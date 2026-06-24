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नवीन व्हेरिएंट्ससह रेनॉल्ट कायगर लाँच, जाणून घ्या व्हेरिएंट्स आणि किंमती

रेनॉल्टनं भारतीय बाजारपेठेसाठी आपल्या 'कायगर' (Kiger) एसयूव्हीमध्ये (SUV) चार नवीन व्हेरिएंट्स लॉंच केले आहेत.

Renault Kiger
रेनॉल्ट कायगर (Renault)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 2:56 PM IST

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मुंबई: रेनॉल्टनं भारतीय कार बाजारातील लोकप्रिय 'कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही' विभागात आपली पकड अधिक मजबूत केली आहे. कंपनीनं कायगरचे चार नवीन व्हेरिएंट्स सादर केले आहेत, ज्यामुळं ती अधिक आकर्षक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण बनली आहे. टर्बो-पेट्रोल आणि नॅचरली ॲस्पिरेटेड (NA) अशा दोन्ही इंजिन पर्यायांमध्ये उपलब्ध असलेले हे नवीन व्हेरिएंट्स ग्राहकांना अधिक पर्याय देतात. स्टायलिश घटक, अधिक आराम आणि स्पर्धात्मक किंमत यांमुळं कायगरला तिच्या स्पर्धकांपेक्षा वरचढ ठरण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

नवीन व्हेरिएंट्स आणि इंजिन पर्याय: रेनॉल्टनं एकूण चार नवीन व्हेरिएंट्स जोडून कायगर एसयूव्हीची श्रेणी (lineup) विस्तारली आहे. या विस्तारामध्ये टर्बो आणि नॅचरली ॲस्पिरेटेड अशा दोन्ही इंजिन पर्यायांचा समावेश आहे.

टर्बो व्हेरिएंट्स: यापूर्वी टर्बो इंजिनसह तीन व्हेरिएंट्स उपलब्ध होते; आता ही संख्या पाच झाली आहे. 'टेक्नो' (Techno) व्हेरिएंटसोबतच, आता 5-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनचा पर्यायही उपलब्ध आहे. टर्बो इंजिन एक दमदार अनुभव देतं आणि शहरांमधील रहदारी तसंच महामार्गांवरही उत्कृष्ट कामगिरी करतं.

नॅचरली ॲस्पिरेटेड व्हेरिएंट्स: नॅचरली ॲस्पिरेटेड इंजिन असलेल्या व्हेरिएंट्सची संख्या सहावरून आठ झाली आहे. हे इंजिन इंधन कार्यक्षमता आणि दैनंदिन प्रवासासाठी आदर्श मानलं जातं. बजेटमध्ये एसयूव्ही शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी हे नवीन व्हेरिएंट्स उत्तम पर्याय ठरतात.

नवीन वैशिष्ट्ये:रेनॉल्टनं कायगरच्या 'इव्होल्यूशन+' व्हेरिएंटमध्ये अनेक आधुनिक वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली आहेत, ज्यामुळं कारची उपयुक्तता आणि आराम वाढला आहे. मुख्य वैशिष्ट्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे.

  • स्मार्ट ॲक्सेस कार्ड
  • पुश-बटण स्टार्ट/स्टॉप
  • ड्रायव्हर सीटची उंची ॲडजस्ट करण्याची सुविधा
  • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
  • ऑटो एसी (Auto AC)
  • अद्ययावत फॅब्रिक अपहोल्स्ट्री

ही वैशिष्ट्ये वाहन चालवणे अधिक सोयीस्कर आणि दैनंदिन प्रवास अधिक आरामदायक बनवतात. प्रीमियम अनुभव देण्यासाठी इंटिरियर डिझाइनमध्येही काही सूक्ष्म बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन गोष्टी आधीपासून असलेल्या वैशिष्ट्यांची जसं की 8-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस ॲपल कारप्ले (Apple CarPlay) आणि अँड्रॉइड ऑटो (Android Auto), तसंच रिव्हर्स कॅमेरा योग्य प्रकारे पूर्तता करतात.

प्रमुख किमती (एक्स-शोरूम): रेनॉल्ट कायगरची एक्स-शोरूम किंमत 5.81 लाखापासून सुरू होते. ही किंमत 'Energy Manual Authentic' व्हेरिएंटसाठी लागू आहे.

NA (नॅचरली एस्पिरेटेड) व्हेरिएंट्स आणि किंमती

क्र.व्हेरिएंटट्रान्समिशनकिंमत (एक्स-शोरूम)
1Authentic MTमॅन्युअल5.81 लाख
2Evolution MTमॅन्युअल6.55 लाख
3Evolution+ MTमॅन्युअल6.99 लाख
4Evolution AMTAMT6.99 लाख
5Techno MTमॅन्युअल7.55 लाख
6Evolution+ AMTAMT7.45 लाख
7Techno AMTAMT8.05 लाख
8Emotion MTमॅन्युअल 8.45 लाख

आपल्या स्पर्धात्मक किमतींमुळं, 'कायगर' (Kiger) ही गाडी टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon), ह्युंदाई व्हेन्यू (Hyundai Venue) आणि मारुती ब्रेझा (Maruti Brezza) यांसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना प्रभावीपणे टक्कर देण्यासाठी सज्ज आहे. नवीन व्हेरिएंट्स आणि वैशिष्ट्यांमुळं रेनॉल्ट कायगर (Renault Kiger) अधिकच आकर्षक बनली आहे. बजेट, वैशिष्ट्ये आणि कामगिरी (performance) यांचा उत्तम समतोल साधणारी ही SUV तरुण खरेदीदार आणि लहान कुटुंबांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरते. भारतीय बाजारपेठेतील गरजा लक्षात घेऊन रेनॉल्टनं हे बदल केले आहेत आणि भविष्यात आणखी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

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