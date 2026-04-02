Redmi Note 15 SE 5G भारतात लाँच: विशेष आवृत्ती, मोठी बॅटरी आणि किफायतशीर किंमत
Redmi Note 15 SE 5G भारतात स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3, 5800mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह किफायतशीर किंमतीत लॉंच झालाय.
Published : April 2, 2026 at 1:34 PM IST
मुंबई : रेडमीनं भारतात रेडमी नोट 15 एसई 5G (Redmi Note 15 SE 5G) ची विशेष आवृत्ती लाँच केली. ही नुकत्याच लाँच झालेल्या रेडमी नोट 15 5Gची स्पेशल एडिशन आहे. नवीन हँडसेटमध्ये मोठी 5800mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 प्रोसेसर आणि 50 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा फोन किफायतशीर किंमतीत प्रीमियम फीचर्स देत असल्यानं बजेट सेगमेंटमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण करेल. फोन तीन रंगांमध्ये आणि तीन स्टोरेज व्हेरियंट्समध्ये उपलब्ध असेल.
- किंमत आणि उपलब्धता (Redmi Note 15 SE 5G Price)
- 6 GB RAM + 128 GB Storage: 24,999
- 8 GB RAM + 128 GB Storage: 25,999
- 8 GB RAM + 256 GB Storage: 27,999
आयसीआयसीआय बँक कार्ड्सवर 2,000 रुपयांची सवलत आणि 4,000 रुपयांचा विशेष इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट उपलब्ध आहे. यामुळे प्रभावी किंमत आणखी कमी होईल. फोन 7 एप्रिल रोजी फ्लिपकार्ट आणि शियाओमीच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. हा फोन कार्बन ब्लॅक,क्रिमसन रिझर्व (रेड) आणि फ्रॉस्टेड व्हाइट रंगात येईल. क्रिमसन रेड व्हेरियंटमध्ये व्हेगन लेदर फिनिश आणि गोल्ड फ्रेम दिसेल, ज्यामुळं प्रीमियम लुक मिळेल.
मुख्य वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स (Specifications & Features) : Redmi Note 15 SE 5G अँड्रॉइड 15 आधारित हायपरओएस 2 वर चालते. यात 6.77 इंचचा कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 1080 x 2392 पिक्सेल रिझोल्यूशन, 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्झ टच सॅम्पलिंग रेट आणि 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस देतो. DCI-P3 कलर गॅमट, TÜV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly आणि Flicker Free प्रमाणपत्रांसह डिस्प्ले आरामदायक आणि सुरक्षित आहे. फोनला IP65 + IP66 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स रेटिंग मिळाली आहे.
चिपसेट : क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 (4 नॅनोमीटर, 2.4 गिगाहर्ट्झ पीक क्लॉक स्पीड) चिपसेट फोनला पॉवर देतं. यासोबत Adreno GPU, LPDDR4x रॅम (8जीबी पर्यंत) आणि UFS 2.2 स्टोरेज (256जीबी पर्यंत) आहे. स्टोरेज microSD कार्डद्वारे 1 टीबी पर्यंत वाढवता येईल. सुरक्षाासाठी अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि AI फेस अनलॉक उपलब्ध आहे.
ड्युअल रियर सेटअप : 50 मेगापिक्सल (f/1.8) मुख्य सेन्सर (Light Hunter 400, 1/2.88 इंच) आणि 2मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर. फ्रंटमध्ये 20 मेगापिक्सल सेल्फी कॅमेरा (f/2.2) आहे. फोन 4K/30 fps पर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करू शकतो. स्टँडर्ड नोट 15 मधील 108 एमपी कॅमेऱ्याच्या तुलनेत येथे साधा 50 एमपी सेटअप आहे, पण मुख्य सेन्सर चांगला परफॉर्मन्स देतं.
बॅटरी 45 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग: 5800mAh मोठी बॅटरी 45 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीचा दावा आहे की एका चार्जवर 44 तासांपेक्षा जास्त वापर शक्य आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, 4G LTE, ड्युअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.1, USB Type-C, GPS, GLONASS, BDS आणि Galileo समाविष्ट आहेत.
का खरेदी करावा? : रेडमी नोट 15 एसई 5G स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा मोठी बॅटरी आणि IP रेटिंग देत आहे. कर्व्ड डिस्प्ले, स्मूथ परफॉर्मन्स आणि किफायतशीर किंमत यामुळं मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये ही आकर्षक पर्याय ठरेल. विशेषत: ज्यांना दीर्घ बॅटरी लाइफ आणि प्रीमियम डिझाइन हवे आहे, त्यांच्यासाठी हा योग्य आहे. मात्र, कॅमेरा सेटअप साधा असल्यानं फोटोग्राफी प्रेमींना स्टँडर्ड व्हेरियंट विचारात घेता येईल.
