17 फेब्रुवारीला ‘रिंग ऑफ फायर’: खंडग्रास सूर्यग्रहणाचं थरारक दृश्य, सूर्यग्रहण, कुठं आणि कसं पहायचं?
17 फेब्रुवारी ला खंडग्रास सूर्यग्रहण होणार आहे. ‘रिंग ऑफ फायर’चं थरारक दृश्य पाहण्याची संधी तुम्हाला देखील आहे. ग्रहण कोठे आणि कसं दिसेल?, चला जाणून घेऊया..
Published : February 11, 2026 at 10:07 AM IST
मुंबई : फेब्रुवारीत आकाशात एक दुर्मीळ आणि विलोभनीय खगोलीय घटना घडणार आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी खंडग्रास सूर्यग्रहण (Annular Solar Eclipse) होणार असून, याला ‘रिंग ऑफ फायर’ असंही म्हणतात. नासा (NASA) नुसार, हे ग्रहण तेव्हा घडते, जेव्हा चंद्र सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये येतो, पण तो पृथ्वीपासून सर्वात दूर असतो. त्यामुळं चंद्र सूर्याला पूर्णपणे झाकू शकत नाही आणि सूर्याच्या मोठ्या तेजस्वी वर्तुळावर चंद्राचे छोटे काळे वर्तुळ दिसतं, ज्यामुळे सूर्याभोवती अग्निरिंगासारखी वलये तयार होतात. हे दृश्य पाहण्यासाठी जगभरातील खगोलप्रेमींना उत्सुकता असते.
खंडग्रास सूर्यग्रहण कसं घडतं?
खंडग्रास सूर्यग्रहण हे पूर्ण सूर्यग्रहणापेक्षा वेगळं असतं. पूर्ण ग्रहणात चंद्र सूर्याला पूर्ण झाकतो आणि दिवस रात्र झाल्यासारखं वाटतं, पण खंडग्रासात चंद्र दूर असल्यानं सूर्याचे किनारी भाग तसेच उघडे राहतात. यावेळी सूर्याच्या मध्यभागाचा 96 टक्के भाग चंद्रानं झाकला जाईल, असं Space.com नं म्हटलं आहे. हे ‘रिंग ऑफ फायर’ दृश्य जास्तीत जास्त 2 मिनिटे 20 सेकंद राहील. ग्रहणाची सुरुवात 17 फेब्रुवारीला सकाळी 07:01 UTC (भारतीय वेळेनुसार दुपारी 12:31 वाजता) होईल, अशी माहिती Forbes नं दिली आहे.
ग्रहण कोठे आणि कसं दिसेल?
हे खंडग्रास ग्रहण मुख्यत्वे अंटार्क्टिकामधून पूर्ण ‘रिंग ऑफ फायर’ स्वरूपात दिसेल. कॉनकॉर्डिया आणि मिर्नी या संशोधन केंद्रांवरून हे दृश्य स्पष्टपणे पाहता येईल. दक्षिण आफ्रिकेतील देशांमध्ये दक्षिण आफ्रिका, टांझानिया, झांबिया आणि झिम्बाब्वे तसंच दक्षिण अमेरिकेतील अर्जेंटिना आणि चिलीच्या काही भागांत आंशिक ग्रहण दिसेल. भारतातून मात्र हे ग्रहण दिसणार नाही, कारण ग्रहणाचा मार्ग दक्षिण गोलार्धात आहे. तरीही, ऑनलाइन लाइव्ह स्ट्रीमिंगद्वारे जगभरातील लोक हे दृश्य अनुभवू शकतील.
सुरक्षित निरीक्षणासाठी खबरदारी
सूर्यग्रहण पाहताना डोळ्यांच्या सुरक्षेची विशेष काळजी घ्यावी लागते. थेट सूर्याकडं पाहिल्यास डोळ्यांना इजा होण्याची दाट शक्यता असते.यासाठी ISO 12312-2 प्रमाणित ग्रहण चष्मा (Eclipse Glasses) वापरावा किंवा पिनहोल प्रोजेक्टर, टेलिस्कोप किंवा बायनॉक्युलरद्वारे अप्रत्यक्ष पद्धतीनं निरीक्षण करावं. मुलांना विशेष सूचना द्याव्यात आणि विश्वासार्ह स्रोतांकडूनच उपकरणे खरेदी करावीत. ही खगोलीय घटना आपल्याला विश्वाच्या रहस्यांची आणि निसर्गाच्या सामर्थ्याची मानवाला आठवण करून देते. खगोलशास्त्रज्ञ आणि संशोधकांसाठी हे ग्रहण पाहणं मौल्यवान आहे, तर सामान्यांसाठी ती निसर्गाच्या सौंदर्याचा आनंद घेण्याची वेळ आहे.
हे वाचलंत का :