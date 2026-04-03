तुमचा जुना लॅपटॉप्स एक रुपयाही खर्च न करता होणार नवा : ChromeOS Flex कसं इन्स्टॉल करावं?
तुमच्या जुन्या लॅपटॉपमध्ये मोफत ChromeOS Flex इन्स्टॉल करून त्याला वेगवान Chromebook बनवता येतं. ते कसं बनवायचं चला जाणून घेऊया..
Published : April 3, 2026 at 3:07 PM IST
हैदराबाद: तुमच्या कपाटात धूळ खात पडलेला जुना लॅपटॉप किंवा पीसी आता एका वेगवान 'Chromebook' मध्ये रूपांतरित केला जाऊ शकतो. आजच्या जगात, Windows 11 सारख्या आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टिम्स चालवताना जुन्या हार्डवेअरची कामगिरी अनेकदा अपुरी पडते. तरीही, विद्यार्थी, लेखक किंवा ज्यांना केवळ चित्रपट पाहणे आवडतं, अशा सामान्य वापरकर्त्यांसाठी एक मोफत उपाय उपलब्ध आहे. तिच नाव आहे Google 'ChromeOS Flex' ही ऑपरेटिंग सिस्टिम. ही अत्यंत हलकी (lightweight) ऑपरेटिंग सिस्टिम तुमच्या जुन्या उपकरणांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करते आणि त्यांना सुधारित वेग, सुरक्षा प्रदान करते. ही वापरण्यासाठी तुम्हाला कोणताही खर्च येत नाही; तुम्हाला फक्त एका USB ड्राइव्हची आणि इंटरनेट कनेक्शनची आवश्यकता असते.
क्लाउड-आधारित ऑपरेटिंग सिस्टिम: ChromeOS ही Google नं विकसित केलेली एक 'क्लाउड-आधारित' ऑपरेटिंग सिस्टिम आहे. तिचा मुख्य इंटरफेस (वापरकर्ता-पृष्ठ) हा प्रत्यक्षात 'Chrome ब्राउझर'च असतो. Google Docs, Sheets, YouTube आणि Netflix सारख्या वेब ॲप्स, सेवा वापरण्यासाठी ही प्रणाली अत्यंत आदर्श आहे. Chromebooks हे सहसा परवडणाऱ्या किमतीतील लॅपटॉप असतात; मात्र, ChromeOS Flex मुळं तुम्ही हीच ऑपरेटिंग सिस्टिम तुमच्या जुन्या Windows किंवा Mac लॅपटॉपवरही इन्स्टॉल करू शकता. याचा परिणाम म्हणून तुमचं उपकरण अधिक वेगवान होतं, लॅपटॉप सुरू होण्यासाठी (boot) केवळ काही सेकंदांचाच वेळ लागतो आणि त्याची सुरक्षाही अधिक भक्कम होते.
ChromeOS Flex ची वैशिष्ट्ये आणि मर्यादा : ChromeOS Flex मध्ये Android ॲप्ससाठी (Play Store द्वारे) कोणताही सपोर्ट उपलब्ध नाही, तसंच 'Verified Boot' सारखी काही विशिष्ट सुरक्षा वैशिष्ट्येही यात मिळत नाहीत. तरीही, ही प्रणाली तुम्हाला असा इंटरफेस, वेग आणि ब्राउझिंगचा अनुभव देते, जो अगदी नेहमीच्या (standard) ChromeOS सारखाच असतो. Photoshop किंवा MS Office सारखे अत्यंत जड (heavy-duty) सॉफ्टवेअर्स यावर चालणार नाहीत; मात्र Pixlr, Canva, Google Docs आणि Sheets सारखी वेब-आधारित साधने (tools) यावर अगदी सुरळीतपणे चालतात.
आवश्यक साधने/साहित्य:
- 64-bit प्रोसेसर असलेला जुना लॅपटॉप किंवा पीसी (किमान 4 GB RAM आणि 16 GB स्टोरेजची शिफारस)
- किमान 8 GB क्षमता असलेला एक USB ड्राइव्ह
- Google Chrome ब्राउझर
- 'Chromebook Recovery Utility' हे एक्स्टेंशन (extension)
- इंटरनेट कनेक्शन
टीप: या प्रक्रियेदरम्यान, तुमच्या USB ड्राइव्हवर सध्या साठवलेला सर्व डेटा पूर्णपणे पुसला जाईल. त्यामुळं, ही प्रणाली इन्स्टॉल करण्यापूर्वी तुमचे सर्व फोटो आणि महत्त्वाचे दस्तऐवज (documents) यांचा बॅकअप घेऊन ठेवा.
