Redmi K100 Pro सिरीज 11 ऑगस्टला होणार लाँच; दोन फ्लॅगशिप मॉडेल्सनंतर येणार स्टँडर्ड K100
Redmi नं अधिकृतपणे K100 Pro सिरीज 11 ऑगस्टला लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये K100 Pro आणि Pro Max हे दोन्ही फ्लॅगशिप मॉडेल्स बाजारात येतील.
Published : July 31, 2026 at 12:56 PM IST
मुंबई: Redmi नं अखेर अधिकृतपणे K100 Pro सिरीज 11 ऑगस्टला लॉंच होणार असल्याची घोषणा केलीय. यासोबतच, कंपनीनं या सिरीजची रचना, दोन्ही मॉडेल्सचं स्थान (पोझिशनिंग) आणि K100 Pro Max ची पहिली अधिकृत झलक सादर केली आहे. यावर्षी Redmi पहिल्यांदाच 'ड्युअल-फ्लॅगशिप' धोरण अवलंबत आहे.
Redmi K100 Pro Max official launch date : 11th August ✅— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) July 31, 2026
Gets :
✅ 6.9" flat OLED, ultra narrow bezels
✅ Snapdragon 8 Elite Gen 5
✅ LPDDR5X RAM, UFS 4.1 storage
✅ 200MP HP5 OIS + UW + 50MP OIS periscope
✅ Metal frame, metal camera deco
✅ ~9000mAh🔋100W⚡ wireless⚡
✅… pic.twitter.com/mGZWwdzHDr
Redmi K100 Pro सिरीज: मागील पिढ्यांच्या धोरणापेक्षा वेगळी भूमिका घेत, Redmi सर्वप्रथम K100 Pro आणि K100 Pro Max ही दोन्ही मॉडेल्स लाँच करणार आहे. स्टँडर्ड K100 मॉडेल नंतरच्या काळात बाजारात येईल. Xiaomi चे अध्यक्ष लू वेईबिंग (Lu Weibing) यांनी स्पष्ट केलं की, सामान्य मॉडेल रद्द करण्यात आलेलं नाही; ते फ्लॅगशिप-दर्जाची कामगिरी आणि व्यावहारिक वापरकर्त्याच्या अनुभवावर (practical user experience) लक्ष केंद्रित करेल. यावर्षी मेमरी आणि इतर घटकांच्या वाढत्या किमतींमुळं, Redmi नं K100 सिरीज नेहमीपेक्षा लवकर लाँच करण्याचा निर्णय घेतला. K100 Pro हे 4,000 युआन (अंदाजे 590 डॉलर्स) किंमतीच्या श्रेणीतील 'ऑल-राऊंड फ्लॅगशिप' म्हणून सादर केलं जाईल. दुसरीकडं, K100 Pro Max गेमिंगसाठी एक नवीन मापदंड (benchmark) प्रस्थापित करण्यासाठी सज्ज आहे.
K100 Pro Max च्या 'कॅबरनेट रेड' (Cabernet Red) व्हेरिएंटचे अनावरण: Redmi नं K100 Pro Max चा 'कॅबरनेट रेड' रंगाचं व्हेरिएंट सादर केलं आहे. यात रंगाशी जुळणारी मेटल फ्रेम, इंटिग्रेटेड कॅमेरा आयलंड आणि नवीन 'फ्लोटिंग लाइट रिंग' देण्यात आली आहे. ही लाइट रिंग संगीत, कॉल्स, नोटिफिकेशन्स आणि Xiaomi च्या AI असिस्टंटशी सिंक (sync) होऊ शकते.
K100 Pro सिरीजची वैशिष्ट्ये: K100 Pro सिरीजमध्ये Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेटचा वापर केला जाईल. दोन्ही मॉडेल्समध्ये 185Hz रिफ्रेश रेटसह अनुक्रमे 6.59 इंच आणि 6.9 इंचांचे 'फ्लॅट डिस्प्ले' असतील. 'सुपर पिक्सेल' (Super Pixel) तंत्रज्ञानामुळे, वापरकर्त्यांना 1K डिस्प्लेइतकाच वीज वापर करून 2K दर्जाची स्पष्टता (clarity) मिळेल.
कॅमेरा: K100 Pro Max मध्ये 200-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा, 50-मेगापिक्सेलचा पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा (टेली-मॅक्रो सपोर्टसह), 9,000mAh पेक्षा जास्त क्षमतेची मोठी बॅटरी, 100W वायर्ड चार्जिंग, 50W वायरलेस चार्जिंग, 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कॅनर, IP-रेटेड वॉटर रेझिस्टन्स, सिमेट्रिक स्टिरिओ स्पीकर्स आणि Bose-ट्यून केलेली 2.1-चॅनेल स्पीकर सिस्टम असेल.
भारतासह जागतिक बाजारपेठेसाठी Poco ब्रँडिंग: जागतिक बाजारपेठेत, Redmi K100 Pro आणि Pro Max हे फोन अनुक्रमे Poco F9 Pro आणि Poco F9 Ultra या नावांनी ओळखले जातील.
Redmi ची ही नवीन रणनीती किंमत आणि कामगिरी (performance) यांच्यात समतोल राखून प्रीमियम अनुभव देण्यावर केंद्रित आहे. Snapdragon 8 Elite Gen 5 ची ताकद आणि Pro Max मधील गेमिंग-केंद्रित वैशिष्ट्ये यामुळे, ही मालिका तरुण वापरकर्ते आणि गेमर्ससाठी विशेष आकर्षण ठरेल अशी अपेक्षा आहे. फोन लाँच झाल्यानंतरच त्यांची संपूर्ण वैशिष्ट्ये आणि किंमत जाहीर केली जाईल.
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