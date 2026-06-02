रेडमी टर्बो 5 भारतात 16 जूनला होणार लाँच

रेडमी टर्बो 5 16 जूनला भारतात लाँच होणार आहे. 7560mAh बॅटरी, 100W चार्जिंग आणि MTK 8500 अल्ट्रासह तो येईल.

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 2, 2026 at 4:07 PM IST

मुंबई : स्मार्टफोन बाजारात नवीन स्मार्टफोन लवकरच लॉंच होणार आहे. शाओमीची उप-ब्रँड रेडमी आपला टर्बो सीरीजचा नवा फोन REDMI Turbo 5 16 जून रोजी भारतात लाँच करण्याची तयारी करत आहे. कंपनीनं सादर केलेल्या स्पेसिफिकेशन्स पाहता हा फोन परफॉर्मन्स, बॅटरी आणि ड्युरेबिलिटी या तीनही विभागांत जबरदस्त ठरेल अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे बेस व्हेरिएंटची किंमत 40 हजार रुपयांखाली ठेवली जाऊ शकते, असा अंदाज आहे.

मुख्य वैशिष्ट्ये : REDMI Turbo 5 मध्ये 6.59 इंचाचा 1.5K रिझोल्यूशनचा 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला फ्लॅट OLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले खेळाडू आणि मल्टिमीडिया यूजर्ससाठी आदर्श ठरेल. फोनचा प्रोसेसर MTK 8500 अल्ट्रा आहे, जो शक्तिशाली परफॉर्मन्स देतो. यासोबत LPDDR5X RAM आणि UFS 4.1 स्टोरेजची जोड मिळते, ज्यामुळे मल्टीटास्किंग आणि अ‍ॅप्स लोडिंग वेगवान होईल.

7560mAh ची मोठी बॅटरी : सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 7560mAh ची मोठी बॅटरी. 100W फास्ट चार्जिंगसह ही बॅटरी फोनला पूर्ण दिवस सहज चालवू शकेल. गेमिंग करताना उष्णता नियंत्रित ठेवण्यासाठी 5300mm² च्या VC कूलिंग सिस्टमची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

50MP Sony LYT600 मुख्य सेन्सर : कॅमेरा विभागात 50MP Sony LYT600 मुख्य सेन्सर आणि 8MP अल्ट्रावाइड लेन्स मागं दिला आहे. सेल्फीसाठी 20MP OV20B फ्रंट कॅमेरा उपलब्ध आहे. ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेन्सर, स्टिरिओ स्पीकर्स, X-axis लिनियर मोटर, मेटल फ्रेम आणि अत्यंत मजबूत आहे. पाणी आणि धूळीपासून बचावासाठी फोनला IP66/IP68/IP69 रेटिंग मिळालं आहे. या फोनचं वजन केवळ 204 ग्रॅम आणि जाडी 8.18mm एवढीच आहे, ज्यामुळं एक हातात आरामात धरता येईल.

किंमत आणि अपेक्षा : रेडमीनं बेस व्हेरिएंटची किंमत अंदाजे 40 हजार रुपयांच्या आत ठेवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या किंमतीत इतक्या प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्ससह फोन बाजारात तडकाफडकी यश मिळवू शकतो.

