ETV Bharat / technology

रिलायन्स रोल्स रॉयस भागीदारी: AMCA साठी स्वदेशी इंजिन विकासाचा मार्ग मोकळा

रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि रोल्स रॉईस यांनी भारताच्या एएमसीए पाचव्या पिढीच्या स्टेल्थ फाइटरसाठी स्वदेशी इंजिन विकसित करण्याची भागीदारी जाहीर केली आहे.

Reliance Rolls Royce Partnership
रिलायन्स रोल्स रॉयस भागीदारी (Reliance, Rolls Royce)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: भारताच्या महत्त्वाकांक्षी 'ॲडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट' (AMCA) कार्यक्रमात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आलं आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि ब्रिटिश एरोस्पेस क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी 'रोल्स-रॉयस' यांनी या पाचव्या आवृत्तीतील 'स्टेल्थ' (रडारवर न दिसणाऱ्या) लढाऊ विमानासाठी इंजिन विकसित करण्याबाबत भागीदारीची (Reliance Rolls Royce Partnership ) घोषणा केली आहे. या घोषणेमुळं भारताच्या स्वदेशी संरक्षण क्षमता वाढवण्याच्या प्रयत्नांना नवी दिशा मिळाली आहे.

भारताच्या लढाऊ विमान कार्यक्रमांमध्ये इंजिन हा नेहमीच सर्वात आव्हानात्मक घटक आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारत परदेशी इंजिनांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे; त्यामुळं, संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दिशेनं वाटचाल करताना उच्च क्षमतेचे (हाय-थ्रस्ट) स्वदेशी इंजिन विकसित करणे हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. रिलायन्स आणि रोल्स-रॉयस यांनी एका संयुक्त निवेदनात जाहीर केलं की, ते भारतात 'एरोस्पेस गॅस टर्बाइन कॉम्प्लेक्स' उभारण्यासाठी प्रत्यत्न करणार आहे. या इंजिनच्या संपूर्ण डिझाइन, विकास, उत्पादन, चाचणी आणि दीर्घकालीन देखभाल व सहाय्य यांचा समावेश आहे.

या भागीदारीमुळं रोल्स-रॉयसचा एरो-इंजिन तंत्रज्ञानातील अनुभव आणि रिलायन्सची तंत्रज्ञान, उत्पादन व प्रकल्प अंमलबजावणीतील क्षमता यांचा संगम साधला जाईल. भारताच्या AMCA कार्यक्रमासाठी इंजिन देशांतर्गत विकसित करणे हे याचं उद्दिष्ट आहे. हे पाऊल सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमाशी सुसंगत आहे. महत्त्वपूर्ण संरक्षण तंत्रज्ञानावर अधिक नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशाने भारत परदेशी पुरवठादारांवरील आपलं अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे कार्यकारी संचालक अनंत अंबानी म्हणाले, "भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानामध्ये सार्वभौम क्षमता असणे आवश्यक आहे." त्यांनी नमूद केलं की, ही भागीदारी रोल्स-रॉयसचे प्रोपल्शन (प्रणोदन) क्षेत्रातील कौशल्य आणि रिलायन्सची "तंत्रज्ञान, उत्पादन, व्याप्ती आणि अंमलबजावणी क्षमता" यांचा मेळ घालून एक एरोस्पेस इंजिन परिसंस्था (इकोसिस्टिम) निर्माण करेल.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, रोल्स-रॉयसचे सीईओ तुफान एर्गिनबिल्गिक यांनी सांगितलं की, या भागीदारीमुळं भारतातील रिलायन्सची औद्योगिक, प्रगत अभियांत्रिकी यांचा संगम होईल. त्यांनी याला "देशात एक मजबूत आणि आत्मनिर्भर एरोस्पेस परिसंस्था उभारण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण टप्पा" असं संबोधलं. कंपन्यांनी सूचित केलं आहे की, प्रस्तावित संकुल अखेरीस AMCA इंजिनच्या पलीकडे जाऊन संरक्षण, नागरी एरोस्पेस आणि नवीन ऊर्जा व प्रणोदन तंत्रज्ञानापर्यंत विस्तारणाऱ्या सहकार्यासाठी पाया म्हणून काम करू शकते. AMCA हे भारताचे नियोजित स्वदेशी पाचव्या पिढीचे स्टेल्थ लढाऊ विमान आहे. त्यासाठी स्वदेशी इंजिन विकसित करणे हे दीर्घकाळापासूनचे ध्येय आहे, कारण भारत सध्या लढाऊ विमानांच्या इंजिनांसाठी परदेशी पुरवठादारांवर अवलंबून आहे.

हे वाचलंत का :

  1. जागतिक अंतराळ बाजारपेठेतील भारताचा हिस्सा पाचपटीनं वाढण्याची शक्यता
  2. मोदींची मोठी घोषणा : 1कोटी तरुणांसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंगसह AI प्रशिक्षण देणार
  3. महिंद्राचा नवा पिकअप ट्रक ‘स्कोर्पियो लाईफस्टाइलर’ एप्रिल 2027 मध्ये भारतात होणार लाँच; किंमत 19.79 लाखांच्या आत

TAGGED:

RELIANCE ROLLS ROYCE PARTNERSHIP
रिलायन्स रोल्स रॉयस भागीदारी
ROLLS ROYCE
RELIANCE
AMCA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.