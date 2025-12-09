Redmi Note 15 5G : 108 मेगापिक्सेल मास्टर एडिशन भारतात लाँच होणार; अमेझॉनवर उपलब्धता निश्चित
Redmi Note 15 5G : 108 मेगापिक्सेल मास्टर एडिशन लवकरच भारतात लाँच होतोय.
Published : December 9, 2025 at 3:07 PM IST
मुंबई : Redmi Note 15 5G 108 मेगापिक्सेल मास्टर एडिशन (Redmi Note 15 5G 108 Master Pixel Special Edition) लवकरच भारतात लाँच होणार आहे. हा फोन 6 जानेवारी 2026 रोजी भारतीय बाजारपेठेत दाखल होईल, अशी माहिती कंपनीनं अमेझॉनवर लाइव्ह झालेल्या मायक्रोसाइटद्वारे दिली आहे. त्याचबरोबर या स्मार्टफोनची विक्री अमेझॉन इंडियावरून होणार असल्याचंही निश्चित झालं आहे.
कर्व्हड डिस्प्ले
सध्या तरी या फोनच्या मुख्य वैशिष्ट्यांबाबत (स्पेसिफिकेशन्स) कंपनीनं फारशी माहिती उघड केलेली नाही. मात्र, डिझाइनच्या बाबतीत काही टीझर्स कंपनीनं शेअर केले आहेत. रेडमी नोट 15 5जी मास्टर एडिशनमध्ये कर्व्हड डिस्प्ले (वक्र आकाराचा स्क्रीन) आणि अत्यंत स्लिम बॉडी दिसत आहे. फोनच्या डाव्या बाजूला कोणतेही बटन किंवा पोर्ट दिसत नाहीत, तर उजव्या बाजूला पॉवर बटन आणि व्हॉल्यूम रॉकर असण्याची शक्यता आहे. फोनला मेटल फ्रेमही मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्नॅपड्रॅगन सीरिज प्रोसेसर
प्रसिद्ध टिप्स्टर योगेश ब्रार (@heyitsyogesh) यांच्या लीकनुसार, भारतात येणारा रेडमी नोट 15 5जी मध्ये 6.8 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, स्नॅपड्रॅगन सीरिजचा प्रोसेसर, हायपरओएस, 108 मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा आणि 5,500mAh पेक्षा मोठी बॅटरी असू शकते. दुसरीकडं, काही आधीच्या लीक रिपोर्ट्समध्ये वेगळी माहिती समोर आली होती. त्यानुसार फोनमध्ये 6.77 इंचाचा (1080 x 2392 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 चिपसेट, अँड्रॉइड 15 वर आधारित हायपरओएस 2, 7.35 मिमी जाडी आणि सुमारे 178 ग्रॅम वजन असू शकतं.
108 मास्टर पिक्सेल एडिशन
या फोनला “108 मास्टर पिक्सेल एडिशन” असं विशेष नाव देण्यात आलं आहे, यावरून कॅमेरा सेगमेंटवर विशेष भर दिला जाणार असल्याचं दिसतं. मागील रेडमी नोट सीरिजप्रमाणेच हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये आक्रमक किंमत आणि दमदार वैशिष्ट्यांचा परफेक्ट मेळ घालून येणार असल्याचं बोललं जात आहे. सध्या तरी रेडमीनं फोनची अचूक किंमत जाहीर केलेली नाही, परंतु लाँचच्या जवळपास अधिकृत माहिती समोर येईल. आता 6 जानेवारी 2026 च्या लाँच इव्हेंटची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे.
हे वाचलंत का :