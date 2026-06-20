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जियो कॉल एजंट: फोन कॉलमध्येच AI चा जादूई साथीदार

रिलायन्स जियोनं 'जियो कॉल एजंट' लाँच केलाय. आता फोन कॉलमध्येच AI एजंट सक्रिय होईल, तो 22 भाषांत उपलब्ध असेल.

Reliance Jio
जियो कॉल एजंट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 20, 2026 at 11:01 AM IST

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मुंबई: रिलायन्स जियोनं फोन कॉल्समध्ये क्रांतिकारी बदल घडवणारं नवीन AI फीचर सादर केलं आहे. 'जियो कॉल एजंट' नावाच्या या वैशिष्ट्यामुळं आता वेगळे अ‍ॅप डाउनलोड करण्याची, वेगळा नंबर सेव्ह करण्याची किंवा अतिरिक्त प्रयत्न करण्याची गरज नाही. हे फीचर थेट फोन कॉलमध्ये एम्बेडेड असेल आणि 22 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध होईल, अशी कंपनीनं घोषणा केली आहे.

जियो का करत आहे व्हॉइसवर बेटिंग? : जागतिक स्तरावर AI मुख्यतः स्टँडअलोन अ‍ॅप्समध्ये राहिलं आहे, परंतु फोन कॉल हा सर्वात सार्वत्रिक आणि सोपं माध्यम अद्याप AIच्या प्रभावापासून दूरच आहे. जियोनं यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. कंपनी रोज 20 अब्ज मिनिटांपेक्षा जास्त व्हॉइस ट्रॅफिक हाताळतं, ज्यामुळं ती जगातील सर्वात मोठ्या व्हॉइस कॅरियर्सपैकी एक आहे. या अफाट स्केलचा फायदा घेत जियो AI ला कॉलच्या आत आणण्याचं धाडसी पाऊल उचलत आहे.

'हे जियो' म्हणताच सक्रिय होईल एजंट : कॉल करताना फक्त 'Hey Jio' म्हणाल्यावर AI एजंट सहभागी होईल. यासाठी युजरची संमती आवश्यक असेल आणि एजंट जेव्हा हवं तोपर्यंत राहील. यासाठी कोणतेही अ‍ॅप किंवा अतिरिक्त नंबरची गरज नाही. हे संपूर्णपणे जियोच्या नेटवर्कमध्ये बिल्ट-इन आहे.

जियो कॉल एजंटची मुख्य वैशिष्ट्ये :

ट्रान्सक्रिप्शन: कॉन्फरन्स कॉलमध्ये 10 वेगवेगळ्या स्पीकर्सना ओळखून प्रत्येक शब्द ट्रान्सक्राईब करेल, तेही प्रत्येकाच्या स्वतःच्या भाषेत.

समरीकरण: कॉल संपल्यानंतर सर्व सहभागींना सारांश, अ‍ॅक्शन आयटम्स आणि रिमाइंडर्स पाठवेल, ज्यामुळं पोस्ट-कॉल गोंधळ संपेल.

रिअल-टाइम अ‍ॅक्शन: कॉलमध्ये बोललेल्या गोष्टींनुसार एजंट थेट अ‍ॅक्शन घेऊ शकेल. जसं की फूड ऑर्डर करणे, कॅब बुक करणे, टेबल रिझर्व करणे किंवा मीटिंग शेड्यूल करणे. यासाठी अ‍ॅप्स स्विच करण्याची गरज नाही. जियो हे फीचर 'प्रत्येक कॉलवरील बिल्ट-इन काँसिएर्ज' म्हणून प्रचारित करत आहे.

रोलआउट प्लॅन : जियो कॉल एजंट यावर्षी नंतर लाँच होणार असून, कंपनीच्या 50 कोटींपेक्षा जास्त ग्राहकांना उपलब्ध होईल. यशस्वी झाल्यास हे जगातील सर्वात मोठ्या AI व्हॉइस डिप्लॉयमेंट्सपैकी एक ठरेल.

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