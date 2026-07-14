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Renault Duster Adventure Edition भारतात लॉंच; Techno व्हेरिएंटपेक्षा 40-50 हजार स्वस्त

Renault नं Duster Adventure Edition लॉंच केली आहे. ही स्पेशल एडिशन 12.99 लाख रुपयांपासून उपलब्ध असून, ती Techno व्हेरिएंटपेक्षा 40-50 हजार स्वस्त आहे.

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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 3:08 PM IST

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मुंबई : Renault India नं आपल्या लोकप्रिय SUV Duster ची खास Adventure Edition लॉंच केली आहे. ही स्पेशल एडिशन 12.99 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) उपलब्ध आहे. स्टँडर्ड Techno व्हेरिएंटपेक्षा 40,000 ते 50,000 रुपये स्वस्त असलेल्या या एडिशनमध्ये समान फीचर्ससह नवीन अ‍ॅडव्हेंचर थीम आणि कॉस्मेटिक अपडेट्स देण्यात आले आहेत.

Duster Adventure Edition ची वैशिष्ट्ये : Adventure Edition ही Duster ची स्टँडर्ड मॉडेल्सपेक्षा अधिक आकर्षक आणि मूल्यवान बनवण्याचा Renault चा प्रयत्न आहे. यात विशेष Adventure डीकल्स देण्यात आले आहेत, ज्यात टोपोग्राफिकल कंटूर लाइन्स आणि Leh च्या भौगोलिक निर्देशांक (coordinates) समाविष्ट आहेत. याशिवाय Adventure थीम असलेले विशेष embellishers आणि ब्रँडेड फ्लोर मॅट्स देखील यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ही कॉस्मेटिक बदल Duster ला अधिक रग्ड आणि अ‍ॅडव्हेंचरस्पिरिट असलेला लूक देतात.

Renault Adventure Edition किंमत : Renault नं Adventure Edition ला Techno व्हेरिएंटपेक्षा अधिक चांगलं (value proposition)स्थान दिलं आहे. समान फीचर्स असूनही ही एडिशन 40 ते 50 हजार रुपये स्वस्त आहे. यामुळं ग्राहकांना कमी किंमतीत अधिक स्टाइलिश आणि खास आवृत्ती मिळणार आहे. एक्स-शोरूम किंमत 12.99 लाख रुपयांपासून सुरू होत असल्यानं मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी ही आकर्षक ऑफर ठरू शकते.

डिझाइन आणि फीचर्स : बाह्यरूपात Adventure Edition मध्ये विशेष डिकल्स आणि embellishers व्यतिरिक्त इतर मुख्य डिझाइन बदल नाहीत. आतील भागातही ब्रँडेड फ्लोर मॅट्स दिले गेले आहेत. फीचर्सच्या बाबतीत ही एडिशन स्टँडर्ड Duster सारखीच समृद्ध आहे. यात Full LED Headlamps, Panoramic Sunroof, Powered Tailgate, Dual-Zone Automatic Climate Control, Connected Car Technology, 10.1 इंच Infotainment System आणि 17 इंच Alloy Wheels यासारखी प्रीमियम वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. यामुळं ड्रायव्हिंग अनुभव आरामदायक आणि आधुनिक राहतो.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स : Renault Duster Adventure Edition मेकॅनिकलदृष्ट्या स्टँडर्ड मॉडेलसारखीच आहे. यात तीन पॉवरट्रेन पर्याय उपलब्ध आहेत.

variantsPrices, ex-showroom
1.0 Turbo Petrol Manual12.99 lakh
1.3 Turbo Petrol Manual13.99 lakh
1.3 Turbo Petrol Automatic15.39 lakh

इंजिन आणि ट्रान्समिशनमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. यामुळं Adventure Edition मध्ये देखील Duster ची विश्वसनीय परफॉर्मन्स आणि ड्रायव्हिंग डायनॅमिक्स कायम राहतील. शहरातील वापरापासून ते हायवेवर आणि हलक्या ऑफ-रोडिंगपर्यंत ही SUV उत्कृष्ट पर्याय ठरेल.

Renault Duster Adventure Edition ही स्टाइल, वैशिष्ट्ये आणि किंमत यांचा उत्तम समन्वय साधणारी स्पेशल एडिशन आहे. अ‍ॅडव्हेंचर प्रेमी आणि Duster च्या चाहत्यांसाठी ही आवृत्ती विशेष आकर्षण घेऊन आली आहे. कमी किंमतीत प्रीमियम फीचर्स आणि खास कॉस्मेटिक अपडेट्समुळं ती बाजारात चांगली स्पर्धा करू शकते.जो ग्राहक रग्ड लूक, विश्वसनीय परफॉर्मन्स आणि आधुनिक सुविधा असलेली SUV शोधत आहे, त्यांच्यासाठी Renault Duster Adventure Edition उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

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