Classic 350 च्या भावना आणि 650 सीसी इंजिनची शक्ती यांचा सुंदर मिलाफ या बाइकमध्ये दिसतो. EICMA 2025 मध्ये पहिल्यांदा दाखवलेल्या या मॉडेलनं भारतीय बाजारात मोठी चर्चा निर्माण केली आहे. ही बाइक टुरिंग उत्साही, दैनंदिन वापरकर्ते आणि Bullet ब्रँडच्या चाहत्यांना आकर्षित करेल. रॉयल एनफील्ड Bullet 650 ही केवळ एक मोटरसायकल नाही तर एक भावना आणि लाइफस्टाइल आहे. 3.65 लाख रुपयांपासून सुरू होणारी ही बाइक आपल्या क्लासिक लूक, शक्तिशाली इंजिन आणि टुरिंग क्षमतेच्या बळावर बाजारात मजबूत स्थान मिळवेल अशी अपेक्षा आहे.
