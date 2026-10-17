रेनॉ डस्टर हायब्रिड : हायब्रिड पॉवरट्रेन आणि २९ किमी मायलेजसह लाँच
हायब्रिड पॉवरट्रेन, 29 किमी मायलेजसह रेनॉल्ट डस्टर हायब्रिड भारतात 16.99 लाख रुपयांत लाँच झालीय.
Published : October 17, 2026 at 1:01 PM IST
मुंबई : भारतातील एसयूव्ही बाजारात रेनॉल्टनं मोठा धमाका केला आहे. मजबूत हायब्रिड इंजिन असलेल्या मारुती ग्रँड विटारा, विक्टोरिस आणि टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर या गाड्यांना टक्कर देण्यासाठी रेनॉल्ट डस्टर हायब्रिडची भारतात अधिकृत लाँच झाली आहे. एक्स-शोरूम किंमत 16.99 लाख रुपयांपासून सुरू होत आहे. विद्यमान 1.0-लिटर आणि 1.3-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिनांसोबत आता मजबूत हायब्रिड पॉवरट्रेनही उपलब्ध झाली आहे. एआरएआयनुसार या गाडीची मायलेज 29 किमी प्रति लिटर असून एका टाकीत 1,400 किमीपेक्षा जास्त रेंज मिळते, असं कंपनीचं म्हणणं आहे.
तीन व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध : डस्टर हायब्रिड इव्होल्यूशन, टेक्नो आणि इमोशन या तीन व्हेरिएंट्समध्ये विक्रीस उपलब्ध आहे. हायब्रिड आवृत्तीत बाह्य आणि फीचर्समध्ये जवळपास कोणताही मोठा बदल दिसत नाही. फक्त पुढील बाजूस प्रकाशित होणारे रेनॉल्ट लेटरिंग आणि आत ड्यून ब्राउन थीम असलेला इंटीरियर हेच मुख्य फरक आहेत. ‘हायब्रिड ई-टेक 160’ बॅजही या आवृत्तीची ओळख करून देते. बाकीचे डिझाईन आणि लुक पूर्णपणे स्टँडर्ड डस्टरसारखेच आहे.