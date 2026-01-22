Redmi Note 15 Pro series : प्रीमियम डिझाइन 200MP कॅमेऱ्यासह 29 जानेवारीला होणार लॉंच
शाओमीची रेडमी नोट 15 प्रो मालिका 29 जानेवारीला भारतात लॉंच होणार आहे. 200MP कॅमेरा, 6500 mAh बॅटरी आणि प्रीमियम डिझाइनसह ते लॉंच होतील.
Published : January 22, 2026 at 3:20 PM IST
मुंबई : जानेवारी 2026 मध्ये रेडमी नोट 15 भारतात लॉंच झाल्यानंतर आता शाओमी प्रो मालिका (Redmi Note 15 Pro series) घेऊन येत आहे. कंपनीनं अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे की रेडमी नोट 15 प्रो (Redmi Note 15 Pro) आणि रेडमी नोट 15 प्रो+ (Redmi Note 15 Pro+) हे दोन स्मार्टफोन 29 जानेवारी रोजी भारतीय बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे. हे दोन्ही फोन आधीच चीनमध्ये लॉंच झाले असून जागतिक बाजारातही त्यांचं ग्लोबल व्हेरिएंट आलं आहेत. मात्र भारतीय व्हेरिएंटमध्ये काही बदल अपेक्षित आहेत. या मालिकेच्या टीझरनुसार हे फोन प्रीमियम डिझाइन, दमदार कॅमेरा आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या बॅटरीसह येणार आहेत.
We don’t just meet standards, we set them.— Redmi India (@RedmiIndia) January 22, 2026
The #RedmiNote15ProSeries brings relentless innovation and unmatched precision.
Witness the power of #200MasterPixel. Launching on 29th January, 2026.
Now that's #SimplyBetter.
Get notified: https://t.co/2N0ovCqrd5 pic.twitter.com/krC7N7Pu5V
200 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा
रेडमी नोट 15 प्रो मालिकेचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे 200 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा. यात OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलायझेशन), HDR + AI इंजिन, मल्टिफोकल पोर्ट्रेट आणि 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा आहे. प्रो मॉडेलमध्ये याच 200 मेगापिक्सेल सेन्सरसोबत 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा अपेक्षित आहे. AI-आधारित फीचर्समुळं फोटो आणि व्हिडिओची गुणवत्ता आणखी उत्तम होईल.
बॅटरी आणि चार्जिंग
या मालिकेत 6,500 mAhची मोठी बॅटरी आहे, जी 100 वॅट हायपरचार्ज आणि 22.5 वॅट रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करते. प्रो मॉडेलमध्ये थोडी मोठी 6,580 एमएएच बॅटरी आणि 45 वॅट चार्जिंग अपेक्षित आहे. रेडमी नोट 14 प्रो+ च्या 6,200 mAhच्या तुलनेत ही थोडी सुधारणा आहे. कंपनीच्या मते ही बॅटरी पाच वर्षे टिकेल आणि एका चार्जमध्ये सहज एक ते दीड दिवस वापरता येईल.
प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स
रेडमी नोट 15 प्रो+ मध्ये स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 7 चिपसेट येणार असल्याची पुष्टी झाली आहे. तर प्रो मॉडेलमध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा असू शकतो. दोन्ही मिड-रेंज चिपसेट असले तरी गेमिंगसाठी आइसलूप कूलिंग सिस्टीम दिली जाणार आहे जी उष्णता नियंत्रणात ठेवेल. मालिकेत कमाल 24 जीबी रॅम (12 जीबी व्हर्च्युअल रॅमसह) मिळेल.
डिस्प्ले आणि डिझाइन
दोन्ही फोनमध्ये 6.83 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे जो 3,200 निट्स पीक ब्राइटनेस देतो. संरक्षणासाठी गोरिला ग्लास व्हिक्टस 2 आणि IP66, IP68, IP69, IP69K रेटिंग आहे. रेडमी टायटन स्ट्रक्चरमुळं फोनला 10 पट जास्त टिकाऊपणा मिळाला आहे. हे फोन अत्यंत मजबूत आणि प्रीमियम डिझाइनसह येत आहेत.
सॉफ्टवेअर आणि AI फीचर्स
HyperOS वर आधारित या फोनमध्ये AI रायटिंग, AI स्पीच रेकग्निशन आणि AI इंटरप्रिटर यासारखी फीचर्स असतील. आजच्या काळात AI स्मार्टफोनचा महत्त्वाचा भाग बनलं आहे आणि रेडमी यात मागं नाही.
किंमत आणि बाजारातील स्थान
लीक झालेल्या स्पेसिफिकेशन्सनुसार ही मालिका रेडमी नोट 14 मालिकेपेक्षा उत्तम अपग्रेड घेऊन येत आहे. जर शाओमीनं किंमत 30,000 रुपयांपेक्षा कमी ठेवली तर ही मालिका मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मजबूत पर्याय ठरेल. दमदार कॅमेरा, मोठी बॅटरी, टिकाऊ डिझाइन आणि विश्वसनीय परफॉर्मन्स शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही मालिका नक्कीच वाट पाहण्यासारखी आहे.
