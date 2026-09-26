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रेनॉल्ट डस्टर हायब्रिड: 17 ऑक्टोबरला होणार लाँच, काय असेल खास?

रेनॉल्ट इंडियाची 'डस्टर हायब्रिड' 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी लाँच होणार असल्याची खात्री कंपनीनं केलीय.

Renault Duster Hybrid
रेनॉल्ट डस्टर हायब्रिड (Renault)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2026 at 3:19 PM IST

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मुंबई: रेनॉल्ट इंडियाची (Renault India) Renault Duster Hybrid 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी लॉंच होणार आहे. यामुळं कंपनीच्या मिड-साईज एसयूव्ही (SUV) श्रेणीमध्ये तिसरा पॉवरट्रेन पर्याय मिळणार आहे. 'ई-टेक' (E-Tech) असं नाव असलेली ही हायब्रिड प्रणाली रेनॉल्टच्या 'फॉर्म्युला 1' (Formula 1) मधील अनुभवावर आधारित आहे. डस्टरच्या कामगिरीशी (performance) कोणतीही तडजोड न करता उत्कृष्ट इंधन कार्यक्षमता (मायलेज) देण्यासाठी तिची रचना करण्यात आली आहे.

पॉवरट्रेन आणि कामगिरी: Renault Duster Hybrid मध्ये 1.8 -लिटर, चार-सिलेंडर नॅचरली ॲस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन आणि दोन इलेक्ट्रिक मोटर्सचा मेळ घालण्यात आला आहे. या प्रणालीमध्ये चाके फिरवणारी 49 एचपी (hp) क्षमतेची ट्रॅक्शन मोटर आणि 20 एचपी क्षमतेचा इंटिग्रेटेड स्टार्टर-जनरेटर यांचा समावेश आहे. ही संपूर्ण प्रणाली एकत्रितपणे सुमारे 162 बीएचपी (bhp) पॉवर आणि 172 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करते, ज्याला 1.4 kWh लिथियम-आयन बॅटरी पॅकची जोड दिली आहे. ही हायब्रिड एसयूव्ही केवळ ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह उपलब्ध असेल. रेनॉल्ट 'ई-टेक' प्रणालीचं वर्णन 'सिरीज-पॅरेलल आर्किटेक्चर' (series-parallel architecture) असं करते, जी विविध मोडमध्ये काम करण्यास सक्षम आहे.

बाजारातील इतर पर्यायांपेक्षा वेगळेपण: रेनॉल्टची 'ई-टेक' प्रणाली मारुती ग्रँड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर आणि मारुती विटारा यांसारख्या वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या टोयोटा-आधारित स्ट्रॉन्ग-हायब्रिड प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे. यात 'पॉवर-स्प्लिट डिव्हाइस' असलेल्या 'ई-सीव्हीटी' (e-CVT) चा वापर केला जात नाही. त्याऐवजी, यात 'मल्टी-मोड क्लचलेस ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स'चा वापर केला जातो, ज्यामध्ये निश्चित गिअर रेशो (fixed gear ratios) असतात; यामुळं वाहन इलेक्ट्रिक पॉवर, इंजिन पॉवर किंवा दोन्हीच्या मिश्रणावर चालू शकते. याव्यतिरिक्त, टोयोटाच्या 0.60 kWh युनिटच्या तुलनेत यात मोठी 1.4kWh बॅटरी असल्यानं, हे वाहन कमी वेगावर अधिक काळासाठी 'ईव्ही मोड'मध्ये (पूर्णपणे इलेक्ट्रिक) चालवता येते.

किंमत, मागणी आणि उपलब्धता: डिझेल इंजिनचा पर्याय आता उपलब्ध नसल्यामुळं, 'डस्टर'ची विक्री वाढवण्यासाठी आणि मध्यम आकाराच्या (mid-size) SUV च्या स्पर्धात्मक श्रेणीत आपलं स्थान बळकट करण्यासाठी रेनॉल्ट (Renault) या हायब्रिड मॉडेलवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. व्हेरिएंट आणि शहरानुसार, डस्टर हायब्रिडची एक्स-शोरूम किंमत 19 लाख ते 23 लाख रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, अधिकृत किंमत जाहीर होण्यापूर्वीच 2026 सालासाठीचा हायब्रिड वाहनांचा संपूर्ण साठा (allocation) बुक झाला आहे; त्यामुळं प्री-बुकिंगची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. मागणी प्रचंड असल्यानं, कंपनी भविष्यातील डिलिव्हरी स्लॉट्ससाठी बुकिंगची नवीन बॅच सुरू करू शकते.

बाजारातील स्थान: 'डस्टर हायब्रिड' हे मध्यम आकाराच्या SUV श्रेणीतील चौथे 'स्ट्रॉन्ग-हायब्रिड' वाहन असेल; या श्रेणीमध्ये आधीच ग्रँड विटारा (Grand Vitara), हायरायडर (Hyryder) आणि व्हिक्टोरिस (Victoris) यांसारख्या वाहनांचा समावेश आहे.

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RENAULT DUSTER HYBRID
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