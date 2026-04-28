Redmi Pad 2 9.7 टॅब्लेट : 7,600mAh बॅटरीसह लॉंच
Redmi Pad 2 9.7 टॅब्लेट निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये 7,600mAh बॅटरीसह लाँच करण्यात आला आहे.
Published : April 28, 2026 at 5:12 PM IST
मुंबई : Redmi Pad 2 9.7 टॅबलेट निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये लॉंच झाला आहे. हा टॅब्लेट दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये आणि दोन स्टोरेज कॉन्फिगरेशन्समध्ये उपलब्ध येतो. यात Snapdragon 6 सीरीज चिपसेट देण्यात आला असून, 7,600mAh क्षमतेच्या बॅटरी यात मिळते. या नवीन Redmi टॅब्लेटच्या मागील बाजूस (रिअर) 8-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा देखील देण्यात आला आहे. कंपनी Redmi Pad 2 9.7 साठी 4G LTE कनेक्टिव्हिटीचा एक पर्यायी (optional) व्हेरिएंट देखील उपलब्ध करून देत आहे. यात 2K डिस्प्ले असून, त्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत आहे.
Redmi Pad 2 9.7 वैशिष्ट्ये आणि तपशील: Redmi Pad 2 9.7 हा टॅब्लेट Xiaomi च्या HyperOS 3 सह सुसज्ज आहे, जो Android 16 वर आधारित आहे. या कॉम्पॅक्ट टॅब्लेटमध्ये 9.7-इंचाचा 2K (2,048 x 1,280 पिक्सेल) डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेमध्ये 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 240Hz पर्यंतचा टच सॅम्पलिंग रेट, 500 nits ची सामान्य ब्राइटनेस, 250 ppi ची पिक्सेल डेन्सिटी आणि 16:10 चा आस्पेक्ट रेशो मिळतो. याव्यतिरिक्त, याला TÜV Rheinland कडून 'Low Blue Light', 'Flicker Free' आणि 'Circadian Friendly' अशी प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली आहेत.
Snapdragon 6s Gen 2 चिपसेट : नवीन Redmi Pad 2 9.7 हे Qualcomm च्या 6nm octa-core Snapdragon 6s Gen 2 चिपसेटवर आधारित आहे. Xiaomi च्या या उप-ब्रँडचा दावा आहे की, हे SoC (System-on-Chip) 2.9GHz चा कमाल क्लॉक स्पीड प्रदान करते. शिवाय, Redmi Pad SE 8.7 च्या तुलनेत याच्या कार्यक्षमतेत (performance) 34 टक्क्यांची सुधारणा दिसून येते. या टॅब्लेटमध्ये Adreno 610 GPU, 4GB LPDDR4x RAM आणि 128GB पर्यंतचे UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज देखील देण्यात आलं आहे; ही स्टोरेज क्षमता MicroSD कार्ड स्लॉटद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येते.
8-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा : कॅमेऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, Redmi Pad 2 9.7 मध्ये f/2.0 अपर्चर असलेला 8-मेगापिक्सेलचा मागील एकच (rear) कॅमेरा देण्यात आला आहे. समोरच्या बाजूला, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी f/2.2 अपर्चर असलेला 5-मेगापिक्सेलचा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा या टॅब्लेटमध्ये उपलब्ध आहे. हा टॅब्लेट 30 फ्रेम्स प्रति सेकंद (fps) च्या फ्रेम रेटनं 1080p रिझोल्यूशनमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यास सक्षम आहे. यामध्ये समाविष्ट असलेल्या सेन्सर्सच्या यादीत ॲम्बियंट लाइट सेन्सर, ॲक्सिलरोमीटर आणि हॉल सेन्सर यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, यात ड्युअल-स्पीकर सेटअप देखील देण्यात आला आहे.
7,600mAh क्षमतेची बॅटरी : Redmi Pad 2 9.7 मध्ये 7,600mAh क्षमतेची बॅटरी बसवण्यात आली आहे, जी 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर, हा टॅब्लेट 15 तासांहून अधिक काळ ऑनलाइन व्हिडिओ प्लेबॅक, 18 तासांहून अधिक काळ ऑडिओ प्लेबॅक किंवा 16 तासांहून अधिक काळ ऑनलाइन वाचनाचा अनुभव देतो, असा दावा कंपनीनं केला आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी, हे 4G LTE, ड्युअल-बँड Wi-Fi आणि Bluetooth 5.0 ला सपोर्ट करते. या टॅब्लेटचे माप 226.51 x 147.97 x 7.4 मिमी असून, त्याचं वजन अंदाजे 406 ग्रॅम आहे.
Redmi Pad 2 9.7 किंमत आणि उपलब्धता : Redmi Pad 2 9.7 च्या बेस व्हेरिएंटची किंमत MYR 549 (सुमारे 13,000) पासून सुरू होते; या व्हेरिएंटमध्ये 4GB RAM आणि 64GB स्टोरेज मिळतं. दरम्यान, यापेक्षा वरच्या श्रेणीतील (higher-end) व्हेरिएंटची किंमत MYR 599 (सुमारे 14,000) इतकी आहे; या पर्यायामध्ये 128GB स्टोरेज आणि बेस व्हेरिएंटइतकीच RAM (4GB) मिळतं. दुसरीकडं, 4G कनेक्टिव्हिटी सुविधा असलेल्या दोन RAM आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशन्सची किंमत अनुक्रमे MYR 649 (सुमारे 16,000) आणि MYR 699 (सुमारे 17,000) इतकी आहे.Redmi चा हा नवीन टॅब्लेट मलेशिया आणि सिंगापूरमध्ये Xiaomi च्या ऑनलाइन स्टोअरद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. Redmi Pad 2 9.7 दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: 'Graphite Gray' आणि 'Silver'.
