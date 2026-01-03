Redmi Note 15 5G आणि 108 Master Pixel Edition : 6 जानेवारी लॉंच, अपेक्षित किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
Redmi Note 15 5G आणि 108 Master Pixel Edition भारतात 6 जानेवारीला लॉंच होणार आहेत. शाओमीनं डिझाइन, रंग आणि मुख्य वैशिष्ट्ये टीझ केली आहेत.
Published : January 3, 2026 at 10:07 AM IST
मुंबई : शाओमीची उपब्रँड रेडमी आपल्या लोकप्रिय नोट सीरिजमध्ये नवीन स्मार्टफोन्स घेऊन येत आहे. Redmi Note 15 5G आणि Redmi Note 15 5G 108 Master Pixel Edition भारतात 6 जानेवारी 2026 रोजी लॉंच होणार आहे. कंपनीनं या फोन्सच्या डिझाइन, रंग पर्याय आणि मुख्य वैशिष्ट्यांची टीझिंग सुरू केली आहे. हे दोन्ही मॉडेल्स अमेझॉन आणि रेडमीच्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. स्टँडर्ड Redmi Note 15 5G मध्ये स्नॅपड्रॅगन चिपसेट आणि 5,520 mAh बॅटरी असेल, तर मास्टर पिक्सेल एडिशनमध्ये 108 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा आणि सुधारित इमेजिंग क्षमता अपेक्षित आहे. लॉंचच्या काही दिवसांपूर्वीच, या सीरिजबद्दलची माहिती आता समोर येत आहे.
रेडमी नोट 15 5G सीरीज लॉंच तारीख
रेडमी नोट 15 5G आणि रेडमी नोट 15 5G 108 मास्टर पिक्सेल एडिशन हे दोन्ही स्मार्टफोन्स भारतात 6 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 11 वाजता (काही ठिकाणी 12 वाजता) लॉंच होतील. रेडमीनं आपल्या भारत वेबसाइटवर या फोन्ससाठी इव्हेंट पेज तयार केलं आहे. लँडिंग पेजवर जाऊन नवीन अपडेट्स मिळवता येतील.
रेडमी नोट 15 5G सीरिजची भारतातील किंमत (अपेक्षित) आणि उपलब्धता
रेडमीनं अद्याप अधिकृत किंमत जाहीर केलेली नाही, पण लीकनुसार बेस व्हेरिएंट (8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज)ची किंमत 22,999 असू शकते. तर हायर व्हेरिएंट (8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज) ची किंमत 24,999 पर्यंत असू शकते. दरम्यान, रेडमी नोट 15 5G (6 जीबी + 128 जीबी व्हेरिएंट) पोलंडमध्ये गेल्या महिन्यात PLN 1,199 (अंदाजे 30,000) किंमतीला लॉंच झाला होता. लॉंचनंतर हे दोन्ही फोन्स अमेझॉन आणि mi.com वर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. ऑफलाइन स्टोअर्समध्येही मिळण्याची शक्यता आहे.
रेडमी नोट 15 5G सीरिजची वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स (अपेक्षित)
डिझाइन
रेडमी नोट 15 5G ब्लॅक, ब्लू आणि पर्पल रंगांमध्ये टीझ येईल. डिझाइन ग्लोबल व्हेरिएंटसारखेच आहे, कर्व्ड बॉडी आणि कर्व्ड डिस्प्ले, मागील बाजूस स्क्वर्कल आकाराचा ड्युअल कॅमेरा मॉड्यूल आहे. रेडमी ब्रँडिंग खालच्या भागात आहे. पोलंडमध्ये हे फोन ब्लॅक, ग्लेशियर ब्लू आणि मिस्ट पर्पल रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
डिस्प्ले
यात 6.77 इंच कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस मिळेल. TUV ट्रिपल आय केअर सर्टिफिकेशन आणि हायड्रो टच 2.0 फीचर ओल्या हातानंही टच रेस्पॉन्स देण्यासाठी देण्यात आला आहे.
परफॉर्मन्स आणि ऑपरेटिंग सिस्टम
स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 प्रोसेसर, जो GPU मध्ये 10 टक्के आणि CPU मध्ये 30 टक्के सुधारणा देतो. 48 महिन्यांपर्यंत लॅग-फ्री परफॉर्मन्स. हायपरओएस 2 प्री-इंस्टॉल्ड. IP66 रेटिंग धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी देण्यात आलं आहे.
बॅटरी
5,520mAh बॅटरी, 45 वॅट फास्ट चार्जिंग यात मिळेल. एका चार्जवर 1.6 दिवस तुम्ही फोन वापरू शकता, असा कंपनीचा दावा आहे. या व्यतिरिक्त 5 वर्षांपर्यंत बॅटरी लाइफ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कॅमेरा
108 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा OIS सह 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी देण्यात आला आहे. पोलंड व्हेरिएंटमध्ये 8 मेगापिक्सेल सेकंडरी आणि 20 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा अहे. भारतातही सारखे फीचर मिळण्याची अपेक्षा आहे.
रेडमी नोट 15 5G, 108 मास्टर पिक्सेल एडिशन कॅमेरावर विशेष फोकस करेल.रेडमी नोट 15 सीरिज मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मजबूत पर्याय ठरेल. कर्व्ड डिस्प्ले, पॉवरफुल प्रोसेसर आणि मोठी बॅटरी यामुळे दैनंदिन वापर, गेमिंग आणि फोटोग्राफीसाठी उत्तम असेल. लॉंचनंतर अधिकृत किंमत आणि ऑफर्सची वाट पाहावी लागेल. ही सीरिज रेडमीच्या नोट लिगसीला पुढं नेईल.
