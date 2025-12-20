ETV Bharat / technology

Redmi Note 15 5G भारतात होणार लॉंच : मुख्य वैशिष्ट्ये निश्चित

शाओमीचा रेडमी नोट 15 5G स्मार्टफोन भारतात 6 जानेवारी 2026 रोजी लॉंच होणार आहे. 108एमपी कॅमेरा, स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 आणि 5520 एमएएच बॅटरीसह येईल.

Redmi Note 15 5G
Redmi Note 15 5G (Redmi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 20, 2025 at 10:11 AM IST

मुंबई : शाओमीच्या रेडमी ब्रँडचा नवा मिड-रेंज स्मार्टफोन Redmi Note 15 5G भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे. हा फोन 6 जानेवारी 2026 रोजी भारतात अधिकृतपणे सादर केला जाईल. त्याची विक्री अ‍ॅमेझॉन आणि शाओमी इंडिया ऑनलाइन स्टोअरवरून होईल. नुकतंच अ‍ॅमेझॉनवर या फोनची डेडिकेटेड मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली असून, त्यावर काही महत्त्वाच्या स्पेसिफिकेशन्सची पुष्टी झाली आहे. टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) यांनी या फोनची भारतातील किंमत आणि रॅम-स्टोरेज व्हेरिएंट्स लीक केले आहेत. ग्लोबल मार्केटच्या तुलनेत भारतात हा फोन स्वस्त आणि जास्त रॅमसह येईल, असं सांगितलं जात आहे.

Redmi Note 15 5G ची मुख्य वैशिष्ट्ये
Redmi Note 15 5G ची मुख्य वैशिष्ट्ये अ‍ॅमेझॉन मायक्रोसाइटवरून समोर आली आहेत. यात 6.77 इंचाची कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले आहे. याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि 320 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. या फोनची स्क्रीन हायड्रो टच 2.0 तंत्रज्ञानासह येते, ज्यामुळं ओल्या बोटांनीही चांगला टच रेस्पॉन्स मिळतो. तसंच, TUV ट्रिपल आय केअर सर्टिफिकेशन आणि IP66 डस्ट-वॉटर रेसिस्टन्स रेटिंग आहे. फोनमध्ये क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 चिपसेट आहे, जो ग्लोबल व्हेरिएंटप्रमाणेच आहे. कंपनीच्या मते, या चिपसेटमुळं GPU परफॉर्मन्स 10 टक्के, CPU परफॉर्मन्स 30 टक्के सुधारेल आणि 48 महिने लॅग-फ्री अनुभव मिळेल.

कॅमेरा
कॅमेर्‍याबाबत बोलायचं झाल्यास, रेडमी नोट 15 5G मध्ये 108 मेगापिक्सेलचा मास्टरपिक्सेल प्रायमरी रिअर कॅमेरा आहे, जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलायझेशन) आणि 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. बॅटरी 5520mAh ची आहे. यासह 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. फोन HyperOS 2 वर चालेल, जो Android वर आधारित आहे.

किंमत (अपेक्षित)
किंमतीबाबत, टिप्स्टर अभिषेक यादव यांनी सांगितलं की, भारतात बेस व्हेरिएंट (8GB रॅम + 128GB स्टोरेज) ची किंमत 22,999 रुपये असेल. तर टॉप व्हेरिएंट (8GB रॅम + 256GB स्टोरेज) 24,999 रुपयांना मिळेल. ग्लोबल मार्केटमध्ये (पोलंडमध्ये) हा फोन PLN 1119 (सुमारे 30,000 रुपये) ला लॉंच झाला होता, जो 6GB रॅम + 128GB स्टोरेजसह होता. भारतात जास्त रॅम मिळत असल्यानं किंमत स्वस्त आहे. फोन ब्लॅक, ग्लेशियर ब्लू आणि मिस्ट पर्पल कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध असेल.

हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये चांगली स्पर्धा करेल, विशेषतः डिस्प्ले, कॅमेरा आणि बॅटरीच्या बाबतीत. लॉंचनंतर अधिक डिटेल्स आणि ऑफर्स समोर येतील. रेडमी नोट सीरिज नेहमीप्रमाणे बजेट यूजर्सना आकर्षित करेल अशी अपेक्षा आहे.

