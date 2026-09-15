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रेडमी नोट 17 प्रो सीरीज भारतात लॉंच! 10,000mAh बॅटरीसह प्रो मॅक्स आणि 9,000mAh सह प्रो मॉडेल आलं

भारतात 10,000mAh बॅटरी असलेला Redmi Note 17 Pro Max आणि 9,000mAh बॅटरी असलेला Redmi Note 17 Pro लाँच करण्यात आला आहे.

Redmi Note 17 Pro Max and Redmi Note 17 Pro
रेडमी नोट 17 प्रो सीरीज (Redmi India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2026 at 1:40 PM IST

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मुंबई : रेडमी नोट 17 प्रो सीरीज मंगळवारी भारतात लाँच झाली. या लाइनअपमध्ये रेडमी नोट 17 प्रो मॅक्स आणि रेडमी नोट 17 प्रो या दोन मॉडेल्सचा समावेश आहे. ही सीरीज अलीकडेच लाँच झालेल्या रेडमी नोट 17 सोबत जोडली गेली आहे. प्रो मॅक्स मॉडेलमध्ये प्रचंड 10,000mAh बॅटरी आहे, तर प्रो मॉडेलमध्ये 9,000mAh बॅटरी आहे. प्रो मॅक्सला ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 6 सीरीज चिपसेट मिळाला आहे, तर प्रो मॉडेल स्नॅपड्रॅगन 6s सीरीज SoC वर चालते. दोन्ही फोन्समध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा युनिट आहे.

किंमत आणि उपलब्धता: रेडमी नोट 17 प्रो ची भारतातील किंमत बेस व्हेरियंटसाठी (8GB RAM + 128GB स्टोरेज) 36,999 रुपये आहे. उच्च व्हेरियंट (8GB + 256GB) 39,999 रुपयांना उपलब्ध आहे. रेडमी नोट 17 प्रो मॅक्सची सुरुवातीची किंमत 49,999 रुपये (8GB + 256GB) आहे, तर टॉप मॉडेल (12GB + 256GB) 55,999 रुपयांना मिळेल. कंपनी एसबीआय, अॅक्सिस बँक आणि आयडीएफसी फर्स्ट बँक कार्ड्सवर 5,000रुपयांपर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंट किंवा एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेसवर 5,000रुपयांपर्यंत कॅशबॅक देत आहे. रेडमी नोट 17 प्रो 17 सप्टेंबरला आणि प्रो मॅक्स 23 सप्टेंबरला अॅमेझॉनवर विक्रीस उपलब्ध होणार आहे. प्रो मॅक्स मॅचा ग्रीन, सिक्रेट सनराइज आणि स्टेल्थ ब्लॅक रंगांत उपलब्ध आहे, तर प्रो मॉडेल क्लाउड ब्लू, पर्पल व्हाइब आणि स्टेल्थ ब्लॅक रंगांत येणार आहे.

रेडमी नोट 17 प्रो मॅक्स स्पेसिफिकेशन्स : रेडमी नोट 17 प्रो मॅक्स ड्युअल सिम हँडसेट आहे आणि अँड्रॉइड 16 वर आधारित हायपरओएस 3 सोबत येतो. कंपनी चार वर्षे ओएस अपग्रेड आणि सहा वर्षे सिक्युरिटी अपडेट्सचे वचन देते. फोनमध्ये 6.83-इंच 1.5के (1,280x 2,772पिक्सेल्स) अॅमोलेड डिस्प्ले आहे, ज्यात 120Hz रिफ्रेश रेट, 12-बिट कलर डेप्थ, 3,500निट्स पीक ब्राइटनेस, 3,200Hz टच सॅम्पलिंग रेट, एचडीआर10+, डॉल्बी व्हिजन, 100% डीसीआय-पी3कलर गॅमट आणि वेट टच 2.0 सपोर्ट आहे.

Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट: फोन क्वालकॉमच्या 4nm ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 5 चिपसेटनं चालतो हा फोन 2.6GHz पर्यंत पीक क्लॉक स्पीड देतो. त्यात 12GB पर्यंत LPDDR5x RAM, अ‍ॅड्रेनो GPU आणि 256GB UFS 4.1 स्टोरेज आहे. फोनला IP66 + IP68 + IP69K रेटिंग्ज मिळाली आहेत.

कॅमेरा आणि बॅटरी : रियर कॅमेरामध्ये 50-मेगापिक्सेल (f/1.5) प्राइमरी शूटर (OIS सह) आणि 8-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे. फ्रंटमध्ये 32-मेगापिक्सेल (f/2.2) कॅमेरा आहे, जो 4K/30fps पर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट करतो. 10,000mAh बॅटरी 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 27W रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट करते. फोनमध्ये 5G, 4G LTE, ड्युअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ 6.0 आणि USB Type-C पोर्ट आहे. सेन्सर्स मध्ये प्रॉक्सिमिटी, अ‍ॅम्बियंट लाइट, अ‍ॅक्सेलेरोमीटर, ई-कंपास, आयआर ब्लास्टर आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आहेत.

रेडमी नोट 17 प्रो: रेडमी नोट 17 प्रो ला प्रो मॅक्ससारखेच ओएस, सॉफ्टवेअर सपोर्ट, डिस्प्ले आणि इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग्ज मिळाली आहेत. मात्र, तो स्नॅपड्रॅगन 6s जेन 4 SoC वर चालतो, ज्याची पीक क्लॉक स्पीड 2.4GHz आहे. रियर कॅमेरा युनिट प्रो मॅक्ससारखेच आहे. फ्रंटमध्ये 16-मेगापिक्सेल (f/2.4) सेल्फी कॅमेरा आहे, जो 1080p/30 fps पर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतो.

बॅटरी : 9,000mAh बॅटरी 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 22.5W रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट करते. हा फोन बॅटरी लाइफ आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मजबूत पर्याय ठरतो.

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REDMI NOTE 17 PRO MAX
REDMI NOTE 17 PRO
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REDMI NOTE 17 PRO MAX

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