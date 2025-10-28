रेनॉल्ट डस्टर एसयूव्हीचं भारतात पुनरागमन: 26 जानेवारीला होणार अधिकृत अनावरण
रेनॉल्ट डस्टर एसयूव्हीचं नवीन मॉडेल 26 जानेवारीला सादर करणार आहे. 2012 च्या लोकप्रिय प्रथम लॉंच झाल्यानंतर या कारला भारतात ग्राहकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता.
हैदराबाद : रेनॉल्ट इंडियानं भारतात डस्टर एसयूव्हीचं नवीन मॉडेल अधिकृतपणे सादर करण्याची घोषणा केली आहे. 2012 मध्ये प्रथम लाँच झालेल्या या लोकप्रिय वाहनाला भारतीय ग्राहकांनी प्रचंड पसंती दिली होती. नंतर बंद पडलेले हे मॉडेल आता नव्या अवतारात परत येत आहे. रेनॉल्टच्या ‘इंटरनॅशनल गेम प्लॅन 2025’ अंतर्गत भारतात लाँच होणारे हे पहिले उत्पादन असेल. 26 जानेवारीला याच अधिकृत अनावरण होईल.
नवीन डिझाइन
रेनॉल्ट डस्टरची नवीन आवृत्ती आंतरराष्ट्रीय बाजारात आधीच सादर झाली असून, भारतातही ती अनेकदा चाचणीवेळी दिसलीय. उपलब्ध माहितीनुसार, हे मॉडेल पूर्णपणे नवीन डिझाइनसह येईल, जे आंतरराष्ट्रीय आवृत्तीशी जवळपास समान असेल. डस्टरची रचना आणि वैशिष्ट्ये भारतीय ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारी ठरणार आहेत. स्पर्धात्मक एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये याला ह्युंदाई क्रेटा, मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरीडर, होंडा एलिव्हेट आणि इतर मॉडेल्सशी सामना करावा लागेल.
डिझाइन आणि बाह्य वैशिष्ट्ये
नवीन रेनॉल्ट डस्टरमध्ये आकर्षक आणि आधुनिक डिझाइन दिसेल. मागील बाजूस व्ही-आकाराचे टेल लॅम्प्स, जाड व्हील आर्च क्लॅडिंग, शार्क फिन अँटेना, रूफ रेल्स, रियर वॉशर आणि वायपर तसेच रेकड विंडशील्ड यांसारखी वैशिष्ट्ये असतील. समोरच्या भागात उभ्या रचनेसह वाय-आकाराचे एलईडी लाइट्स, बुल बारसारखी ग्रिल आणि कंटूअर्ड हूड यामुळे वाहन अधिक दणकट दिसेल. याशिवाय, कोनीय व्हील आर्चेस, टर्न सिग्नल्ससह साइड मिरर्स, डार्कन बी-पिलर्स आणि पारंपरिक डोर हँडल्स यांसारखी वैशिष्ट्ये डस्टरला प्रीमियम लुक देतील. एकूणच, हे डिझाइन ऑफ-रोड क्षमता आणि शहरी वापर दोन्हींसाठी योग्य ठरेल.
पॉवरट्रेन आणि तांत्रिक वैशिष्ट्ये
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील रेनॉल्ट डस्टरमध्ये विविध पॉवरट्रेन पर्याय उपलब्ध आहेत, जे भारतीय आवृत्तीतही अपेक्षित आहेत. यात 1.2 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन 48 व्ही माइल्ड हायब्रिड सिस्टमसह जोडलं जाईल, जे एकूण 128.2 एचपी पॉवर देऊ शकतं. दुसरा पर्याय म्हणजे 1.6 लीटर स्ट्राँग हायब्रिड पेट्रोल इंजिन, जे दोन इलेक्ट्रिक मोटर्स आणि 1.2 किलोवॅट तास बॅटरीसह 200 एचपीपेक्षा जास्त पॉवर निर्माण करेल. तसंच, 1.0 लीटर पेट्रोल-एलपीजी इंजिन 98.6 एचपी पॉवरसह 6-स्पीड ट्रान्समिशन आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह सिस्टमसह येईल. भारतीय बाजारात कोणते पर्याय उपलब्ध होतील हे लाँचवेळी स्पष्ट होईल, परंतु हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळं इंधन कार्यक्षमता आणि पर्यावरणपूरकता वाढेल.
डस्टरचं पुनरागमन
डस्टरचं पुनरागमन मध्यम आकाराच्या एसयूव्ही सेगमेंटला अधिक स्पर्धात्मक बनवेल. ह्युंदाई क्रेटा, मारुती सुझुकी विक्टोरिस (ग्रँड विटारा), टोयोटा हायरीडर आणि टाटा सिएरा यांसारख्या मॉडेल्सशी याची थेट टक्कर होईल. रेनॉल्टची किंमत धोरण आणि वैशिष्ट्ये यावर यश अवलंबून असेल. 2012 मधील यशस्वी इतिहास लक्षात घेता, नवीन डस्टर ग्राहकांना आकर्षित करू शकते. रेनॉल्ट डस्टरचे नवीन मॉडेल भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात नवीन ऊर्जा आणेल. हे वाहन केवळ डिझाइन आणि तंत्रज्ञानानं नव्हे, तर किंमतीतही स्पर्धात्मक ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
