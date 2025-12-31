Redmi Pad 2 Pro 5G : ची लॉंचपूर्वीच किंमत आणि चिपसेटची वैशिष्ट्ये लीक
Redmi Pad 2 Pro 5G : 2026 मध्ये लॉंच होणार आहे. यात 12.1 इंच 120हर्ट्झ डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 4 चिपसेट, 12,000 mAh बॅटरी आहे.
मुंबई : रेडमीनं आपला नवा रेडमी पॅड 2 प्रो 5G टॅबलेट भारतात 6 जानेवारी 2026 रोजी लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. हा टॅबलेट युरोपियन मार्केटमध्ये सप्टेंबर 2025 मध्ये लाँच झाला होता आणि आता भारतीय ग्राहकांसाठी उपलब्ध होणार आहे. शाओमीच्या सब-ब्रँडनं डेडिकेटेड मायक्रोसाइटद्वारे याच्या वैशिष्ट्यांचा खुलासा केला आहे, ज्यात शक्तिशाली चिपसेट, मोठी बॅटरी आणि उत्तम डिस्प्ले समावेश आहे. हा टॅबलेट मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये उत्तम परफॉर्मन्स आणि मल्टिमीडिया अनुभव देण्यासाठी डिझाइन केला आहे.
Redmi Pad 2 Pro pricing (India):
Wi-Fi:
6GB + 128GB: 💰 ₹25,000
5G:
8GB + 128GB: 💰₹28,000
5G:
8GB + 256GB: 💰 ₹30,000
5G variants get higher RAM & storage.
🛒 First sale: January 12, 2026
वैशिष्ट्ये आणि किंमत
रेडमी पॅड 2 प्रो 5G मध्ये 12.1 इंच क्वाड एचडी+ (2.5K) डिस्प्ले आहे, जो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि डॉल्बी व्हिजन सपोर्टसह येतो. हा डिस्प्ले उजळ आणि स्पष्ट दृश्य अनुभव देतो. टॅबलेटला पॉवर देतो क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 4 चिपसेट, जो अॅड्रेनो 810 जीपीयूसह जोडलेला आहे. हा 4 एनएम प्रोसेसवर आधारित असून, गेमिंग, मल्टीटास्किंग आणि एआय फीचर्समध्ये उत्तम परफॉर्मन्स देतो.
बॅटरी
बॅटरीबाबत, यात 12,000mAh ची जगातील सर्वात मोठी बॅटरी आहे, जी 33 व्हॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते. ऑडिओसाठी क्वाड स्पीकर सेटअप आहे, ज्यामुळं व्हॉल्यूम बूस्ट फीचर मिळतं. डिझाइनमध्ये मेटल युनिबॉडी आहे, जाडी फक्त 7.5 एमएम आणि वजन सुमारे 610 ग्रॅम असून स्टोरेज 2टीबीपर्यंत मायक्रोएसडीद्वारे वाढवता येतं.
किंमत
किंमतीबाबत, कंपनीनं 20,000 ते 30,000 रुपये दरम्यान असल्याचे संकेत दिले आहेत. टिप्स्टर अभिषेक यादवच्या मते, बेस वाय-फाय व्हेरिएंट (6जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज) 25,000 रुपये पासून सुरू होईल. 5G व्हेरिएंट्स 8 जीबी+128 ची किंमत 28,000 रुपये आणि 8 जीबी+256 जीबी टॅबलेट 30,000 रुपयेमध्ये उपलब्ध होतील. पहिला सेल 12 जानेवारी 2026 पासून सुरू होईल. हा टॅबलेट शाओमी इंडिया ऑनलाइन स्टोअर, अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर विकला जाईल.
उपलब्धता आणि स्पर्धा
रेडमी पॅड 2 प्रो 5G हायपरओएस 2 वर आधारित अँड्रॉइड 15 सह येईल, ज्यात स्टायलस आणि कीबोर्ड सपोर्ट आहे. मिड-रेंज टॅबलेट मार्केटमध्ये हा वनप्लस पॅड गो 2 आणि सॅमसंग गॅलेक्सी टॅब सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देईल. मोठी बॅटरी आणि 5G कनेक्टिव्हिटीमुळं हे प्रोडक्टिव्हिट सर्वांसाठी उत्तम पर्याय ठरेल.