कसं करावं इन्स्टॉलेशन (Step-by-Step Guide)
- पायरी 1: Bootable USB Installer तयार करा.
सध्या कार्यरत असलेल्या (चालू स्थितीत असलेल्या) एका संगणकावर Chrome ब्राउझर उघडा. Chrome Web Store वरून Chromebook Recovery Utility हे एक्स्टेंशन (extension) इन्स्टॉल करा. युटिलिटी सुरू करा आणि Get Started वर क्लिक करा.
"Identify your Chromebook" (तुमचा Chromebook ओळखा) या स्क्रीनवर, "Select a model from a list" हा पर्याय निवडा.
उत्पादक (Manufacturer) म्हणून Google ChromeOS Flex आणि उत्पादन (Product) म्हणून ChromeOS Flex निवडा.
तुमची USB ड्राइव्ह जोडा (insert करा), आणि Create now वर क्लिक करा. (या प्रक्रियेस 10–20 मिनिटे लागू शकतात.)
- पायरी 2: USB वरून बूट करा
USB ड्राइव्ह तुमच्या जुन्या लॅपटॉपमध्ये जोडा. लॅपटॉप चालू करताना (power on करताना) 'Boot Menu' ची (key) दाबा (सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या keys: F12, F9, F10 किंवा ESC ही key लॅपटॉपच्या ब्रँडनुसार बदलते).
USB ड्राइव्ह निवडा.
- पायरी 3: आधी वापरून पहा (Try it First)
ChromeOS Flex हे USB ड्राइव्हवरून लोड होईल. Welcome (स्वागत) स्क्रीन दिसेल; त्यावर Get Started निवडा.
Try it first (आधी वापरून पहा) हा पर्याय निवडा. यामुळं ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) थेट USB ड्राइव्हवरून चालते, ज्यामुळं तुमची हार्ड ड्राइव्ह सुरक्षित राहतं. Wi-Fi, ट्रॅकपॅड, कीबोर्ड आणि ऑडिओची कार्यक्षमता तपासून पहा.
- पायरी 4: इन्स्टॉलेशन पूर्ण करा
जर सर्व काही व्यवस्थित काम करत असेल, तर लॉगिन स्क्रीनवरून किंवा 'System Tray' मेनूमधून Install ChromeOS Flex वर क्लिक करा.
स्क्रीनवर दिसणाऱ्या सूचनांचं पालन करा. इन्स्टॉलेशन पूर्ण होण्यास 5 ते 15 मिनिटे लागतात. USB ड्राइव्ह काढून टाका आणि संगणक (computer) रीस्टार्ट करा.
फायदे आणि तज्ज्ञांच्या टिप्स : इन्स्टॉलेशननंतर, तुमचा लॅपटॉप लक्षणीयरीत्या वेगवान होईल. तुम्हाला जलद बूटिंग (fast booting), बॅटरीचा कमी वापर आणि सुधारित सुरक्षा यांचा अनुभव येईल. तरीही लॅपटॉपची गती कमी वाटत असल्यास, परवडणारी SSD ड्राइव्ह बसवण्याचा किंवा RAM वाढवण्याचा विचार करा.
मर्यादा: काही हार्डवेअर घटकांना (जसं की जुने Intel GMA ग्राफिक्स) कदाचित पूर्णपणे सपोर्ट मिळणार नाही. प्रमाणित (certified) मॉडेल्सवर हे उत्तम प्रकारे काम करतं. अधिक माहितीसाठी, कृपया Google च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
ChromeOS Flex जुन्या लॅपटॉपमध्ये नवचैतन्य निर्माण करतं. हे पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर (budget-friendly), विद्यार्थी आणि दैनंदिन वापरकर्त्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. आजच हे वापरून पहा आणि तुमच्या जुन्या डिव्हाइसला पुन्हा कार्यक्षम बनवा!
