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रेडमी नोट 17 सीरीज भारतात 6 ऑगस्टला होणार लॉंच

शाओमीने भारतात Redmi Note 17 सिरीज लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे. याची किंमत आणि वैशिष्ट्ये 6 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या एका लाइव्ह इव्हेंटमध्ये जाहीर केली जातील.

Redmi Note 17 series
प्रातिनिधिक फोटो (Redmi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 27, 2026 at 5:06 PM IST

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मुंबई : शाओमी कंपनीनं रेडमी नोट 17 सीरीजच्या भारतातील लॉंचची अधिकृत घोषणा केली आहे. कंपनीनं 6 ऑगस्टला विशेष लॉंच इव्हेंटचं आमंत्रण जारी केलं असून, दुपारी 12 वाजता IST वेळेनुसार लाइव्ह स्ट्रीमिंग सुरू होणार आहे. या कार्यक्रमात भारतातील किंमत, वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धता याबाबत पूर्ण माहिती जाहीर करण्यात येणार आहे. ही बातमी स्मार्टफोन प्रेमींसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

रेडमी नोट 17 सीरीज: रेडमी नोट 17 आणि रेडमी नोट 17 प्रो ही मॉडेल्स चीनमध्ये नुकतीच लॉंच झाली आहेत. ही मॉडेल्स भारतात यापूर्वी लॉंच झालेल्या रेडमी नोट 15 आणि नोट 15 प्रो यांचे उत्तराधिकारी म्हणून ओळखली जात आहेत. चीन लॉंचनंतर भारतातील व्हेरिएंटबाबत उत्सुकता वाढली होती. विविध रिपोर्ट्सनुसार, स्टँडर्ड रेडमी नोट 17 ऑगस्ट महिन्यात भारतात लॉंच होईल आणि त्याची विक्री सुरू होईल. भारतीय बाजारपेठेसाठीचे स्पेसिफिकेशन्स चीनमॉडेलसारखेच असतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

अपेक्षित किंमत आणि स्पेसिफिकेशन्स : लॉंचपूर्वी टिप्स्टर योगेश ब्रार (@heyitsyogesh) यांनी X (ट्विटर) वरून महत्त्वाची माहिती शेअर केली. त्यानुसार, रेडमी नोट 17 च्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 30,000 रुपयांपेक्षा अधिक असेल. 6 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज असलेल्या बेस मॉडेलची ही किंमत असू शकते. हा स्मार्टफोन Xiaomi च्या HyperOS 3 वर आधारित Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टमसह येईल. भारतीय व्हेरिएंटसाठी कंपनी चार वर्षांच्या OS अपग्रेड्स आणि पाच वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्स देणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. याशिवाय LPDDR4x रॅम आणि UFS 2.2 स्टोरेजचा वापर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही माहिती अद्याप अनौपचारिक असल्यानं अधिकृत लॉंचनंतरच खात्री होईल. चीनमध्ये रेडमी नोट 17 14 जुलैला लॉंच झाले. त्याची सुरुवातीची किंमत CNY 1,299 (सुमारे 18,000 रुपये) होती. 6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी ही किंमत आहे. हा फोन ऑक्टा-कोर Snapdragon 4 Gen 4 चिपसेटनं powered आहे. यात 8,000mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे, जी दीर्घकाळ वापरासाठी उपयुक्त ठरेल.

कॅमेरा : यात 50 मेगापिक्सलचा मुख्य रियर कॅमेरा आणि 8 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी हा कॅमेरा चांगला पर्याय असेल. मोठ्या बॅटरीमुळं आणि Snapdragon प्रोसेसरमुळं फोनचा परफॉर्मन्स आणि बॅटरी लाइफ दोन्ही उत्कृष्ट राहील अशी अपेक्षा आहे.

विक्री तारीख आणि उपलब्धता : रिपोर्ट्सनुसार, 6 ऑगस्टला लॉंचनंतर विक्री 11 ऑगस्टपासून सुरू होईल. भारतात हे मॉडेल चीनमॉडेलसारख्याच स्पेसिफिकेशन्ससह उपलब्ध होईल. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये चांगल्या फीचर्ससह येणारा हा फोन युवा आणि सामान्य ग्राहकांसाठी आकर्षक ठरेल. HyperOS 3 च्या नवीन वैशिष्ट्यांमुळं यूजर एक्सपीरियन्स अधिक सुधारेल.

शाओमी भारतात आपली बाजारपेठ मजबूत करत आहे. रेडमी नोट सीरीज नेहमीच किफायतशीर किंमतीत प्रीमियम फीचर्स देण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. नोट 17सीरीज देखील या परंपरेला कायम ठेवेल अशी आशा आहे. लॉंच इव्हेंटमध्ये प्रो मॉडेलबाबतही माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.स्मार्टफोन बाजारात स्पर्धा वाढत असताना, रेडमी नोट 17 सीरीज किंमत, परफॉर्मन्स आणि बॅटरी लाइफ यांच्या बाबतीत मजबूत दावा करेल.

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