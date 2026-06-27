रेनॉल्ट क्विड फेसलिफ्ट 3 जुलैला होणार भारतात लॉंच
रेनॉल्ट क्विड फेसलिफ्ट (Renault Kwid facelift) 3 जुलैला भारतात लॉंच होणार आहे. या अपडेटेड मॉडेलमध्ये नवं डिझाइन, मोठा टचस्क्रीन आणि आधुनिक फीचर्स मिळणार आहेत.
Published : June 27, 2026 at 5:03 PM IST
मुंबई : रेनॉल्ट कंपनी आपल्या लोकप्रिय एंट्री-लेव्हल हॅचबॅक क्विडचं अपडेटेड फेसलिफ्ट (Renault Kwid facelift) व्हर्जन भारतात 3 जुलै रोजी लॉंच (Renault Kwid facelift launch) करणार आहे. भारतात एका दशकाहून अधिक काळ विक्री होत असलेल्या क्विडनं रेनॉल्टसाठी नेहमीच महत्वाची भूमिका बजावली आहे. या कारनं आपल्या किफायतशीर किंमत आणि एसयूव्ही-प्रेरित डिझाइनमुळं ग्राहकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केलं आहे.
फेसलिफ्टमध्ये अपेक्षित स्टाइलिंग बदल : कंपनीनं अद्याप अधिकृत डिटेल्स जाहीर केलेल्या नसले तरी, हालच्या स्पाय शॉट्समध्ये फेसलिफ्ट क्विडचं नवं रूप स्पष्ट दिसत आहे. टेस्टिंग दरम्यान कॅमोफ्लाजमध्ये झाकलेल्या फ्रंट फासिया, रेनॉल्ट बॅज आणि टेल लॅम्प्सवरुन स्टाइलिंग अपडेट्सची पुष्टी होते. नव्या मॉडेलमध्ये रिवाइज्ड ग्रिल, अपडेटेड बंपर्स आणि नवीन लायटिंग एलिमेंट्स दिसण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, डिझाइन डासिया स्प्रिंग ईव्हीच्या प्रेरणेनं तयार केले जाणार असून, रेनॉल्टच्या जागतिक डिझाइन भाषेशी सुसंगत असेल. हे बदल मॉडेलला अधिक आधुनिक आणि आकर्षक बनवतील, तरीही पूर्ण नवीन डिझाइनऐवजी सूक्ष्म मिड-लाइफ रिफ्रेश राहील.
इंटीरियरमध्ये सुधारणा : क्विड फेसलिफ्टमध्ये इंटीरियरमध्येही छोटे-मोठे बदल अपेक्षित आहेत. ग्राहकांना अधिक आरामदायक आणि आधुनिक अनुभव देण्यासाठी मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि पूर्ण डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात येऊ शकते. डॅशबोर्ड लेआउटमध्ये सुधारणा आणि उत्तम मटेरियल क्वालिटीचा वापर केला जाईल, ज्यामुळं केबिनचा एकूण अनुभव उंचावेल. हे अपडेट्स एंट्री-लेव्हल सेगमेंटमध्ये क्विडला स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी आवश्यक आहेत. रेनॉल्ट क्विड ही ब्रँडची सर्वात स्वस्त मॉडेल असल्यानं, तिची लोकप्रियता कायम राखणे कंपनीसाठी महत्त्वाचं आहे.
इंजिन आणि कामगिरीमध्ये बदल नाही: यात कोणतेही मोठे यांत्रिक बदल अपेक्षित नाहीत. 'फेसलिफ्टेड' क्विडमध्ये सध्याचे 1.0-लिटर, तीन-सिलेंडर, नॅचरली ॲस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन कायम ठेवलं जाईल; हे इंजिन 65 bhp ची पॉवर आणि 96 Nm चा टॉर्क निर्माण करतं. 5-स्पीड मॅन्युअल आणि 5-स्पीड AMT ट्रान्समिशनचे पर्याय यापुढेही उपलब्ध असतील. ही विश्वसनीय पॉवरट्रेन क्विडला शहरातील दैनंदिन वापरासाठी आदर्श बनवते. इंधनक्षमता आणि कमी देखभाल खर्च हे क्विडचे प्रमुख आकर्षण आहेत.
बाजारातील स्थान आणि स्पर्धा : रेनॉल्ट क्विडनं भारतात एसयूव्ही-प्रेरित डिझाइन आणि परवडणाऱ्या किंमतीच्या जोरावर मजबूत उपस्थिती निर्माण केली आहे. फेसलिफ्टनंतरही ती मारुती सुझुकी अल्टो के10 आणि मारुती सुझुकी सेलेरियोसारख्या प्रतिस्पर्धी मॉडेल्सशी मुकाबला करेल. रेनॉल्ट भारतात नवीन पिढीच्या मॉडेल्स आणण्याच्या आणि पोर्टफोलिओ विस्ताराच्या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून हा फेसलिफ्ट लॉंच करत आहे. यामुळं ब्रँडची बाजारातील हिस्सेदारी वाढण्यास मदत होईल.
किफायतशीर सेगमेंटमध्ये क्विडनं अनेक ग्राहकांना मोटारीकरणाच्या दिशेनं पहिलं पाऊल उचलण्यास मदत केली आहे. आगामी फेसलिफ्ट हे मॉडेल अधिक आकर्षक बनवेल आणि रेनॉल्टच्या भारतीय बाजारातील वाढीला चालना देईल.
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