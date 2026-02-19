रिलायन्स जिओची खास ‘जिओहोम क्रिकेट ऑफर’ जाहीर; एक महिना मोफत जिओहोम ब्रॉडबँड सेवा
रिलायन्स जिओची जिओहोम क्रिकेट ऑफर लाॉंच केलीय. या ऑफरमध्ये ग्राहकांना टी-20 विश्वचषकासाठी ब्रॉडबँड आणि ओटीटीचा हाय-स्पीड इंटरनेटसह आनंद घेता येईल.
Published : February 19, 2026 at 12:14 PM IST
मुंबई : रिलायन्स जिओनं भारतात आपल्या ब्रॉडबँड आणि मनोरंजन ग्राहकांसाठी मर्यादित कालावधीची ‘जिओहोम क्रिकेट ऑफर’ (JioHome Cricket Offer ) जाहीर केली आहे. सध्या सुरू असलेल्या आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकाच्या (T20 World Cup) पार्श्वभूमीवर ही ऑफर विशेषत्वानं तयार करण्यात आली असून, घरगुती कनेक्टिव्हिटी अपग्रेड करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना हाय-स्पीड इंटरनेटसह थेट क्रिकेट स्ट्रीमिंगचा लाभ मिळणार आहे. ही ऑफर ब्रॉडबँड, टीव्ही आणि ओटीटी सेवा एकाच सदस्यत्वात किफायतशीर पर्याय म्हणून सादर करण्यात आली आहे.
ऑफरची किंमत आणि फायदे
ही ऑफर ‘पॉवर प्ले पास’च्या स्वरूपात उपलब्ध आहे, ज्याची किंमत फक्त 99 रुपये आहे. हा पास जिओच्या वेबसाइट किंवा मायजिओ अॅपद्वारे खरेदी करता येईल. पास सक्रिय केल्यानंतर पहिल्या रिचार्जवर ग्राहकांना एक महिन्याचं मोफत जिओहोम ब्रॉडबँड (JioHome Cricket) मिळेल, ज्याची किंमत कमाल 707 रुपये आहे. याशिवाय, पुढील रिचार्जेसवर 750 रुपयांचे कॅशबॅक मिळेल, जे प्रत्येकी 150 रुपयांचे पाच व्हाऊचर स्वरूपात असेल. एकूण किंमत जिओनं 1,457 रुपये असल्याचं सांगितलंय.
या ऑफरअंतर्गत ग्राहकांना 30 एमबीपीएसपर्यंतच्या स्पीडसह 4के स्ट्रीमिंग आणि निवडक सामन्यांसाठी मल्टी-कॅमेरा व्ह्यू सुविधा मिळेल. थेट सामन्यांचा आनंद जिओहॉटस्टारवर स्मार्ट टीव्ही किंवा जिओच्या 4के सेट-टॉप बॉक्सद्वारे घेता येईल. यासोबत 1,000 पेक्षा जास्त लाइव्ह टीव्ही चॅनेल्स आणि 20 पेक्षा अधिक ओटीटी अॅप्सचा (जसे की सोनीलिव्ह, जिओहॉटस्टार, झी5, सन नेक्स्ट इ.) लाभ मिळेल, जो सबस्क्रिप्शन टियरवर अवलंबून असेल. ही ऑफर फेब्रुवारी महिन्यात मर्यादित कालावधीसाठी वैध आहे. नवीन आणि विद्यमान जिओहोम ग्राहक दोघेही पात्रता अटींनुसार या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
