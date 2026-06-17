Redmi Turbo 5 vs Motorola Edge 70 Pro: किंमत आणि कामगिरीत कोणता आहे सर्वाधिक बेस्ट?
Redmi Turbo 5 vs Motorola Edge 70 Pro: किंमत, वैशिष्ट्ये आणि कामगिरीच्या बाबतीत कोणता फोन सर्वोत्तम आहे?, चला जाणून घेऊया...
Published : June 17, 2026 at 10:22 AM IST
मुंबई : मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये कडक स्पर्धा सुरू आहे. यात रेडमीनं नुकताच लाँच केलेला टर्बो 5 आणि मोटोरोलाचा एज 70 प्रो दोन्ही शक्तिशाली पर्याय आहेत. रेडमी टर्बो 5 आपल्या प्रचंड बॅटरी आणि वेगवान चार्जिंगनं लक्ष वेधून घेतो, तर मोटोरोला एज 70 प्रो प्रीमियम डिस्प्ले, उत्कृष्ट कॅमेरा आणि स्लीक डिझाइननं इम्प्रेस करतो. या दोघांची किंमत, स्पेसिफिकेशन्स आणि परफॉर्मन्सची सविस्तर तुलना या बातमीत केलीय.
किंमत आणि उपलब्धता : भारतात रेडमी टर्बो 5 ची (Redmi Turbo 5) 8 GB + 256 GB व्हेरिएंटची किंमत 37,999 आहे, तर 12 GB + 256 GB मॉडेल 40,999 ला मिळेल. मोटोरोला एज 70 प्रोच्या (Motorola Edge 70 Pro) 8 GB + 256 GB व्हेरिएंटची 38,999 आणि 12 GB + 256 GB ची किंमत 41,999 च्या आसपास आहे. दोन्ही फोन जवळपास समान किंमतीत उपलब्ध आहेत. रेडमी अमेज़नवर 19 जूनपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होईल, तर मोटोरोला फ्लिपकार्ट आणि इतर स्टोर्सवर आधीपासून मिळतो. बँक ऑफर्स आणि एक्सचेंज डील्समुळं दोन्ही आणखी स्वस्त होऊ शकतात.
रेडमी टर्बो 5 डिस्प्ले: रेडमी टर्बो 5 मध्ये 6.59 इंच 1.5K(1268x 2756) AMOLED डिस्प्ले आहे. 120Hz रिफ्रेश रेट, 3500 निट्स पीक ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन आणि Dolby Vision सपोर्ट मिळतो. हा डिस्प्ले मल्टिमीडिया आणि गेमिंगसाठी उत्तम आहे.
मोटोरोला एज 70 प्रो डिस्प्ले: मोटोरोला एज 70 प्रो मध्ये 6.8 इंच सुपर HD AMOLED डिस्प्ले आहे. यात 144Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ आणि 5200 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस मिळतो. आउटडोअर वापरात मोटोरोलाचा डिस्प्ले अधिक ब्राइट आणि स्मूथ वाटतो. गेमिंग किंवा व्हिडिओ एडिटिंगसाठी मोटोरोला थोडा पुढं आहे. मात्र रेडमीचा डिस्प्ले देखील प्रीमियम दर्जाचा आहे.
परफॉर्मन्स आणि चिपसेट : दोन्ही फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 8500 सीरीजवर चालतात. रेडमीमध्ये Dimensity 8500 Ultra आणि मोटोरोलामध्ये Dimensity 8500 Extreme आहे. दोन्ही अनटुटूवर 23 लाखांपेक्षा जास्त स्कोअर करतात. LPDDR5x RAM आणि UFS 4.1 स्टोरेजमुळं मल्टीटास्किंग आणि अॅप लोडिंग वेगवान आहे. रेडमीमध्ये 3D Ice-Loop कूलिंग सिस्टम आहे, ज्यामुळं दीर्घकाळ गेमिंग करताना हिटिंग कमी होते. मोटोरोलामध्ये देखील व्हेपर चेंबर कूलिंग आहे. दैनंदिन वापर, गेमिंग (BGMI, COD) आणि मल्टिटास्किंग दोन्ही फोन सहज हॅंडल करतात. रेडमीचा Ultra व्हेरिएंट थोडा अधिक ऑप्टिमाइज्ड वाटू शकतो.
बॅटरी: हे रेडमीचं सर्वात मोठं हत्यार आहे! 7540mAh (किंवा 7560mAh) सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी, 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 27W रिवर्स चार्जिंग. पूर्ण दिवस भारी वापरानंतरही बॅटरी शिल्लक राहते आणि 100W चार्जरनं 30-40 मिनिटांत पूर्ण चार्ज होते.
मोटोरोला एज 70 प्रो बॅटरी : मोटोरोला एज 70 प्रोमध्ये 6500mAh बॅटरी आणि 90W चार्जिंग आहे. रिवर्स चार्जिंग 5W आहे. बॅटरी लाइफ चांगली आहे, पण रेडमीच्या तुलनेत कमी. जास्त बॅटरी बॅकअप हवासे असणाऱ्यांसाठी रेडमी अधिक फायदेशीर ठरेल.
रेडमी टर्बो 5 कॅमेरा: रेडमी टर्बो 5 मध्ये 50MP Sony IMX882 (OIS+EIS) प्रायमरी + 8MP अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे. 20MP फ्रंट कॅमेरा सेल्फीसाठी चांगला आहे. दिवसा छान फोटो देतो, पण लो-लाइटमध्ये मोटोरोलापेक्षा थोडा मागं आहे.
मोटोरोला एज 70 प्रो कॅमेरा : मोटोरोला एज 70 प्रोमध्ये 50MP Sony LYT-710 (OIS) प्रायमरी + 50MP अल्ट्रावाइड + अतिरिक्त सेन्सर आहे. 50MP फ्रंट कॅमेरा सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी उत्कृष्ट आहे. कलर सायन्स, डिटेल आणि नाईट फोटोग्राफीत मोटोरोला अधिक चांगला परफॉर्म करतो. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग दोन्ही 4K सपोर्ट करतात.
डिझाइन, बिल्ड आणि सॉफ्टवेअर : रेडमी टर्बो 5:157.53x 75.19x 8.18mm, IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग. मजबूत बिल्ड.
मोटोरोला एज 70 प्रो: 162.7x 75.6x 6.99mm, 183g वजन, IP68+IP69. स्लीक आणि हलका, Pantone कलर ऑप्शन्स आकर्षक.
सॉफ्टवेअर: दोन्ही Android 16 वर चालतात. रेडमी HyperOS 3 (4 वर्ष OS + 6 वर्ष सिक्युरिटी अपडेट्स) देतो. मोटोरोला Hello UI (3 वर्ष OS अपडेट्स) देतो. लाँग-टर्म सपोर्टसाठी रेडमी बरा.
कोणता फोन आहे बेस्ट? : तुम्हाला मोठी बॅटरी, वेगवान चार्जिंग, चांगला परफॉर्मन्स हवा असेल तर रेडमी टर्बो 5 बेस्ट आहे. ब्राइट डिस्प्ले, प्रीमियम डिझाइन, उत्तम कॅमेरा (विशेषतः सेल्फी) आणि स्लीक अनुभव हवा असेल तर,- मोटोरोला एज 70 प्रोची निवड करावी. दोन्ही फोन आपल्या सेगमेंटमध्ये मजबूत आहेत. तुमच्या प्राधान्यांनुसार (बॅटरी vs डिस्प्ले-कॅमेरा) निवडा. अधिक माहितीसाठी स्टोअरमध्ये हँड्स-ऑन ट्राय करा!
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