एलॉन मस्क यांच्या ‘पंतप्रधान अंबानी’ टीकेला रिलायन्सचं जोरदार प्रत्युत्तर; टेस्लाच्या करसवलतींचा आढावा
एलॉन मस्क यांच्या ‘पंतप्रधान अंबानी’ टीकेला रिलायन्स कंपनीनं प्रत्युत्तर दिलं. आम्ही स्पर्धेला घाबरत नाही, पण नियम समान हवेत, असं कंपनीनं म्हटलंय.
Published : October 16, 2026 at 12:10 PM IST
मुंबई: भारतातील उपग्रह संवाद (सॅटकॉम) क्षेत्रात जागतिक दोन दिग्गज कंपन्यामध्ये शाब्दिक युद्ध पेटलं आहे. स्पेसएक्सचे प्रमुख एलॉन मस्क यांनी मुकेश अंबानींना ‘पंतप्रधान अंबानी’ अशी उपरोधिक टीका केल्यानंतर रिलायन्स इंडस्ट्रीजनं त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. रिलायन्स कंपनीनं सांगितलं की, आम्ही स्पर्धेला घाबरत नाही; मात्र भारतात काम करणाऱ्या प्रत्येक कंपनीनं देशाचे कायदे आणि नियम समान रीतीनं पाळले पाहिजेत.
अंबानींवर मक्तेदारीचा आरोप : मस्क यांनी ‘एक्स’ प्लॅटफॉर्मवर रिलायन्स आणि अंबानींवर मक्तेदारीचा आरोप केला होता. त्यांनी लिहिलं की, अंबानींच्या ‘इंटरनेट आर्मी’कडून कण्यात आलेले युक्तिवाद अर्थहीन आहेत. एका बाजूला ते म्हणतात की अंबानींच्या मक्तेदारीमुळं मिळणाऱ्या कमी किंमतींशी स्टारलिंक स्पर्धा करू शकत नाही; तर दुसऱ्या बाजूला स्टारलिंकला तगडा स्पर्धक ठरवतात. हे ढोंगीपणा आहे, असं मस्क यांनी म्हटलं. पुढं उपरोधिकपणे त्यांनी म्हटलं होतं, “प्रिय ‘पंतप्रधान अंबानी’, मला हे समजलं नाही की तुम्हीच भारताचे खरे सर्वेसर्वा आहात. त्याबद्दल मी माफी मागतो. तुम्हाला भारतीय जनतेचं शोषण सुरू ठेवायचं असेल, पण स्टारलिंकला स्पर्धेची संधी देण्याचा विचार कराल का?”
रिलायन्स स्पर्धेला घाबरत नाही : या टीकेला प्रत्युत्तर देताना रिलायन्सनं अधिकृत निवेदन जारी केलं. कंपनीनं म्हटलं, “रिलायन्स आणि भारतीय बाजारपेठेबाबत अलीकडे करण्यात आलेल्या विधानांच्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला वस्तुस्थिती स्पष्ट करायची आहे. इतर कोणत्याही भारतीय उद्योगाप्रमाणे रिलायन्सचा विकास अशा भारतात झाला आहे, जिथं देशांतर्गत असो वा आंतरराष्ट्रीय, गुंतवणूक आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचं स्वागत केलं जातं.” जिओच्या इतिहासाचा दाखला देत कंपनीनं सांगितलं की, 2016 मध्ये जिओनं दूरसंचार बाजारपेठेत प्रवेश केला तेव्हा कंपनीकडं एकही ग्राहक नव्हता. आज एका दशकानंतर जिओनं 53 कोटींहून अधिक ग्राहकांचा विश्वास संपादन केला आहे. रिलायन्स कधीही स्पर्धेला घाबरलेली नाही; ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा कोण देऊ शकते हे स्पर्धेमुळं सिद्ध होतं, असं कंपनीनं म्हटलं.
उपग्रह क्षेत्रात कोणतीही मक्तेदारी नाही: रिलायन्सनं स्पष्ट केले की, सरकार सर्व अर्जदारांसाठी एकसमान प्रक्रिया राबवते. खुद्द रिलायन्सच्या उपग्रह सेवा प्रकल्पांनाही सध्या सरकारी मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनीही सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितलं की, भारतातील उपग्रह दळणवळण क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची मक्तेदारी निर्माण होऊ देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. स्टारलिंकसह तीन प्रमुख कंपन्या व्यावसायिक परवाना मिळवण्यासाठी रांगेत आहेत. भारत उपग्रह सेवांसाठी दर निश्चित करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र व्यावसायिक कामकाज सुरू करण्यापूर्वी सर्व कंपन्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कठोर नियम आणि अटींचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
टेस्लाच्या करसवलतींचा आढावा : याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही पडसाद उमटले आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एलॉन मस्क यांच्या ‘पंतप्रधान अंबानी’ या कथित वक्तव्यानंतर टेस्लाच्या करसवलतींचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते. राष्ट्रीय स्वाभिमान कोणत्याही व्यावसायिक हितापेक्षा मोठा असल्याचं त्यांनी ठणकावलं होतं. महाराष्ट्र टेस्लासाठी महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. 2025 मध्ये देशात विकल्या गेलेल्या 226 टेस्ला वाहनांपैकी 10 महाराष्ट्रात आहेत (सुमारे 62 टक्के). 2026 मध्ये आतापर्यंत विक्री झालेल्या 826 वाहनांपैकी 282 महाराष्ट्रात आहेत (सुमारे 33 टक्के).
पर्यावरणपूरक प्रवासाला प्रोत्साहन : मंत्री सरनाईक यांनी सांगितलं की, आयात केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांना लागू असलेल्या शून्य टक्के रस्ते करसवलतीचा आढावा घेताना प्रस्थापित धोरणे, कायदेशीर तरतुदी, महाराष्ट्राचे हित आणि देशाचं व्यापक हित यांचा विचार करावा. टेस्लाची सवलत तातडीनं रद्द करण्याची घोषणा अद्याप झालेली नाही. राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला, सार्वजनिक वाहतुकीच्या विद्युतीकरणाला आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाला प्रोत्साहन देण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे आणि राष्ट्रीय स्वाभिमान जपणे या परस्परविरोधी बाबी नाहीत, असं म्हटलं. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारताच्या बाजारपेठेत व्यवसाय करताना देशाच्या नेतृत्वाचा आणि संस्थांचा सन्मान राखणे तितकेच महत्त्वाचं आहे. भारत जागतिक कंपन्यांसाठी खुला आहे; परंतु राष्ट्रीय स्वाभिमानाशी तडजोड करून कोणतेही व्यावसायिक हित साधले जाऊ शकत नाही, असा स्पष्ट इशारा मंत्र्यांनी दिला आहे. उपग्रह संवाद आणि इलेक्ट्रिक वाहने अशा दोन्ही क्षेत्रांत स्पर्धा स्वागतार्ह आहे, पण नियम सर्वांसाठी समान आणि देशाचा सन्मान अबाधित राहणे आवश्यक आहे.
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