रेडमी नोट 15 SE 5G; स्पेशल एडिशनची आकर्षक डिझाइन लीक!, 2 एप्रिलला भारतात लाँच

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 1:13 PM IST

मुंबई : रेडमी कंपनीनं आता त्याच्या ‘स्पेशल एडिशन’ ची घोषणा केली आहे. रेडमी नोट 15 SE 5G भारतात 2 एप्रिल रोजी लाँच होणार आहे. कंपनीनं एक्स (ट्विटर) वरून ही माहिती दिली असून, फ्लिपकार्टवर एक समर्पित मायक्रोसाइटही लाइव्ह करण्यात झाली आहे. हा फोन चीनमध्ये उपलब्ध असलेल्या न्यू इयर चेरी रेड एडिशनचं रीब्रँडेड व्हर्जन असल्याचे संकेत मिळताय.

डिझाइन
रेडमी नोट 15 SE 5G चं डिझाइन अतिशय आकर्षक आणि प्रीमियम दिसतंय. फोन लाल (रेड) शेडमध्ये उपलब्ध असेल, तर त्याचा फ्रेम सोनेरी (गोल्ड) रंगाचा असेल. मागील पॅनलवर केंद्रस्थानी ‘रेडमी’ ब्रँडिंग स्पष्ट दिसेल. हा फोन स्टँडर्ड रेडमी नोट 15 5G प्रमाणेच स्क्वायरल (squircle) आकाराच्या रियर कॅमेरा मॉड्यूलसह येईल. यात दोन कॅमेरे आणि एलईडी फ्लॅश असतील. कॅमेरा डेको फोनच्या फ्रेमशी जुळणारा सोनेरी रंगात फिनिश केला जाईल. हे डिझाइन चीन एक्सक्लूसिव्ह स्पेशल एडिशनशी पूर्णपणे जुळतं, ज्यामुळं भारतीय बाजारातही प्रीमियम फील मिळणार आहे.

स्पेसिफिकेशन्स आणि उपलब्धता
रेडमी नोट 15 SE 5G हे स्टँडर्ड रेडमी नोट 15 5G चं स्पेशल एडिशन असल्यानं त्यात कोणतेही मोठे बदल अपेक्षित नाहीत. फोनमध्ये 6.77 इंचाचा (1080x 2392 पिक्सेल्स) AMOLED डिस्प्ले असेल. यात 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. परफॉर्मन्ससाठी क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 प्रोसेसर यात असेल. यासोबत 8 जीबी LPDDR4x RAM आणि 256 जीबी UFS 2.2 स्टोरेज उपलब्ध असेल.

कॅमेरा
यात 108 मेगापिक्सलचा मुख्य रियर कॅमेरा आणि 8 मेगापिक्सलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा देण्यात आला आहे. सेल्फीसाठी समोर 16 मेगापिक्सलचा कॅमेरा अपेक्षित आहे. बॅटरी 5520mAh क्षमतेची असून, जलद चार्जिंग सपोर्टसह येईल. हा फोन 5जी नेटवर्कसाठी तयार आहे आणि त्यात अनेक आधुनिक कनेक्टिव्हिटी पर्याय उपलब्ध असतील.

रेडमी नोट 15 5G किंमत
भारतात रेडमी नोट 15 5G जानेवारी 6 रोजी लाँच झाला होता. त्याची सुरुवातीची किंमत 8 जीबी + 128 जीबी व्हेरिएंटसाठी 22,999 रुपये आणि 8 जीबी + 256 जीबीसाठी 24,999 रुपये होती. सध्या हा फोन ब्लॅक, ग्लेशियर ब्लू आणि मिस्ट पर्पल या तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. नवीन SE 5G एडिशन लाल आणि सोनेरी कॉम्बिनेशनसह येणार असल्यानं युवा आणि स्टाइलिश यूजर्सना विशेष आकर्षित करेल.

रेडमीनं भारतात मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये मजबूत पकड निर्माण केली आहे. नोट 15 सीरीजनं उत्कृष्ट डिस्प्ले, परफॉर्मन्स आणि कॅमेरा यांचा समतोल साधला आहे. स्पेशल एडिशन लाँच करून कंपनी ग्राहकांचा नवीन रंग आणि डिझाइन देऊन उत्साह वाढवत आहे. फ्लिपकार्टवर मायक्रोसाइट लाइव्ह झाल्यानं प्री-ऑर्डर आणि ऑफर्स लवकरच सुरू होतील, अशी अपेक्षा आहे. भारतीय बाजारात सॅमसंग, रिअलमी आणि iQOO सारख्या ब्रँड्सशी स्पर्धा असताना, रेडमी किफायतशीर किंमतीत प्रीमियम फीचर्स देण्यात नेहमीच आघाडीवर आहे. रेडमी नोट 15 SE 5G च्या लाँचमुळं नोट सीरीजचे विक्रीचे आकडे आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

