Rockstar GTA 6 पुन्हा डिले : रॉकस्टारनं चाहत्यांना दिला मोठा धक्का

जीटीए 6 ची लॉंच तारीख पुन्हा ढकलली आहे . रॉकस्टारनं क्वालिटी पॉलिशसाठी वेळ मागितला असून जीटीए 5 नंतर तब्बल 13 वर्षे चाहत्यांना वाट पाहवी लागतेलय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2025 at 12:06 PM IST

2 Min Read
मुंबई : गेमिंग जगतातील सर्वात प्रतीक्षित गेम ग्रँड थेफ्ट ऑटो 6 (जीटीए 6) चं लॉंच पुन्हा एकदा पुढं ढकलण्यात आलं आहे. रॉकस्टार गेम्स आणि त्यांच्या पॅरेंट कंपनी टेक-टू इंटरॅक्टिव्हनं ही घोषणा केली. हा गेम आता 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी रिलीज होईल. 2023 मध्ये पहिल्यांदा रिव्हील झालेल्या या गेमची ही दुसरा अधिकृत डिले असून, जीटीए 5 नंतर (2013) 13 वर्षे वाट पाहणाऱ्या कोट्यवधी चाहत्यांना निराशेचा धक्का बसला आहे. रॉकस्टारनं मात्र क्वालिटी आणि पॉलिशसाठी अतिरिक्त वेळ घेणे गरजेचं असल्याचे सांगितलं.

जीटीए 6 चा डिले
जीटीए 6 चा डिले ही काही पहिली वेळ नाहीय. हा गेम मे 2025 मध्ये लॉंच होणार होता, पंरतु कंपनीनं त्यांचं लॉंचिंग 2026 पर्यंत पुढं ढकललं. आता सहा महिन्यांनी पुन्हा 19 नोव्हेंबर 2026 अशी तारीख जाहीर झाली. रॉकस्टारनं एक्स (ट्विटर) वर स्टेटमेंट पोस्ट करत म्हटलं, “आम्हाला माहिती आहे लॉंच तारीख खूप लांबली आहे, पण हे अतिरिक्त महिने गेमला तुम्ही अपेक्षित आणि पात्र असलेल्या पॉलिश लेव्हलपर्यंत पोहोचवतील.”

डिले टाइमलाइन

  1. डिसेंबर 2023 : गेम रिव्हील + फॉल 2025 रिलीज विंडो जाहीर.
  2. 2 मे 2025 : पहिला डिले मे 2026 पर्यंत पुढं.
  3. 6 नोव्हेंबर 2025 :दुसरा डिले – 19 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत पुढं ढकलला.

सोशल मीडियावर संताप
गेमची लॉंच तारीख पुढं गेल्यानं चाहते सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करत आहेत. “13 वर्षे झाली वाट बघत, आता आणखी एक वर्ष!” असा कमेंट्सचा पूर आला आहे. मात्र इंडस्ट्री एक्स्पर्ट्स म्हणतात की, रॉकस्टारची 'क्वालिटी फर्स्ट' पॉलिसी यशस्वी ठरली आहे. जीटीए 5 नं अनेक डिले झाल्यानंतरही $8 बिलियनपेक्षा जास्त कमाई केली आणि आजही ऑनलाइन सर्व्हर्स फुल्ल आहेत. डी.ए. डेव्हिडसन अँड कंपनीचे अ‍ॅनालिस्ट वायट स्वान्सन यांनी रॉयटर्सला सांगितलं, “रश केलेले गेम्स कधीच रिकव्हर होत नाहीत. रॉकस्टारला परफेक्ट गेम हवा आहे, आणि ते योग्य आहे.” रॉकस्टारची ओपन-वर्ल्ड गेम्स जगभरात क्रांती घडवतात. डिटेल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग, सिनेमॅटिक स्टोरीटेलिंग आणि चाहत्यांना आनंद देईल असा त्यांचा गेमप्ले आहे.

काय असेल खास?
जीटीए सिरीज 1997 पासून कायमच चर्चेत असतो. जीटीए 5 नं सिंगल-प्लेयर आणि ऑनलाइन मल्टीप्लेयरचा परफेक्ट ब्लेंड दिला. जीटीए 6 मध्येही तेच अपेक्षित आहे. नवीन स्टोरी, कॅरॅक्टर्स, व्हाइस सिटी-इंस्पायर्ड मॅप आणि अभूतपूर्व ग्राफिक्स यात असेल. ट्रेलर पाहता गेम क्राइम, सॅटायर आणि मॉडर्न लाइफचे मिश्रण असेल, अशी शक्यता आहे. गेमचं लॉंचिंग डिले असलं तरी चाहत्यांसाठी हे लॉंच फायद्याची ठरू शकतं. रॉकस्टारनं नेहमीच डेडलाइन्सपेक्षा क्वालिटीला प्रायोरिटी दिली आहे. आता 19 नोव्हेंबर 2026 ला जगाला एक मास्टरपीस मिळेल! तोपर्यंत जीटीए ऑनलाइन आणि रेड डेड रिडेम्प्शननं समाधान मानावं लागेल.

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

