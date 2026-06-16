रेडमी टर्बो 5 भारतात लाँच; किंमत 37,999 रुपयांपासून सुरु
रेडमीनं भारतात रेडमी टर्बो 5 लाँच केला. 7540mAh बॅटरी, Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर आणि 1.5K AMOLED डिस्प्लेसह हा फोन 37,999 रुपयांपासून उपलब्ध आहे.
Published : June 16, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : June 16, 2026 at 1:17 PM IST
मुंबई : शाओमीची उप-ब्रँड रेडमीनं भारतात आपल्या टर्बो सीरीजचा पहिला स्मार्टफोन रेडमी टर्बो 5 (Redmi Turbo 5 ) मंगळवारी (16 जून 2026 ) लाँच केला. हा फोन शक्तिशाली परफॉर्मन्स, मोठी बॅटरी आणि प्रीमियम डिस्प्लेसह बाजारात धमाल घालण्यासाठी तयार आहे. तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असलेला हा फोन लवकरच विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे.
रेडमी टर्बो 5 किंमत आणि उपलब्धता : भारतात रेडमी टर्बो 5 ची सुरुवातीची किंमत 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेजसाठी 37,999 रुपये आहे. टॉप व्हेरिएंट 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेजची किंमत 40,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. एसबीआय, आयसीआयसीआय आणि अॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्ड्सवर दोन हजार रुपयांपर्यंत सूट मिळणार आहे. हा स्मार्टफोन 19 जून रोजी अमेझॉनवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. हा फोन Asphalt Black, Nitro Blue आणि Turbo White रंगात उपलब्ध होईल.
Redmi Turbo 5 वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : Redmi Turbo 5 हा ड्युअल सिम फोन आहे, जो Android 16 आधारित HyperOS 3 वर चालतो. कंपनीनं चार वर्षांच्या OS अपडेट्स आणि सहा वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सचं आश्वासन दिलं आहे.
Redmi Turbo 5 डिस्प्ले:फोनमध्ये 6.59 इंचाचा 1.5K (1,268× 2,756 पिक्सेल्स) 12-बिट AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यात 120Hz रिफ्रेश रेट, 460 ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 3,500निट्स पीक ब्राइटनेस, Dolby Vision सपोर्ट, 2,560Hz इन्स्टंट टच सॅम्पलिंग रेट, 3,480Hz PWM डिमिंग आणि Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन आहे. हा डिस्प्ले 68.7 अब्ज रंग दाखवू शकतो.
Redmi Turbo 5 प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स: हा फोन MediaTek Dimensity 8500 Ultra ऑक्टा-कोर चिपसेटनं powered आहे. याचा पीक क्लॉक स्पीड 3.4 GHz आहे. ARM Mali-G720 MC8 GPU, LPDDR5x Ultra RAM आणि UFS 4.1 स्टोरेजसह हा फोन AnTuTu बेंचमार्कवर 23 लाखांपेक्षा जास्त स्कोअर करतो. थर्मल मॅनेजमेंटसाठी 3D Ice-Loop Cooling System (5,300sq mm हीट डिसिपेशन एरिया) देण्यात आली आहे.
Redmi Turbo 5 कॅमेरा: मागील बाजूस ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे. मुख्य 50 मेगापिक्सल (f/1.5) Sony IMX882 सेन्सर OIS + EIS सह आहे. यासोबत 8 मेगापिक्सल (f/2.2) अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे. सेल्फीसाठी 20 मेगापिक्सल (f/2.2) फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. 4K/60 fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट उपलब्ध आहे. कॅमेरा लेंसजवळ Redmi Pixel Matrix फीचर नोटिफिकेशन्ससाठी दिलं आहे.
Redmi Turbo 5 बॅटरी: हा फोन 7,450mAh मोठ्या बॅटरीसह येतो.100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 27W वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट आहे. यात USB Type-C पोर्ट वापरलं गेलं आहे.
Redmi Turbo 5 कनेक्टिव्हिटी आणि इतर:5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IR ब्लास्टर, फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉक उपलब्ध आहेत. फोनचं माप 157.53 × 75.19× 8.18 mm आहे. IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंगमुळं हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून अत्यंत संरक्षित आहे. Redmi Turbo 5 हा परफॉर्मन्स, बॅटरी लाइफ आणि डिस्प्ले गुणवत्तेचा समन्वय साधणारा फोन आहे. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये प्रीमियम अनुभव देण्यासाठी हा फोन तयार केला गेला आहे.
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