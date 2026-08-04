रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन (Vi) मोबाइल दरांमध्ये 12 ते 15% वाढ - अहवाल
रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया (Vi) आगामी तीन ते चार महिन्यांत मोबाइल सेवांचे दर 12 ते 15 टक्क्यांनी वाढवण्याची शक्यता आहे.
Published : August 4, 2026 at 11:54 AM IST
मुंबई: भारतातील तीन प्रमुख खाजगी टेलिकॉम कंपन्या रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया (Vi) आगामी तीन ते चार महिन्यांत मोबाइल दरांमध्ये 12 ते 15 टक्क्यांनी वाढ करू शकतात. 'सेंट्रम इन्स्टिट्यूशनल रिसर्च'च्या अहवालानुसार, 'प्रति वापरकर्ता सरासरी महसूल' (ARPU) मध्ये अपेक्षित वाढ आणि 5G क्षेत्रातील सुरू असलेली गुंतवणूक यामुळं ही दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन वर्षांतील ही संपूर्ण क्षेत्रातील पहिलीच दरवाढ ठरेल.
दरवाढीची कारणे: सेंट्रमच्या अहवालात नमूद केलं आहे की, सरकारी मालकीच्या BSNL व्यतिरिक्त आता बाजारात केवळ तीन खाजगी कंपन्या उरल्या आहेत. जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया (Vi). 2016 मध्ये जिओच्या आगमनानंतर निर्माण झालेल्या तीव्र स्पर्धेच्या तुलनेत, खाजगी कंपन्यांकडं आता दर निश्चित करण्याचे अधिक अधिकार (pricing power) आहेत, ज्यामुळं दरवाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झालं आहे.
देशभरात 5G नेटवर्कचा विस्तार : ARPU (प्रति वापरकर्ता सरासरी महसूल) हे टेलिकॉम कंपन्यांच्या नफाक्षमतेचं मोजमाप करण्यासाठी एक महत्त्वाचं परिमाण आहे. सेंट्रमचा अंदाज आहे की, जून तिमाहीत तिन्ही खाजगी कंपन्यांच्या ARPU मध्ये तिमाही-दर-तिमाही 1% ते 1.5% वाढ दिसून येईल. ही वाढ प्रामुख्यानं ग्राहकांचे 2G वरून 4G/5G नेटवर्कवर स्थलांतर, पोस्टपेड ग्राहकांच्या संख्येत झालेली वाढ आणि तिमाहीतील दिवसांची अधिक संख्या यांमुळं होण्याची शक्यता आहे. देशभरात 5G नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या मोठ्या भांडवली खर्चामुळं, परतावा सुधारण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांवर वाढता दबाव आहे. विश्लेषकांच्या मते, हा घटक दरवाढीला बळकटी देत आहे. अहवालात असंही नमूद केलं की, भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ त्यांच्या ग्राहकसंख्येत वाढ करतील आणि व्होडाफोन आयडिया आपल्या 5G नेटवर्कच्या विस्तारावर लक्ष केंद्रित करेल.
रिचार्ज दरांवर कसा होणार परिणाम ? : यापैकी कोणत्याही कंपनीनं अद्याप अधिकृतपणे दरवाढीची घोषणा केलेली नाही. तथापि, उद्योगातील अंदाजानुसार, 12% दरवाढीमुळं लोकप्रिय प्रीपेड प्लॅन्समध्ये खालीलप्रमाणे बदल होऊ शकतात.
सध्याचा 349 चा प्लॅन (28 दिवसांची वैधता) वाढून अंदाजे 389 होऊ शकतो.
899 चा प्लॅन (84दिवसांची वैधता) वाढून अंदाजे 1,007 होऊ शकतो.
वार्षिक 3,599 चा प्लॅन वाढून अंदाजे 4,031 होऊ शकतो.
हे आकडे केवळ एका विशिष्ट टक्केवारीतील वाढीवर आधारित अंदाज आहेत. अंतिम दर हे कंपन्या आपल्या प्लॅन्सची पुनर्रचना कशा प्रकारे करतात, यावर अवलंबून असतील. यापूर्वी, कंपन्यांनी केवळ दरच वाढवले नाहीत, तर डेटा मर्यादा, वैधतेचा कालावधी आणि सुरुवातीच्या स्तरावरील (entry-level) किमतींमध्येही बदल केले आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारतीय टेलिकॉम कंपन्यांनी दर वाढीबाबत नेहमीच एकजुटी दाखवली आहे. डिसेंबर 2019 आणि डिसेंबर 2021 मधील वाढीनंतर, शेवटची मोठी दरवाढ 2024 च्या मध्यावर झाली होती. तेव्हापासून, ARPU (प्रति वापरकर्ता सरासरी महसूल) मधील वाढ मर्यादित राहिली आहे, ज्यामुळं आणखी दरवाढ करणे आवश्यक असल्याचं या कंपन्यांना वाटतं. एकंदरीत, बाजारातील एकत्रीकरण (market consolidation), 5G मधील गुंतवणूक आणि उच्च ARPU ची गरज यांसारख्या घटकांमुळं दरवाढीची शक्यता वाढली आहे. आगामी महिन्यांत ग्राहकांना रिचार्जसाठी अधिक पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे.
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