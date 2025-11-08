गूगल AI प्रो सबस्क्रिप्शन सर्व जिओ वापरकर्त्यांसाठी मोफत
रिलायन्स जिओनं सर्व वापरकर्त्यांसाठी 18 महिन्यासाठी गूगल AI प्रो सबस्क्रिप्शन मोफत सुरू केलंय. या जेमिनी 2.5 प्रो, व्हीडिओ जनरेशनसह AI साधने उपलब्ध आहेत.
Published : November 8, 2025 at 5:15 PM IST
हैदराबाद : रिलायन्स जिओनं आपल्या सर्व वापरकर्त्यांसाठी गूगल AI प्रो 18 महिन्यांचे मोफत सबस्क्रिप्शनची प्लॅन सुरू केलाय. हा जिओ आणि गूगल यांच्यातील भागीदारीचा नवीन टप्पा आहे. सुरुवातीला 18 ते 25 वर्षे वयोगटातील वापरकर्त्यांसाठी सुरू झालेला हा लाभ आता सर्व जिओ ग्राहकांसाठी उपलब्ध झाला आहे. या ऑफरमुळं जिओ वापरकर्ते प्रगत AI साधनांचा लाभ घेऊ शकतील, ज्यात जेमिनी 2.5 प्रो मॉडेल, व्हीडिओ जनरेशन आणि गूगल वर्कस्पेस एकीकरण यांचा समावेश आहे. या ऑफरमुळं लाखो जिओ वापरकर्ते प्रगत AI तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊ शकतील, ज्यामुळं त्यांचं दैनंदिन कार्य अधिक सुलभ आणि सोप होईल.
गूगल AI प्रो सबस्क्रिप्शन
मोफत गूगल AI प्रो सबस्क्रिप्शनमध्ये पेड व्हर्जनमधील सर्व वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. या ऑफरद्वारे वापरकर्ते गूगलच्या नवीनतम जेमिनी 2.5 प्रो AI मॉडेलचा प्रवेश मिळवू शकतील. हे मॉडेल इमेज जनरेशन, कोडिंग, सखोल संशोधन आणि इतर अनेक प्रगत साधनांसाठी उपयुक्त आहे. जिओ वापरकर्त्यांसाठी हे मॉडेल अधिक शक्तिशाली होईल, कारण ते त्यांच्या गरजेनुसार अनुकूलित केलं जाईल.
या सबस्क्रिप्शनचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे व्हियो 3.1 फास्ट, जे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स वापरून AI-पॉवरड व्हीडिओ तयार करण्यास सक्षम करतं. यात योग्य ध्वनी आणि संवादांचं एकीकरण असतं, ज्यामुळं वापरकर्ते वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक व्हीडिओ सहज तयार करू शकतील. याशिवाय, जिओ वापरकर्त्यांना जेमिनी कोड असिस्ट IDE एक्स्टेंशन्स आणि जेमिनी कमांड लाइन इंटरफेस (CLI) ची वाढलेली वापर मर्यादा मिळेल. हे डेव्हलपर्स आणि कोडर्ससाठी विशेष उपयुक्त ठरेल.
प्रो वापरकर्त्यांना गूगल वर्कस्पेस अॅप्समध्ये AI अनुभवाची सुलभता मिळेल, ज्यात ड्राइव्ह, जीमेल, डॉक्स, शीट्स, अॅडमिन, चॅट्स आणि इतर अॅप्सचा समावेश आहे. या मोफत सबस्क्रिप्शनमध्ये 2 टेराबाइट क्लाउड स्टोरेजचा समावेश आहे. तसंच, गूगलच्या AI-पॉवरड अॅप्स जसं की व्हिस्क, फ्लो आणि नोटबुकएलएम यांची वाढलेली वापर मर्यादा उपलब्ध होईल. हे वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांना त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ देण्यास मदत करतील आणि नवीन कल्पनांना प्रोत्साहन देतील.
AI प्रो सबस्क्रिप्शन लाभ कसा घ्यावा?
या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी वापरकर्त्यांकडं सक्रिय जिओ सिम कार्ड आणि अनलिमिटेड 5जी प्लॅन असणे आवश्यक आहे. ही अट पूर्ण झाल्यावर खालील स्टेप्स फॉलो करा.
- मायजिओ अॅप उघडा. (जर अॅप डाउनलोड केलेले नसेल तर गूगल प्ले स्टोअर किंवा अॅप स्टोअरवरून डाउनलोड करा.)
- होम पेजवर पोहोचल्यानंतर, इंटरफेसच्या वरच्या भागात अर्ली अॅक्सेस बॅनर शोधा.
- बॅनरमध्ये क्लेम नाऊ वर टॅप करा.
- बॅनरवर क्लिक केल्यानंतर एक नवीन ब्राउझर विंडो उघडेल, ज्यात ऑफरची तपशीलवार माहिती दिसेल.
- स्क्रीन खाली स्क्रोल करून अॅग्री सेलेक्ट करा आणि कन्फर्म करा.
या सर्व स्टेपची पूर्तता झाल्यानंतर, जेमिनी अॅप उघडून प्रो सबस्क्रिप्शन सक्रिय झालं की पडताळून घ्या. ही ऑफर जिओ वापरकर्त्यांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे, ज्यामुळं भारतातील डिजिटल क्रांतीला गती मिळेल.
