रिव्होल्ट मोटर्सनं लॉंच केली नवी इलेक्ट्रिक मोटरसायकल RVX; किंमत फक्त 1.30 लाख रुपये
रिव्होल्ट मोटर्सनं तरुणांसाठी नवी परफॉर्मन्स इलेक्ट्रिक बाइक RVX लॉंच केली. 1.30 लाख रुपयात मिड-ड्राईव्ह मोटर आणि 160 किमी रेंजसह उपलब्ध आहे.
Published : July 2, 2026 at 5:01 PM IST
मुंबई : रिव्होल्ट मोटर्सनं आपल्या इलेक्ट्रिक मोटरसायकल लाईनअपमध्ये नवी भर घातली आहे. कंपनीनं आपल्या नवीन परफॉर्मन्स-फोकस्ड मॉडेल RVX ची औपचारिक घोषणा केली आहे. ही बाइक विशेषतः तरुण रायडर्सना लक्षात घेऊन डिझाइन करण्यात आली आहे. introductory किंमत 1.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, भारत) ठेवण्यात आली आहे. नवीन मिड-ड्राईव्ह मोटर, रिमूव्हेबल बॅटरी आणि 160 किलोमीटर IDC रेंज या वैशिष्ट्यांसह RVX बाजारात धमाल घालण्याची शक्यता आहे.
RVX वैशिष्ट्ये आणि नवीन बदल : रिव्होल्ट RVX मध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे नवीन मिड-माउंटेड परमानेंट मॅग्नेट सिंक्रोनस मोटर (PMSM). ही मोटर 4 kW रेटेड पॉवर देते तर पीक आउटपुट 5.3kW पर्यंत जाते. कंपनीचा दावा आहे की, रियर व्हीलवर 230Nm इतका अफाट टॉर्क उपलब्ध होतो. यामुळं RVX 0 ते 40 किलोमीटर प्रति तास वेग फक्त 3.9 सेकंदात गाठते. बूस्ट मोडमध्ये टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति तास आहे. पॉवरसाठी RVX मध्ये 3.24 kWh क्षमतेची रिमूव्हेबल NMC बॅटरी देण्यात आली आहे. ही बॅटरी एका चार्जवर 160किलोमीटर IDC प्रमाणित रेंज देते. फास्ट चार्जरनं 0 ते 80 टक्के चार्जिंग फक्त 80 मिनिटांत पूर्ण होते. रिमूव्हेबल बॅटरीमुळं रायडर्सना घरात किंवा ऑफिसात सहज चार्ज करता येईल. सस्पेन्शनसाठी RVX ला USD फोर्क आणि रियर मोनोशॉक देण्यात आला आहे. यामुळं राइडिंग अधिक स्थिर आणि आरामदायक झाली आहे. डॅशबोर्डवर नवीन 3.5 इंच IP67 रेटेड PMVA डिस्प्ले आहे. यात ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, टेलिमॅटिक्स आणि ओव्हर-द-एअर (OTA) अपडेट्सची सुविधा आहे. यात चार रायडिंग मोड्स उपलब्ध आहेत, बूस्ट, स्पोर्ट, सिटी आणि इको. याशिवाय जिओ-फेन्सिंग, कॉल आणि मेसेज नोटिफिकेशन्स, हिल-होल्ड असिस्ट, रिव्हर्स मोड, वॉक असिस्ट, इमोबिलायझर आणि व्हेईकल लोकेटर सारखी अत्याधुनिक वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.RVX दुचाकी तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे, पर्ल ब्लॅक, इलेक्ट्रिक ब्लू आणि इक्लिप्स रेड.
किंमत आणि उपलब्धता : रिव्होल्ट RVX ची introductory एक्स-शोरूम किंमत 1.30 लाख रुपये आहे (PM E-DRIVE अनुदान वगळता). दिल्लीमध्ये राज्य EV धोरणातील अनुदानानंतर प्रभावी किंमत 94,990 रुपये इतकी कमी होऊ शकते. कंपनीनं देशभरात 200 हून अधिक डीलरशिप्सद्वारे विक्री सुरू केली आहे.
तरुणांसाठी परफेक्ट पर्याय : रिव्होल्ट RVX ही केवळ इलेक्ट्रिक बाइक नाही तर परफॉर्मन्स, स्टाइल आणि प्रॅक्टिकलिटी यांचा सुंदर समन्वय आहे. रिमूव्हेबल बॅटरी, दमदार मोटर आणि आधुनिक फीचर्समुळं शहरातील तरुण रायडर्सना ही बाइक अत्यंत आकर्षक वाटणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात वाढत्या स्पर्धेमध्ये रिव्होल्टनं RVX नं आपली उपस्थिती अधिक मजबूत केली आहे.
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