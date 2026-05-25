ETV Bharat / technology

रेडमी नोट 15 आणि रेडमी 15 च्या किमती पुन्हा वाढल्या

बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमधील लोकप्रिय रेडमी 15 आणि रेडमी नोट 15 या स्मार्टफोनच्या किमती Xiaomi नं पुन्हा एकदा वाढवल्या आहेत.

Redmi Note 15 and Redmi 15 price increase
रेडमी नोट 15 आणि रेडमी 15 (Xiaomi India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 25, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: बजेट आणि लोअर मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय असलेल्या रेडमी 15 आणि रेडमी नोट 15 या स्मार्टफोनच्या किमती Xiaomi नं पुन्हा एकदा वाढवल्या आहेत. एप्रिल महिन्यातील किंमत वाढीनंतर ही दुसरी वाढ आहे. नवी किंमत आजपासून लागू झाली असून, विविध व्हेरियंट्सची किंमत जास्तीत जास्त 2,000 रुपयांनी वाढली आहे.

किमतीत किती वाढ? : टिप्स्टर संजू चौधरी यांनी X वर दिलेल्या माहितीनुसार, रेडमी नोट 15 5G च्या 8 जीबी + 128 जीबी व्हेरियंटची किंमत आता 26,999 रुपये झाली आहे. पूर्वी ही किंमत 22,999 रुपये होती. तर 8 जीबी + 256 जीबी व्हेरियंट आता 29,999 रुपयांना उपलब्ध आहे . हा फोन पूर्वी 24,999 रुपयाला खरेदी करता येत होता.

रेडमी 15 5G च्या किमतीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे:

  • 6 जीबी + 128 जीबी: 20,499 रुपये (पूर्वी 14,999 रुपये)
  • 8 जीबी + 128 जीबी: 22,499 रुपये (पूर्वी 15,999रुपये)
  • 8 जीबी + 256 जीबी: 24,499 रुपये (पूर्वी 16,999 रुपये)

रेडमी इंडियाच्या अधिकृत वेबसाइटवर नवीन किमती आधीच अपडेट झाल्या आहेत. मात्र कंपनीनं याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही.

का वाढल्या किमती? : गेल्या काही महिन्यांत अनेक स्मार्टफोन ब्रँड्सनी बाजारातील परिस्थिती, इनपुट कॉस्ट आणि इतर घटकांचा हवाला देत किमती वाढवल्या आहेत. रेडमी ही यातली एक आहे. एप्रिल महिन्यातही रेडमी नोट 15 5G च्या किमतीत 2,000 रुपयांची आणि रेडमी 15 5G च्या किमतीत वाढ झाली होती. त्यावेळी रेडमी 15 5G ची किंमत 18,499 रुपयांपर्यंत गेली होती. ही वारंवार किंमत वाढ ग्राहकांसाठी नाराजीस कारण ठरत आहे. विशेषत: बजेट सेगमेंटमध्ये चांगली कामगिरी देणाऱ्या या फोनना पर्याय शोधणाऱ्या ग्राहकांना आता जास्त खर्च करावा लागणार आहे.

ग्राहकांसाठी काय पर्याय? : किंमत वाढल्यानंतर ग्राहक आता जुना स्टॉक, ऑफर्स, बँक डिस्काउंट किंवा इतर ब्रँड्सकडे वळू शकतात. मात्र रेडमीचे फोन चांगल्या फीचर्स, परफॉर्मन्स आणि कॅमेरा यासाठी अजूनही लोकप्रिय आहेत. कंपनीनं अद्याप नवीन मॉडेल्स किंवा ऑफिशियल स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. रेडमी नोट 15 5G मध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर, AMOLED डिस्प्ले आणि चांगली बॅटरी देण्यात आली आहे. तर रेडमी 15 5G हा अधिक किफायतशीर पर्याय म्हणून ओळखला जातो.

हे वाचलंत का :

  1. OPPO A6c भारतात लवकरच होणार लाँच; 7000mAh बॅटरीसह बजेट फोनची धमाल
  2. Motorola Edge 70 Pro Plus भारतात 4 जूनला होणार लॉंच; पेरिस्कोप लेन्ससह प्रीमियम फोटोग्राफीचा नवा अनुभव
  3. रीअलमी वॉच S5 आणि बड्स एअर 8 प्रो भारतात लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह परवडणारी किंमत

TAGGED:

REDMI NOTE 15
रेडमी 15
REDMI 15 PRICE INCREASE
रेडमी नोट 15
REDMI NOTE 15 PRICE INCREASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.