शाओमीनं भारतात लाँच केले Redmi Note 15 Pro आणि Redmi Note 15 Pro Plus 5G
शाओमीने भारतात रेडमी नोटRedmi Note 15 Pro आणि Redmi Note 15 Pro Plus 5G अधिकृतपणे लाँच केले.
Published : January 29, 2026 at 12:20 PM IST
मुंबई : शाओमीनं अधिकृतपणे भारतात Redmi Note 15 Pro आणि Redmi Note 15 Pro Plus 5G स्मार्टफोन लाँच केले आहेत.
Redmi Note 15 Pro सीरिज किंमत आणि उपलब्धता
हे स्मार्टफोन भारतात लाँच झाला असले, तरी ओपन सेल 4 फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. सध्या दोन्ही डिव्हाइसेस प्री-बुकिंगसाठी उपलब्ध आहेत. इच्छुक खरेदीदार 29 जानेवारी (दुपारी 11:20 वाजल्यापासून) ते 3 फेब्रुवारी (रात्री 11:59 पर्यंत) 1,99 डिपॉझिट भरून प्री-बुकिंग करू शकतात. प्री-बुकिंग अॅमेझॉन इंडिया आणि अधिकृत रेडमी इंडिया वेबसाइटवरून करता येईल. प्री-बुकिंगसोबत आकर्षक ऑफर्सही आहेत. रेडमी नोट 15 प्रो प्लस 5जी प्री-बुक करणाऱ्यांना एक वर्षाची स्क्रीन रिप्लेसमेंट आणि फ्री रेडमी वॉच मूव्ह मिळेल. तर रेडमी नोट 15 प्रो 5जी प्री-बुक करणाऱ्यांना 2,499 किंमतीची एक वर्षाची फ्री स्क्रीन प्रोटेक्शन मिळेल. हे लाभ फक्त प्री-बुक केलेल्या युनिट्ससाठीच आहेत. प्री-बुकिंग केल्यानंतर उर्वरित रक्कम 4 फेब्रुवारी (मध्यरात्री 12:00 वाजल्यापासून) ते 15 फेब्रुवारी (रात्री 11:59 पर्यंत) भरावी लागेल.