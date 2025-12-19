Redmi Pad 2 Pro 5G लवकरच भारतात होणार लाँच
रेडमी पॅड २ प्रो ५जी लवकरच भारतात लाँच (Redmi Pad 2 Pro launch) होणार आहे. 12.1 इंच डिस्प्लेसह येणारा टॅबलेट शक्तिशाली स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसरनं सुसज्ज आहे.
Published : December 19, 2025 at 3:40 PM IST
मुंबई :शाओमीचा सब-ब्रँड रेडमी कंपनीनं मोठी घोषणा केलीय. कंपनीचा रेडमी पॅड 2 प्रो 5G टॅबलेट (Redmi Pad 2 Pro 5G Tablet) लवकरच भारतात लाँच होणार आहे. हा टॅबलेट सप्टेंबरमध्ये निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये सादर करण्यात आला होता. कंपनीनं 22 डिसेंबरपासून या टॅबलेटच्या मुख्य वैशिष्ट्यांची माहिती उघड करायला सुरुवात करणार असल्याचं सांगितलं आहे. भारतात हा टॅबलेट कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आणि ऑफलाइन रिटेल स्टोअर्सद्वारे विक्रीस उपलब्ध होईल. युरोपमध्ये या टॅबलेटची किंमत 6जीबी रॅम + 128जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी सुमारे 40,000 रुपये आहे, तर भारतात अपेक्षित किंमत 25,000 ते 30,000 रुपयांच्या आसपास असू शकते.
12.1 इंचाचा मोठा डिस्प्ले
रेडमी पॅड 2 प्रो 5G मध्ये 12.1 इंचाचा मोठा डिस्प्ले (Redmi Pad 2 Pro) आहे, जो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह येतो. हा टॅबलेट मनोरंजन, गेमिंग आणि प्रोडक्टिव्हिटीसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो. शाओमी इंडियाच्या ऑनलाइन स्टोअरवर या टॅबलेटसाठी डेडिकेटेड मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली आहे. रेडमीनं एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून या लाँचचा टीझर जाहीर केला आहे.
रेडमी पॅड 2 प्रो 5G वैशिष्ट्ये
रेडमी पॅड 2 प्रो 5G मध्ये 12.1 इंचाचा 2.5K (2,560× 1,600 पिक्सेल) एलसीडी डिस्प्ले आहे, जो 120 हर्ट्झ पर्यंत रिफ्रेश रेट, 16:10 आस्पेक्ट रेशियो आणि 500 ते 600 निट्स पीक ब्राइटनेस देतो. डिस्प्लेमध्ये टीयूव्ही राइनलँड फ्लिकर फ्री आणि लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन आहे, ज्यामुळं डोळ्यांना आराम मिळतो. हा टॅबलेट क्वालकॉमच्या स्नॅपड्रॅगन 7 एस जन 4 प्रोसेसरनं सुसज्ज आहे, ज्यात अॅड्रेनो 810 जीपीयू आहे. रॅम 6 जीबी किंवा 8 जीबी पर्यंत आणि स्टोरेज 128जीबी किंवा 256 जीबी आहे.स्टोरेज मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 2टीबी पर्यंत वाढवता येतं.
300 टक्के वॉल्यूम बूस्ट सपोर्ट
ऑडिओसाठी क्वाड स्पीकर सेटअप आहे, जो डॉल्बी अॅटमॉस, हाय-रेझ ऑडिओ आणि 300 टक्के वॉल्यूम बूस्ट सपोर्ट करतो. कॅमेर्याबाबत, मागे 8 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा एलईडी फ्लॅशसह आणि समोर 8 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे. बॅटरी 12,000 एमएएचची आहे, जी 33 वॅट फास्ट चार्जिंग आणि 27वॅट रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट करते. हा टॅबलेट शाओमी हायपरओएस 2 वर चालतो, जो अँड्रॉइडवर आधारित आहे. यात शाओमी हायपरकनेक्ट आणि रेडमी पॅड पेन स्टायलस सपोर्ट आहे.
5G कनेक्टिव्हिटी आणि हाय-स्पीड इंटरनेट
रंगांमध्ये लॅव्हेंडर पर्पल, सिल्व्हर आणि ग्राफाइट ग्रे उपलब्ध आहेत. हा टॅबलेट 5G कनेक्टिव्हिटीमुळं कुठेही हाय-स्पीड इंटरनेटचा आनंद घेता येईल. जागतिक बाजारपेठेत हा टॅबलेट मनोरंजन आणि प्रोडक्टिव्हिटीच्या गरजा पूर्ण करतोय. रेडमी पॅड 2 प्रो 5G भारतातील मिड-रेंज टॅबलेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढवेल. मोठा डिस्प्ले, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि दीर्घ बॅटरी लाइफमुळं हा टॅबलेट विद्यार्थी, प्रोफेशनल्स आणि मनोरंजनप्रेमींना आकर्षित करेल. लाँच डेट अजून जाहीर झालेली नाही, पण जानेवारी 2026 मध्ये रेडमी नोट 156 सीरिजसोबत तो येऊ शकते. अधिक माहितीसाठी कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईटला नक्की भेट द्या.
