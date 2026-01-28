ETV Bharat / technology

रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज उद्या भारतात लॉंच होणार; किंमत लीक

रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज उद्या भारतात लॉंच होत आहे. लॉंचपूर्वीच फोनच्या किंमती लीक झाल्या आहेत.

Redmi Note 15 Pro series
रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज (Redmi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 28, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
मुंबई : शाओमीच्या रेडमी ब्रँडची बहुप्रतिक्षित नोट 15 प्रो सीरीज उद्या (29 जानेवारी 2026) भारतात लॉंच होत आहे. या सीरीजमध्ये रेडमी नोट 15 प्रो आणि प्रो+ असे दोन मॉडेल्स असतील. लॉंचच्या एक दिवस आधीच या फोन्सच्या किंमती आणि स्टोरेज पर्यायांची माहिती लीक झाली आहे. प्रसिद्ध टिप्स्टर संजू चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन सीरीज मागील रेडमी नोट 14 प्रो सीरीजपेक्षा बरीच महाग असणार आहे. याचं मुख्य कारण डीडीआरएएम आणि इतर कंपोनंट्सच्या वाढत्या किंमती सांगितलं जात आहे. मागील सीरीज 25,000 ते 30,000 रुपयांमध्ये उपलब्ध होती, तर नवीन सीरीज 30,000 पासून सुरू होऊ शकते, असा अंदाज आहे.

लीक झालेल्या किंमती
रेडमी नोट 15 प्रोची सुरुवातीची किंमत 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेजसाठी 30,999 रुपये आणि 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेजसाठी 32,999 रुपये असण्याची शक्यता आहे. प्रो+ मॉडेल अधिक प्रीमियम असून त्याचं तीन व्हेरिएंट येतील.

  • 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज: 38,999 रुपये
  • 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज: 40,999 रुपये
  • 12 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज: 44,999 रुपये

रेडमी नोट 15 प्रो+ ची मुख्य वैशिष्ट्ये
प्रो+ मॉडेल क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 4 प्रोसेसरनं सुसज्ज असेल, जो मागील नोट 14 प्रो+ मधील स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 3 पेक्षा अपग्रेड आहे. यात 6.83 इंच 1.5K रिझोल्यूशन असलेला एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि गोरिला ग्लास विक्टस 2 संरक्षण आहे.

कॅमेरा
फोनमध्ये 200 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर असेल. यासोबत 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड आणि 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे. बॅटरी 6,5000mAhची बॅटरी असून 100वॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. फोन हायपरओएस 2 (अँड्रॉइड 15 बेस्ड) सोबत येई्‍ल आणि आयपी68, आयपी69, आयपी69 के वॉटर-डस्ट रेसिस्टन्स रेटिंग मिळेल. शाओमीनं चार वर्षांचे मोठे अँड्रॉइड अपडेट्स आणि सहा वर्षांचे सिक्युरिटी पॅचेस देण्याचं वचन दिलं आहे. इतर फीचर्समध्ये ड्युअल स्टिरीयो स्पीकर्स, डॉल्बी अॅटमॉस, इन्फ्रारेड ब्लास्टर, एक्स-अॅक्सिस हॅप्टिक्स, वाय-फाय 6ई, ब्लूटूथ 5.4 आणि एनएफसी आहे.

रेडमी नोट 15 प्रो ची वैशिष्ट्ये
स्टँडर्ड प्रो मॉडेल मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेटनं चालेल. फोनमध्ये 6.83 इंच एमोलेड डिस्प्ले आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये 200 मेगापिक्सेल मुख्य + 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आहे. यात फ्रंट कॅमेरा 20 मेगापिक्सेलचा असून बॅटरी 6,580 mAh ची असेल, तर 45 वॅट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल. दोन्ही मॉडेल्स बेस व्हेरिएंटमध्ये 8जीबी एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 256जीबी यूएफएस 2.2 स्टोरेजसह येतील. रंग पर्याय: ब्लॅक, ग्लेशियर ब्ल्यू; प्रोला टायटॅनियम आणि मिस्ट पर्पल, तर प्रो+ ला एक्सक्लुझिव मोचा ब्राउन रंग.

