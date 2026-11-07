जिओचा भारतात खास 3 वर्षांचा अनलिमिटेड कनेक्टिव्हिटी प्लॅन लाँच, जिओहॉटस्टार आणि प्रीमियम सबस्क्रिप्शन्स मोफत
रिलायन्स जिओनं 10,000 चा नवीन 3 वर्षांचा प्रीपेड प्लॅन लाँच केला असून, यात ग्राहकांना अमर्याद 5G डेटा, कॉलिंगसह जिओहॉटस्टार आणि क्लाउड स्टोरेजचे फायदे मिळतील.
Published : November 7, 2026 at 9:07 AM IST
मुंबई : रिलायन्स जिओनं भारतामध्ये आपला खास 3 वर्षांची अनलिमिटेड कनेक्टिव्हिटी प्लॅन अधिकृतपणे लाँच केलाय. टेलिकॉम जगतात पहिल्यांदाच आणण्यात आलेल्या या प्लॅनची किंमत 10,000 रुपये आहे. कंपनीच्या 10 व्या वर्धापनदिनानिमित्त सादर करण्यात आलेला हा प्रीपेड प्लॅन युजर्सना एकाच रिचार्जमध्ये पूर्ण तीन वर्षे (1,095 दिवस) सेल्युलर सर्व्हिस, हाय-स्पीड डेटा, मनोरंजनाचे सबस्क्रिप्शन आणि क्लाउड स्टोरेजचे फायदे देईल.
Jio launches 3-Year Unlimited Connectivity Plan at ₹10,000 🇮🇳 📱 Unlimited 5G data 📞 Unlimited voice calling 📶 2.5 GB data per day 💬 100 SMS per day 🎬 JioHotstar for Mobile + Hollywood subscription 🎨 12-month Canva Pro Lite ☁️ 50 GB JioAICloud storage 📅 1,095 days— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 6, 2026
जिओचा धमाकेदार 3 वर्षांचा प्लॅन लाँच: रिलायन्स जिओनं नेहमीप्रमाणेच टेलिकॉम क्षेत्रात एक नवा प्लॅन आणला आहे. ग्राहकांना दरवर्षी रिचार्ज करण्याच्या कटकटीपासून मुक्ती देण्यासाठी जिओनं हा 10,000 रुपयांचा प्लॅन आणला आहे. आज म्हणजेच 7 नोव्हेंबर 2026 पासून हा प्लॅन संपूर्ण भारतात उपलब्ध झाला आहे. ग्राहकांना आता फक्त एकदाच रिचार्ज करून पुढील 36 महिने कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय डिजिटल सेवांचा आनंद घेता येणार आहे.
अनलिमिटेड 5G डेटा आणि कॉलिंग: या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना अमर्याद (Unlimited) व्हॉईस कॉलिंगची सुविधा मिळते, ज्यामध्ये स्थानिक (Local), एसटीडी (STD) आणि नॅशनल रोमिंग कॉल्सचा समावेश आहे. डेटाचा विचार केला तर युजर्सना दररोज 2.5 जीबी (GB) हाय-स्पीड 4G डेटा मिळतो. याशिवाय, ज्या ग्राहकांकडे 5G स्मार्टफोन आहे आणि ते जिओच्या 'ट्रू 5G' (True 5G) नेटवर्क क्षेत्रात आहेत, त्यांना अमर्याद (Unlimited) 5G डेटा पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे. तसंच, रोज 100 मोफत एसएमएसची (SMS) सेवा देखील मिळेल.
Jio launches a 3-year prepaid plan for ₹10,000! • 36 months validity • 2.5GB/day + Unlimited 5G data • Unlimited calls & 100 SMS/day • Free JioHotstar Mobile + Hollywood • 12-month Canva Pro Lite & 50GB JioAICloud • Live Nov 7 via MyJio & retail stores Imagine paying ₹10K and getting poor network afterwards! 💀— Ahsan Kharbai (@AHSANKHARBAI) November 6, 2026
जिओहॉटस्टार आणि प्रीमियम सबस्क्रिप्शन्स : केवळ कॉलिंग आणि डेटाच नाही, तर या प्लॅनमध्ये मनोरंजनाचा मोठा खजिना देण्यात आला आहे. यामध्ये ग्राहकांना 'जिओहॉटस्टार मोबाईल + हॉलीवूड' (JioHotstar Mobile + Hollywood) चे सबस्क्रिप्शन मिळतं. याद्वारे युजर्स थेट स्पोर्ट्स (उदा. क्रिकेट सामने), प्रीमियर हॉलीवूड चित्रपट, वेब सीरिज आणि हॉटस्टार ओरिजनल्स आपल्या मोबाईलवर पाहू शकतात.
कॅनव्हा प्रो लाईट आणि जिओ एआय क्लाउड: डिजिटल कामांसाठी जिओनं या प्लॅनमध्ये मौल्यवान टूल्स आणले आहेत. ग्राहकांना 12 महिन्यांसाठी 'कॅनव्हा प्रो लाईट'चं (Canva Pro Lite) प्रीमियम सबस्क्रिप्शन मोफत दिलं जात आहे. यासोबतच, ग्राहकांचे फोटो, व्हिडिओ आणि महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी 50 जीबी (GB) मोफत जिओ एआय क्लाउड (JioAICloud) स्टोरेज देखील दिलं जात आहे.
हा प्लॅन का आहे फायद्याचा?: जर आपण या 10,000 च्या प्लॅनचा मासिक खर्च काढला, तर तो साधारण 278 प्रति महिना (किंवा दिवसाला फक्त 9) पडतो. जिओचा सध्याचा 1 वर्षाचा 2.5 जीबी/दिवस डेटा असलेला प्लॅन 3,599 चा आहे. तोच प्लॅन 3 वर्षांसाठी तीनदा रिचार्ज केल्यास 10,797 खर्च येतो. म्हणजेच या 3 वर्षांच्या प्लॅनमुळं थेट 797 ची बचत होते. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, भविष्यात जर जिओनं टॅरिफचे दर वाढवले, तरीही या प्लॅनचे युजर्स 2029 पर्यंत दरवाढीपासून पूर्णपणे सुरक्षित राहतील. मात्र, ग्राहकांनी हे लक्षात ठेवावं, की कॅनव्हा प्रो लाईटचे सबस्क्रिप्शन फक्त पहिल्या 1 वर्षासाठीच वैध आहे.
प्लॅन कसा खरेदी करावा? : हा प्लॅन आजपासून सर्व जिओ ग्राहकांसाठी उपलब्ध झाला आहे. युजर्स आपल्या मोबाईलमधील MyJio ॲप, जिओची अधिकृत वेबसाईट Jio.com, जवळचे जिओ स्टोअर्स किंवा कोणत्याही अधिकृत रिटेल आउटलेटवरून हा रिचार्ज करू शकतात.
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